英国升学｜Dover College 音乐教育出色 著名校友包括林子祥

在香港出生长大的音乐才子——「阿Lam」林子祥，18岁那年远赴英国，入读位于肯特郡的Dover College，展开留学生活。除了林子祥，连一手打造《全英一叮》的Syco唱片公司创办人Simon Cowell，当年也在这间学校度过了他的青春岁月。

创立于1871年的Dover College，坐落于英国东南部的沿海城市多佛（Dover），是一间约有300名学生的寄宿暨日校，提供从幼儿教育至中七（Year 13）的完整学制。

除了传统的英国高考（A-Level）课程，Dover College亦开设以职业导向为主的国家职业文凭（BTEC），为学生提供多元升学路径。学校坚持小班教学，教师团队拥有专业资历，重视因材施教，既为能力突出的学生提供拔尖课程，亦为需要支援的学生提供补底课程，照顾不同学生的成长步伐。

音乐氛围浓厚 孕育艺术人才

Dover College是林子祥(右)的母校。新华社图片

学校的音乐教育出色，设有唱诗班、合唱团、管弦乐团及弦乐队等丰富音乐团体；学生常有机会参与各类演奏会及演唱会，并积极投入每年的音乐比赛，在竞演中展现才华。

其歌咏团亦不时于Canterbury Cathedral亮相，参与晚祷仪式（evensong），成为地区宗教活动的亮点之一。

此外，学校同样重视舞台戏剧教育，透过戏剧排练与演出，让学生学习团队协作、表达自我，从而提升自信与沟通能力。

除了榄球、曲棍球及英式篮球等主要体育项目外，学生亦可选择其他运动，例如高尔夫球、骑马和航海。

Cross Country（越野跑）更是学校的重点项目之一，Dover College每年都会举办校际的cross country活动，在区内广有名气。

多元运动交流 拓展学生视野

学校亦鼓励学生多走出课室，亲身到户外学习书本以外的知识，作为国际教育联盟Round Square的成员学校，学生有机会参与全球成员校间的交流计划，扩阔眼界、丰富学习经历。另外，学校亦曾举办西班牙的商业学习交流团，及提供Outward Bound（外展训练）等活动，相信学生定能获益良多。

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