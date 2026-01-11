Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2本绘本助提升社交能力 学懂主动为他人修补关系踏出第一步︳好书推介

更新时间：17:47 2026-01-11 HKT
发布时间：17:47 2026-01-11 HKT

好书推介︳缺乏人生经验的孩子，与他人互动时可能会因不成熟的表现而破坏关系。在绘本故事中，这类冲突往往有再来一次的机会，让孩子在阅读的过程中，明白只要愿意改变，修补关系是有可能的。

儿童绘本推介1：《但是熊回来了》

没有人知道《但是熊回来了》的作者是从甚么获得灵感去创作这个故事的开场白，没有人知道熊是从哪里来的，也不知道牠和身为主角的小男孩是甚么关系，也不知道熊出现的目的，读者只能从熊的表情知道牠是友善的，但小男孩却以熊不可以进屋子为理由而请求熊回家去。起初，小男孩用了各种方法回避，熊依然锲而不舍地走了又回来，然后高高兴兴地陪在男孩身旁，直到小男孩爆发，向牠大吼，牠就在男孩的生活中消失了。小男孩不再见到熊之后却又非常失落，想尽方法去寻找也没有回音。当他陷入绝望的时候，熊再一次于门外按铃了。这次熊不是无缘无故地来到，是因为男孩贴了一张又一张的海报，勇敢地承认自己需要熊而令牠回到自己身边。

儿童绘本推介1：《但是熊回来了》（图片来源：受访者提供）
儿童绘本推介1：《但是熊回来了》（图片来源：受访者提供）

为甚么牠一直想「回家」？

这本书的书名及内文多次用到「回来」或「回家」等字眼，这一个「回」字很有意思。通常那个地方要曾经到过，而且愿意停留，才会用「回」这动词。故事开始时读者只知道熊是不速之客，这个「回」字反而令人感到莫名奇妙却又说不出所以然来，使人越读越好奇。直到熊重新回来后读者才会知道，为甚么每次男孩叫熊回家，牠却反而赖着不走，这些都与熊的家很有关系。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

成长的路上，我们或者都有过类似的经验︰突然有一刻想为紧密的关系划下界线，不小心就用了激烈的方法切断了来往，到失去后却后悔。可幸的是，熊仍然回来找小男孩。原来，书名那句「但是熊回来了」并非抱怨，而是庆幸还有一次重修关系的机会。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《屋顶上的露西》

如果身边有忠诚的朋友，无论发生过甚么嫌隙仍然会愿意回到身边，我们就要好好珍惜了。《屋顶上的露西》中有一间屋子，屋顶上可以看到美丽的风景。露西似乎是一只聪明的猫，牠跳上屋顶后发现了这个秘密。站在高处的露西也把自己看成高人一等，因而把屋顶据为己有而不肯让同伴上去。为了保住高姿态，露西需要付出无形的代价，从群体中自我抽离，时刻守在屋顶上以免其他同伴跳上去，牠珍而重之的屋顶反成为了自己的笼牢。

儿童绘本推介2：《屋顶上的露西》（图片来源：受访者提供）
儿童绘本推介2：《屋顶上的露西》（图片来源：受访者提供）

跳出自我中心的笼 看见更美的风景

作者巧妙地以露西的第一人身视角去说这个故事，并且刻意把画面分开两边，左边是同伴在屋前的空地上玩耍吃喝的身影，右边是露西的特写镜头描绘牠一直留意着其他猫的举动。只要读者细心留意，除了露西的表情在转变，其他同伴却不见有一丝的情绪。可能除了露西，其他同伴根本没有很在意过屋顶被霸占的事情。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

自我中心、在待人处事上有不成熟是孩童阶段常有的事。幸好，明天总是新的一天。如果孩子愿意，他们也可以像露西一样，从过往的教训中汲取经验，鼓起勇气重新走入群体，与同伴一起欣赏美好的风景。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

文、图：花生‧莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

 

