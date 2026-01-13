2026教育趋势│26/27学年体育音乐成小学呈分试计分科目 匹克球将成学界大热运动？

2026教育趋势│近年资助小学的课外活动，已直逼直资学校的多元化。以运动项目为例，除了游泳、球类或田径等传统运动外，更有发展其他球类运动如手球、网球等，也大为流行新兴运动像闪避球、软式曲棍球、躲避盘等，而冷门的冰球亦越来越多学校参与。仁爱堂田家炳小学是首间将冰球训练纳入体育科的津小，也是本地第一所在校内设置仿冰场的学校，在2023年更首次举办「田小冰运会」。

仁爱堂田家炳小学「田小冰运会」（图片来源：资料图片）

2026教育趋势│体艺发展更专业 预计匹克球兴起

预测来年哪种运动会受到学界欢迎，相信被《时代杂志》称为「美国境内最具潜力运动」的匹克球（Pickleball）一定占一席位。坊间已有不少正规场地的匹克球，是一项融合多种运动元素如乒乓球、羽毛球和网球等的运动，安全性高，易学易玩，其中伊利沙伯中学旧生会小学分校、圣公会奉基小学已增设了匹克球场地，不少小学也开始恒常训练或积极参加比赛，如香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、圣方济爱德小学、圣公会圣约翰曾肇添小学等，水平提高，指日可待。

2026教育趋势│圣公会奉基小学的匹克球场地（图中右边）（图片来源：官方提供）

圣公会奉基小学早已成立匹克球校队。（图片来源：圣公会奉基小学校网）

艺术方面，视艺向来要呈分，由2026至27学年起，与音乐以及新增的体育各占两分，更见激烈；音乐方面，家长最直接会想到「学咩乐器好？」，畀少少贴士，大部分小学已设有管弦乐团、管乐团或弦乐团，亦有不少学校开始或已筹组中乐团，其中唢呐、阮、笙是较冷门的选择，不妨考虑自行学习，不过学乐器还是以兴趣出发，逼迫没意思，伤及亲子关系更无谓。顺带一提，很多精明家长会为孩子报读康文署辖下音乐事务处开办的中西乐器训练班，学费相宜、训练正统，每年招生消息一出就立即爆满，报名过程如买韩星演唱会票，辛苦了妈妈！

（图：音乐事务处）

文：刘佩桦 图：资料图片

相关文章︳2026教育趋势│AI仍是主流 不止语文科可行 哪些科目最啱？启动AI教学前老师先要增强两大能力

相关文章︳2026教育趋势│IB课程居全球第二 首间一条龙国际学校今年9月开学

相关文章︳2026教育趋势│全校取消默书推多元化识字策略 乐善堂梁𨱇琚学校（分校）学生对学习重拾幸福感