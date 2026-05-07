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公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:13 2026-05-07 HKT
发布时间：16:13 2026-05-07 HKT

有网民在社交平台分享自己轮候市区公屋8年，历经三次派房，最终获派心水市区靓盘的「神级运气」经历，这段犹如过山车般的派房旅程，不但引来大批网民排队祝贺，更揭露了一位极具人情味的房署主任，被网民大赞是天降贵人。

公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿↓↓↓↓

这位幸运的楼主日前在社交平台「公屋讨论区」发布喜讯，随帖文附上了房署「配房通知信」的截图，信件显示她获配位于深水埗市区的白田邨太田楼。

楼主在帖文中难掩兴奋之情，写道：「终于可以松一口气，等到三派啦」，她透露是获派白田邨太田楼高层一个2人单位。

首派乐华南邨 房署主任好心提醒 楼主决搏下一派

楼主轮候公8年数月前迎来首派，回顾楼主的派房之路，可以说是一波三折，但处处逢凶化吉，她提到自己首派获分配乐华南邨，本来已经打算接受，但竟然遇到一位超级好人的房署主任。

该名主任温馨提示她该处楼宇始终较旧，「会有漏水机会，可以试搏下一派」。楼主在文中真诚地感激：「多谢主任提醒」，随后到了第二派，房署安排了顺天邨2楼的低层单位，面对不太理想的楼层，楼主果断地「电话拒绝咗」。

二派顺天邨再拒要 终三派白田邨 3个多月完成三派

皇天不负有心人，楼主表示，由第一派至第三派仅等了短短三个多月，终极的第三派迎来了白田邨太田楼的高层单位，而太田楼为2004年入伙的楼宇，不仅楼龄适中，更是附带侧窗的2至3人单位，光线与通风俱佳。

楼主在文中直呼「三派白田邨高层」，并在文末标注「#开心感恩」及「#预祝各位早日安居乐业」，喜悦之情溢于言表。

网民细数白田邨配套劲屈机 誉为「半山公屋」

帖文引发热烈回响，大批网民纷纷涌入留言区沾沾旺气，有人极度羡慕地表示这份运气「哇，仲好过中2亿（仲要4个人分）」，甚至有网民幽默地形容就算拿著五千万元买私楼，都不及派中这类优质公屋来得痛快。

不少熟悉深水埗区的网民亦纷纷留言大赞白田邨配套屈机，直指：「白田正呀，白田商场开咗个街市，有360、惠康、屈臣、麦当奴、酒楼、茶记，超方便」。加上屋邨距离港铁站仅约八分钟路程，还可以随时享受到深水埗买平餸的优势，生活指数极高，被形容为「半山公屋」。

此外，众多网民对于首派那位房署主任赞不绝口，形容该主任简直是楼主命中的贵人，楼主亦深感认同，坦言自己当时本来已经准备「硬食」乐华南邨，全靠「好好彩遇到个好主任」。

来源：公屋讨论区＠facebook

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