英国升学｜Millfield School 顶尖运动名校 孕育多名国际选手

坐落于英国西南部Somerset郡的Millfield School，是一间规模庞大的「一条龙」寄宿学校，距离希斯路机场约2小时车程。校园占地广达240公顷，其中运动设施占据了大部分面积，为其顶尖的体育教育奠定了基础。学校素以培育杰出运动员闻名，在各类运动项目中，均造就出不少国际代表，被公认为体坛摇篮。

精英运动员摇篮

Millfield School的体育相当有名气。学校FB图片

多年来，Millfield已孕育超过60名职业运动员与国际选手，当中更有不少跻身奥运殿堂。每逢奥运，英国媒体总会细数该校出战的学生人数，在2020年东京奥运，Millfield更迎来历届最多校友参赛的纪录，共有13名选手代表各自的国家出征。其中，英国泳手James Guy更勇夺2金1银，共3面奖牌，成绩斐然。

学校在篮球、马术、足球、高尔夫球、女子曲棍球、榄球、游泳及网球等项目表现尤其出众。不仅设施完备、师资广受认可，校队亦屡次在校际及国际赛事中夺魁，实力备受肯定。

全方位升学辅导

除了提供传统的英国会考（GCSE）及高考（A-Level）课程外，Millfield School亦开设国家职业文凭（BTEC）及餐饮等多元科目，为学生拓展更多专业路径。

学校实行小班教学，每班平均约11人，师生比例约为1：7，让老师能更全面关注每个学生的学习与成长。

学校注重因材施教，会根据学生的学术能力进行分班，让老师可配合个别学生的程度，灵活调整教学内容与进度，协助不同能力的学生达成适切的学习目标，真正实现个性化教育。

在升学支援方面，Millfield设有一套完善的辅导系统。学生可透过一系列评估和活动，逐步探索最适合自己的升学方向。自中三（Year 9）起，学生便会使用升学规划平台UNIFROG，主动探索大学科系与未来出路，并开始准备相关申请材料，为顺利升学铺路。

此外，学校亦积极安排学生参访英国的大学、与校友交流、参加职业博览会等活动，帮助学生依据自身成绩与兴趣，深入了解多元的升学与就业途径，为未来作出明智选择。

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