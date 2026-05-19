内地女港铁疑逃票「吊靴鬼」黐实过闸 霸气港女「一个动作」死守防线 结局极度舒适｜Juicy叮

有女网民最近搭港铁，疑遇到逃票党企图以「吊靴鬼」方式黐实过闸，出入闸的搭港铁日常瞬即演变成攻防战，该女网民最终霸气击退企图尾随逃票的这名内地女子，引爆全网热议。

内地女港铁疑逃票「吊靴鬼」黐实过闸 霸气港女「一个动作」死守防线 结局极度舒适↓↓↓↓

有女网民在社交平台发布事发影片并大吐苦水，直斥事发经过简直离谱，她还原当时惊险一刻：「好过份，我入闸跟我后面念着唔比（畀）钱，俾我发现，即刻攞手机扮比（畀）钱。」

入闸遇「吊靴鬼」 港女企定定死守防线

楼主点出盲点，直指「其实大闸机好容易俾人跟住过。」她向网民补充，当时自己入咗闸预备关闸，赫然发现对方想「跟机」闯关，于是她使出一招「不动如山」，「企喺度唔走」，当场撞破这场逃票大戏。

她怒斥：「如果你系俾钱全程大（戴）帽个女人冇攞手机出嚟，当时我周围望睇吓有冇职员，但唔见有...最后都要死死气俾钱入闸。」

实拍片拆解尴尬现场：疯狂扮嘟机强行解画

根据楼主上载的事发影片，记录了两名讲普通话的涉事女子事败后未能出闸的窘态。在闸机前，两名女子的衣著其实相当光鲜企理，与企图悭几蚊车费的行为形成强烈对比。

其中一名戴著口罩的女子，被闸门挡住去路后神情极度尴尬，她手中紧握著手机，不断在闸机的感应器上凌空比划，似乎在上演一幕「扮扫APP」的默剧，可能试图掩饰自己根本没有付款入闸的心虚。

而站在她身旁、戴著Cap帽的同伴同样未能过闸，这位Cap帽女虽然未有拿出手机，但就不断对著闸机指手划脚，似乎在从旁「教路」试图为朋友解困，可惜无论怎样点击萤幕，闸门依然无动于衷。

片中，面对这场拙劣的演技，楼主毫不客气地直斥：「又唔嘟机㖞，就咁过。」口罩女见事败，急急用普通话辩解，反指自己刚刚扫了，只是楼主刚好过去。

楼主立马用广东话霸气反驳：「睇住你跟我过啦！」场面充满火药味，此时有其他热心乘客上前，以为闸机故障想帮忙，楼主大声踢爆真相：「唔系呀，佢唔嘟机，跟我过呀！」

片段最后，口罩女疑似抵受不住群众压力与无比的尴尬，转身败走，未知去向，只留下那名戴Cap帽的女子独自面对，她死撑著以普通话向楼主强行解画：「扫了一次，未跟过去，就过不去了。」楼主听罢，仅以极度鄙视的一声「吓」作结，完美KO对手。

网民群情汹涌：几蚊车钱都想走数？

帖文引发热烈回响，大批网民涌入留言，一面倒狂赞楼主「做得好好，推」，甚至有网民扬言要送上中药膏慰劳她的见义勇为。对于这类厚颜无耻的行为，网民痛批涉事女子「几蚊车钱都想走数」，直斥「衣著都算企理，点解可以咁无品去搭霸王车？」，形容行为简直「衰过乞儿」。

事件更炸出大批苦主，纷纷分享经历指这种「吊靴鬼」逃票方法已是常态，不少网民分享亲身经历，指在旺角东、九龙湾、罗湖等地，都遇过这类企图「黐住过闸」的人。有网民形容他们会像「人形鱼」般几个人连体冲闸，甚至一家大小前后夹击。

部分网民称新型阔闸机关门太慢

部分网民认为新型阔闸机关门速度太慢，有变相鼓励逃票之嫌，直言「而家差唔多都转晒呢啲闸机，转呢啲闸机唔紧要，但要有尽责嘅职员去把关啰」，但有网民指闸机若关太急恐会「夹亲人」指现在速度适中。

为了自保，网民纷纷在留言区交流防范秘笈，有网民表示从此学识「慢慢望望后面慢慢过闸」，有网民亦建议过闸后「停一两秒得住喺度，之后先至过」。有火爆网民甚至表示曾遇到有人企图冲闸，「比我一野推返去对面」，或者「特登唔拍卡，仲要松咗佢一踭佢先识死」。

不过，大多数网民呼吁遇到企图逃票最佳做法还是即时通知港铁职员，由他们跟进，如属实会按程序向有关人士进出罚款，按法例，乘搭港铁若被发现逃票或违反车票条例，重铁网络须缴交附加费$1,000。

来源：ljoy125＠Threads

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