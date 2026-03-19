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极品阿婶饮茶新玩法！食剩垃圾当「礼物」直送邻桌 网民献奇招还击：即刻点笼凤爪...｜Juicy叮

时事热话
更新时间：18:00 2026-03-19 HKT
发布时间：18:00 2026-03-19 HKT

有网民分享与家人饮茶时，遇到邻桌一位极品大婶，做出缺乏公德心的行为，其理直气壮的态度更是引爆网民怒火。

极品阿婶饮茶新玩法！食剩垃圾当「礼物」直送邻桌 网民奇招还击：即刻点笼凤爪...↓↓↓↓

有网民在社交平台发帖表示，早前与家人正在酒楼用餐时，部分家人先行离去，枱上仍有食物，此时，邻桌一位大婶突然将自己枱上一杯不要的茶，迳自放到楼主的餐桌上，这份突如其来的「礼物」让楼主非常诧异。

从楼主上载该大婶的样貌相片可见，涉事大婶身穿啡色连帽外套，戴著眼镜，楼主当场质疑其行为，直斥：「有无搅错，识唔识尊重人？」岂料对方竟理直气壮地回应：「你d野都系要比(畀)人收，所以摆过黎。」

楼主回应神逻辑：「可以倒返转吗？」

大婶这句「神逻辑」让楼主大感错愕，立即反问：「可以倒返转吗？」大婶却不敢回答，更向同枱友人抱怨楼主「小佢」（骂她），最后在大婶友人道歉及劝阻下，事件才暂告一段落，但该大婶仍不时「心有不愤咁」望向楼主，似乎对自己的行为被指正感到非常不满。

楼主将事件及大婶的「尊容」上载至网络，认为「呢d人唔开样系会损害公公众卫生利益」，帖文一出引爆网民怒火，纷纷留言声讨。有网民直斥，这种行为是「有私德，冇公德」，批评大婶「公德薄弱、界线感低、加上面子防卫」，只顾自己方便，不理他人感受。

网民围插 有人献「凤爪」奇招

不少网民亦分享类似经历，慨叹「而家好多人好冇礼貌，少少礼仪都冇」，有网民更表示，曾在快餐店甚至日本机场遇过同样将自己垃圾或餐盘放到别人枱上的缺德行为。

网民们亦纷纷为楼主「献计」，建议「以其人之道，还治其人之身」，「即刻点笼凤爪，喺佢枱𦧲骨」、「将食净啲厨余摆喺佢枱」、「每食完一碟都放去佢张枱」，创意回应层出不穷，最有趣的是，楼主幽默回应，指当时「枱面真系有笼凤爪㖞」，不过强调无论如何自己做不出同样的缺德行为。网民亦发挥创意，用大婶的逻辑反击：「你张单都系要埋，所以你会埋埋我张单？」、「反正都要死，可以瞓入棺材先」，极尽嘲讽。

来源：Threads

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