重拾学习兴趣│大角嘴天主教小学因材施教激发学习动机排除厌学 多元化课堂体验增投入感

提升学习兴趣︳香港的小学生面对排山倒海的课堂、功课、考核、课外活动等，不少人的学习兴趣逐渐磨灭，对新知识、新技能也提不起劲，逐渐失去学习动力，从而令学业、活动表现下滑。面对这些情况，家长或许束手无策，事实要提升孩子的学习动机，也并非一朝一夕的事，需要家长持续关注和引导。小学校长们会为大家分享重燃学习兴趣必杀技，透过度身订造的课程、活动，灵活多变的教学方法，帮助学生重拾学习兴趣及动力，携手走过漫长的求学之路。

（图片来源：PhotoAC）

大角嘴天主教小学周德辉校长 因材施教激发动机

孩子是天生的学习者，若能因材施教激发他们的学习动机，学习定会事半功倍。大角嘴天主教小学（下称大天）采用由新西兰教育家尼尔•弗莱明提出的学习风格分类工具VARK，在开学时透过问卷了解学生的学习类型，分为视觉型（善于利用图像学习）、听觉型（喜欢透过讨论或聆听吸收资讯）、读写型（透过文字内容理解的能力较强）及动觉型（偏好透过实作来学习）。老师全面了解每个学生的特质后，通过创新多元的教学模式，度身订造适合的课堂体验，例如低年级学生较多动觉型学习者，老师会以「动手做」学科学、「角色扮演」学中文等方法，提升学生的学习兴趣。

（图片来源：受访学校提供）

找出学生学习风格 提升学习兴趣

周德辉校长指出，找出学生的学习风格，对提升学习兴趣很有帮助，以低年级学生为例，他们的专注力较低，喜欢「跳跳紥」，硬要他们背书、背公式，学生会感到沉闷，慢慢提不起兴趣；若以活动教学，让他们「砌数粒、砌积木」，学起来更得心应手，学生更会主动求学，希望学得更多。「高年级学生的说话较多，偏好辩论，亦会看更多书籍增进知识，不少学生皆为视觉型学习者，甚至能够混合式学习。」针对特质，学校会透过更多专题研习、实验，让他们应用课本上的知识，再透过小组辩论、presentation讲解课业重点。

透过小游戏，学习英文不再沉闷。（图片来源：受访学校提供）

多元化课堂体验 增加投入感

就以考起不少学生的文言文学习为例，大天学生却很享受，因为在小五的中文课堂上，为配合不同学习风格的学生，老师会以有趣的影片、生动的口语演绎，帮助学生理解文言文的内容。输出方面，老师引导学生根据文言文的内容设计对白，把纸本上的文字化为戏剧，重现同学眼前，这样除了有助巩固知识，也大大提升学生的投入感，拉近与古文的距离。多元化的课堂体验还包括趣味游戏、比赛，既可提升学生的学习兴趣，亦令学生有主动探索的动力。周校长指出：「比赛是一个平台，让学生展示自己所学的知识、创意，过程中得到满足感、成功感和自信，他们会更有兴趣去学习。」周校长强调在过程中，老师、家长应提醒学生，结果不是最重要的一环，欣赏学生在过程中的努力及成长才是。

数学课堂进行小组活动，同学齐动手拼四边形。（图片来源：受访学校提供）

学生心声：参加比赛提高学习动机

4B班曾怡蒨同学：「最喜欢上人文课和科学课，老师设计不同游戏和小组竞赛，每次都会很积极参与，希望为小组贡献分数。比赛过程中，能加深我对学习内容的记忆和理解，提升学习兴趣。」

曾怡蒨 （图片来源：受访学校提供）

5A班林佑轩同学：「若然能多参加一些自己感兴趣且擅长的活动或比赛，必定能有效提高学习动机。有一次，参加了一个可生成图像的比赛，让我体会到AI应用于不同的文本、音乐和图片领域。若我们能以这种方式探索，定可增强学习兴趣，学习时亦更有效率。」

林佑轩（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

