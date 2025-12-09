尖子温习法 | 传统名校尖子亲授致胜学习法：1248温习法 地区名校尖子加深记忆靠独门秘诀

尖子︳在竞争激烈的香港教育环境中，「尖子生」往往被贴上成绩优异的标签，这些学生不仅在学业上有着优秀表现，同时也在课外活动与个人兴趣之间取得良好平衡。透过以下来自传统名校、地区各位尖子们分享，我们看到有效的时间管理、持续的努力，以及家庭的支持，都是促成尖子成长的重要因素。这些经验与心得，希望能为其他学生和家长提供参考，在学习上事半劲倍。

英华小学尖子：上堂要专心、1248温习法

家长想掌握有效的温习方法帮孩子，不如听听小学生意见！三位来自英华小学六年级的同学仔：陈缙洛、李逸希和吴诺正，各具所长，缙洛擅长数学与中文，逸希就专长于数学，而且品学兼优，至于诺正热爱足球与田径，但同时又喜欢中文。归纳他们的温习方法，不约而同是立即做功课、有计划、爱阅读、瞓得够、玩乐时要尽情，他们切实演绎了识玩又识读的「繁忙儿童」如何在课业与生活之间取得平衡，每天自律地完成日程，新世代优秀学生应该就是这样子吧！

圣公会德田李兆强小学尖子：忌死操烂背、最紧要做时间管理达人

位于蓝田的圣公会德田李兆强小学属区内热门学校，每年皆有不少毕业生升读Band 1英中，三位来自该校的小六同学仔：郭雯欣、梁骏希、梁恩霈，不止学业成绩优异，且各有所长 ── 雯欣擅长数学与常识；骏希同样对数理、常识感兴趣，更考获中文全级第一，文理兼备；至于恩霈则是全级第一，但同时热爱跑步。邀请他们分享读书心得，三位都提到多阅读、每日温习老师所教的内容、做补充练习、考试前集中火力温习曾犯的错、小心审题等。年纪小小，却有着惊人的自律性和毅力，是值得大家学习的好榜样。

华德学校尖子：每日上网学一金句 一种温习法加深记忆

九龙城区41校网传统名校林立，向来深受家长追捧。位于该校网的华德学校不止着重学业成绩，还特别安排外籍英语老师游走校园，以及提供各式各样的课外兴趣班。甫踏入校园，便已听到同学们自然流畅地用英语交谈，英语氛围浓厚。是次受访的三位同学，学业成绩固然优异，同时有不同的兴趣，如中英文辩论、管弦乐团、街舞等，让我们来听听他们同时兼顾学业与兴趣的秘诀吧！

中华基督教会协和小学（长沙湾）尖子：捉模老师改卷方法助得分

位于深水埗区的中华基督教会协和小学（长沙湾）一向重视学生的英文发展及STEAM学习，每年升中派位成绩理想，超过八成学生获派首志愿中学，当中包括拔萃女书院、华仁书院（九龙）等传统名校，亦有宝血会上智英文书院、中华基督教会铭贤书院、长沙湾天主教英文中学等区内热门英中，故深受家长欢迎，在缩班杀校潮底下仍能保持开五班小一。这次请来的中华基督教会协和小学（长沙湾）两位同学姜俐而和邓僖桐，在校内成绩均是名列前茅，她们的读书心得又是怎样？

荔枝角天主教小学尖子：5大贴士提升温习效率

位于深水埗区的荔枝角天主教小学近年升中派位成绩理想，去年超过八成毕业生获派第一志愿，升读英中的百分比为65.3%，当中包括协恩中学、英华书院、圣若瑟书院、圣保罗书院、英华女学校、英皇书院等传统名校，亦有不少毕业生升读宝血会上智英文书院、中华基督教会铭贤书院、长沙湾天主教英文中学等区内热门Band 1英中。是次接受访问的三位同学：黄乐妍、陈昱男、郭紫妤皆为校内成绩优异、品学兼优的学生，且各有才能。当中乐妍和紫妤更被老师选为杰出学生，想知更多尖子们的学习心得及分配时间的窍门，就要click入以下连结！

圣公会圣纪文小学尖子：分散式学习提升效率

深水埗区40校网小学众多，而圣公会圣纪文小学多年来都属区内热门学校，在近年缩班杀校潮下仍能保持稳定的收生人数。学校去年的升中派位结果更是五年来最好，当中达60%学生获派以英语授课的中学，获派Band 1中学的人数亦创新高，同时亦有毕业生获派皇仁书院、华仁书院（九龙）等区外传统名校。是次受访的两位同学：刘旨诺及王梓潼皆为校内成绩名列前茅的杰出学生。想备试温习更得心应手，不妨参考两人的读书心得。

光明英来学校尖子：平衡学业兴趣不做「书呆子」

隶属74校网的光明英来学校是元朗区内热门小学之一，尽管该校近两个学年小一已经开设七班，于小一自行分配学位阶段仍出现「超收」的情况，除了吸引屯门、元朗、天水围等邻近地区的学生报读，还有不少跨区学生。而该校的升中派位成绩同样理想，约有一半学生升读英中，当中包括拔萃女书院、圣保罗男女中学等区外传统名校。校方同时重视学生的全人发展，提供多项课外活动，如竞技啦啦队、竞技叠杯等。是次受访的三位同学：陈荣焌、黄一翘、黄梓熙在学业方面固然名列前茅，同时也参与不同活动，一起看看他们在读书及兼顾兴趣方面有何心得。

圣公会圣彼得小学尖子：要识得「错」温习才有效率

位于中西区11校网的圣公会圣彼得小学创校140年，属区内传统名校。该校重视学生的全人发展，中英并重，过去三年均有近八成小六毕业生升读有开设英文班的中学，去年则分别有15人升读英皇书院及14人升读英华女学校，同时亦有毕业生升读拔萃女书院、拔萃男书院、喇沙书院、协恩中学等区外传统名校。是次受访的三位同学：翁梓晴、叶靖旸、王图南在学业和课外活动方面各有擅长的领域，让我们一起来看看他们读书心得吧！

圣公会油塘基显小学尖子：读书要Work Hard更要Play Hard

位于观塘区、隶属48校网的圣公会油塘基显小学属区内热门小学，升中派位向来理想，上学年有不少毕业生获派区内热门英中，如圣杰灵女子中学、蓝田圣保禄中学、圣言中学、观塘玛利诺书院、顺利天主教中学等；亦有毕业生升读区外传统名校，如香港华仁书院、玛利诺修院学校（中学部）、圣保罗书院等。两位刚升读中一的毕业生利乐欣及郑煜熹，以及本学年就读小六的何琋儿，分享他们的学习心得，好让一众家长和莘莘学子参考。

中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）尖子：重做工作纸强化记忆

对于小六同学来说，呈分试的成绩会直接影响其升中派位结果。刘雨熙、谭晞蓝、林柏霖分别是中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）的毕业生及小六生。雨熙和晞蓝现分别就读港大同学会书院及德望学校，而柏霖则以传统名校圣保罗男女中学为目标。三位在学业、体艺上都有出色表现，一起来听听他们分享个中心得。

大角嘴天主教小学尖子：合适的学习方法比盲目努力更重要

在学业路上，每位同学的成功方法都不尽相同。来自大角嘴天主教小学的三位学生 —— 林俊乐、何睿浠和李心悦，他们分别运用「PQRST学习法」、「错题簿」和「英文麻将」等独特方法，在学习上取得佳绩。他们的分享证明，没有一套方法适合所有人，关键在于找到适合自己的学习模式。

