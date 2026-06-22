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以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:37 2026-06-22 HKT
发布时间：16:37 2026-06-22 HKT

一位在深圳工作的港人分享自己「终于搬去深圳住」，并表示「周末或者有event再返香港」，最引人注目的是，他提到住所在「南山区每月2k5人仔」，并感叹「不过终于有私人空间」，南山区是深圳公认楼价最高的核心区域，竟有如此便宜的租价引发网民热议，其后在楼主分享的单位影片中发现真相。

开箱深圳「蜗居」 麻雀虽小五脏俱全

楼主上载的影片可见，这个月租仅2500元人民币的单位是一个现代化的开放式Studio，单位以浅色木地板配上白色墙身，进门可见一个小巧的厨房区域，设有洗手盘、储物柜及一部洗衣机。

客厅与睡房合二为一，米白色的床旁边放置了一张同色系的梳化，楼主特别展示了床下的储物格，尽显悭位智慧。单位连接一个小露台，可以晾晒衣物。从露台向外望，景观非常开扬，远处可见海景及城市建筑，但近景则是大片待开发的土地及地盘。

「南山2500蚊」？网民质疑 楼主解画

帖文一出，「南山区」与「2500元月租」马上引起网民们的高度关注，众所周知，南山区是深圳的经济重镇，楼价与租金均属高水平。不少网民对于可在此「最贵地段」以2500元月租单位表示强烈质疑，直言「南山2500？边度？」、「南山翻一倍价钱差不多」，有网民更断言「南山等于香港九港岛豪宅区，分分钟仲贵过香港，你呃人唔识啊？」，认为这个价钱绝无可能。

面对排山倒海的疑问，楼主其后回应，解释自己住的是「公司宿舍」，而他有朋友在「深圳西乡、上川」一带租屋，价钱也大约是2500元人民币。精明的网民凭著窗外景观及楼主的线索，很快就「踢爆」单位的真正位置，有网民指出，单位疑似位于宝安区的「会展湾水岸」，邻近深圳机场，并非传统意义上的南山中心区，留言道：「宝安区扮南山区」，另有网民更附上租屋平台的截图，显示该屋苑一个34平方米的单位，标价为2300元，标示「首月立减230元」后为2070元，与楼主所说的租金水平相符。

网民大赞移居深圳值得：加上交通费都平过香港住

楼主所谓的2500元租南山区虽属「美丽的误会」，但不少网民认为，即使单位位于宝安区，性价比依然极高。有网民感叹：「2.5k就冇乜要求啦，香港住㓥房闲闲地都3.5-4.5k，仲要望唔到景兼长期up味，有命都会屈到病。」有网民更精明地计算，认为即使加上交通费，也「仲平过香港住呢啲单位+车费，香港呢类楼可能都平则要12-13k」。

不过，有网民亦认为单位太小，称「返大陆都住咁细？」，但随即被反驳「两千几蚊，南山区，好便宜㗎啦，一个人，你要租四房住？」。

来源：foofoo.chin＠Threads

延伸阅读：日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技

 

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