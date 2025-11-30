大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮

大埔宏福苑五级大火后，有网民在社交平台Facebook上分享，表示有地盘马上采取行动，贴出严厉的禁烟通告，并大赞：「率先有地盘带头，好事。」

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该↓↓↓↓

有网民在「车cam L（香港群组）」FB专页发帖，分享有地盘发出的「禁烟令」，该禁令以鲜明的红色及黑色粗体字写著「严禁在地盘范围内吸烟」，通告正中配上一个大大的禁烟标志，警告意味极浓。楼主在文中写道：「率先有地盘带头，好事。」

最令网民关注的，是通告上列明的惩罚，通告显示：「违者罚款$3000及即时赶出地盘，不另行通知。」其中「即时赶出地盘」以黑色粗体及黑线间著，非常触目，通告又列明Whatsapp举报机制，如发现吸烟者「列明时间地点并影相作实」，明言「如我司收到举报会严格执行」。

网民：根本就系唔准，带咩头

帖文一出，引发热烈回响，部分网民认为地盘禁烟「一早就应该」、「本应如此」、「根本就系唔准，带咩头」。

部分网民抱持观望态度，担心措施的执行力：「旧闻啦！有人执法先算！」「张纸就一直存在嘅，10几廿年都有话唔俾」「告示出咗，班友跟唔跟先？」「听住先啦，有冇人执行又一回事。」

行内人：捉得好紧

部分网民则建议再加辣罚则，纷纷提出更绝的建议：「行笃灰制啦」「你话，举报有相有样，每次奖5000。」「影到即刻举报奖一万蚊咁就掂啦。」

不过，也有自称行内人的网民，指出严格执法是绝对可行的：「我而家跟紧ＸＸ嘅盘...捉得好紧，目的系可以罚钱。」他更点出关键：「你唔听就罚你老细，就系咁简单，一系唔好捞。」

来源：「车cam L（香港群组）」FB

