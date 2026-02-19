中学插班26/27｜全港41间英中插班申请资讯 招生日期/入学考试/面试安排一览
中学插班26/27｜25学年已过了一半，有家长或因不同原因，例如搬屋、子女适应问题、中一派位未能入读心仪中学，希望中二再申请等因素，计划为子女在下学年转校。以中学来说，因为中四已开始中学文凭试课程，以应付中六的公开试，所以大部份招收插班生的年级，主要为中二至中四，希望同学及早适应文凭试课程；然而，有学校也会接受中五的插班生申请，视乎学校及申请人情况而定。《星岛教育》综合全港英中招收插班生资讯，发现最少有41所英中招收插班生，家长可留意当中是否有心仪中学，以便及早为子女申请。
中学插班26/27｜中西区英中插班资讯
圣嘉勒女书院（女校）
- 申请日期：中二至中四插班即日起接受申请，名额有限，视乎空缺名额而定。
- 申请方法：将所有申请相关文件邮寄至学校，详见学校网页
- 入学考试/面试安排：只有入选的申请人才会收到入学考试和/或面试通知。未收到通知的申请人可视为申请失败。
- 地址：香港摩星岭道50号
- 详情：>>按此<<
圣类斯中学（男校）
- 申请日期：中二及中三插班，由即日起2026年6月30日接受申请。
- 入学考试/面试安排：申请人或需要参加入学考试及/或面试。
- 地址：香港西营盘第三街179号
- 详情：>>按此<<
圣士提反女子中学（女校）
- 申请日期：中二至中四插班的申请日期为2026年3月30日至4月30日，4月30日下午4时截止。
- 申请方法：申请人须亲身递交申请表及相关文件。
- 入学考试/面试安排：获选的申请人将会在一周前收到电邮通知，获邀参加定于2026年5月16日（星期六）举行的入学笔试（包括英文、中文及数学）。入围的申请人将被邀请参加英语及粤语面试。
- 地址：香港列堤顿道2号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜湾仔区英中插班资讯
玛利曼中学（女校）
- 申请日期：中二至中四插班由即日起至2026年5月29日接受申请。
- 申请方法：申请人须提交指定申请文件。
- 入学考试/面试安排：入围的申请人须参加英语、中文及数学笔试，并于2026年7月面试；如申请插班中四，则须额外接受选修科笔试。收生准则包括学业成绩、品行、课外活动及社区服务成就、奖项及面试表现。
- 地址：香港跑马地蓝塘道123号
- 详情：>>按此<<
圣公会邓肇坚中学（男女校）
- 申请日期：由即日起接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：将指定文件亲身或邮寄送到学校。
- 入学考试/面试安排：入围的申请人将被邀请参加面试。
- 地址：香港湾仔爱群道9号
- 详情：>>按此<<
嘉诺撤圣方济各书院（女校）
- 申请日期：由即日起至2026年5月2日接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件，亲身递交或邮寄至学校。
- 入学考试/面试安排：获选的申请人将参加2026年5月16日（星期六）举行的笔试（中文、英文和数学）。入围的申请人将获邀参加在2026年6月前举行的英语和中文面试。
- 地址：香港湾仔坚尼地道9-13号
- 详情：>>按此<<
圣保禄中学（女校）
- 申请日期：将于2026年5月公布中二至中五插班的申请日期。
- 地址：香港跑马地云地利道18号A
- 详情：>>按此<<
香港真光中学（女校）
- 申请日期：学年末可能会有少量中二至中四学额空缺。申请人可于2026年4月提交中二至中四的插班申请。
- 申请方法：详情将于4月在学校网站公布。
- 入学考试/面试安排：5月下旬进行入学考试和面试。
- 地址：香港大坑道50号
- 详情：>>按此<<
香港华仁书院（男校）
- 申请日期：每个学期末都可能有少量学额空缺。在1月、5月至6月期间，都可以申请插班。
- 申请方法：详情请留意学校网站。
- 入学考试/面试安排：请留意学校网站。
- 地址：香港皇后大道东281号
- 详情：>>按此<<
中学插班2026｜东区英中插班资讯
嘉诺撒书院（女校）
- 申请日期：全年接受中二至中四的插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件以电邮、邮寄或亲身交到学校。
- 申请要求：申请人的操行在最近两学年俱为乙+或以上。
- 入学考试/面试安排：申请人将获邀出席广东话及英语面试，面试日期将以电邮形式通知。
- 地址：香港鲗鱼涌海泽街10号
- 详情：>>按此<<
张祝珊英文中学（男女校）
- 申请日期：2026年6月1日至12日接受中二至中四的插班申请。学额取决于空缺学位的数目及学校政策。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及及相关文件亲身递交或邮寄至学校。
- 入学考试/面试安排：核心科目入学考试于2026年6月20日（星期六）早上举行；面试在2026年7月3日（星期五）或以前，以广东话及英语进行。学校将致电知会有关申请人入学考试及面试的安排。
- 地址：香港北角云景道11号
- 详情：>>按此<<
筲箕湾官立中学（男女校）
- 申请日期：无指定报名日期。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交、电邮或邮寄至学校
- 入学考试/面试安排：学校将以电话个别通知获选参加笔试（英文及数学）及面试（英语和粤语进行）的同学。
- 地址：香港筲箕湾柴湾道42号
- 详情：>>按此<<
圣马可中学（男女校）
- 申请日期：2026年4月下旬至5月初接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：详情将于4月初公布。
- 入学考试/面试安排：详情将于4月初公布。
- 地址：香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜南区英中插班资讯
嘉诺撒圣心书院（女校）
- 申请日期：即日起至2026年4月30日，接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交或邮寄至学校。
- 入学考试/面试安排：申请人将被邀请参加暂定于 2026年5月9日（星期六）举行的英语、中文和数学笔试。入围的申请人将被邀请于2026年6月中旬参加面试，以英语和粤语进行。
- 地址：香港薄扶林置富花园置富径2号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜九龙城区英中插班资讯
迦密中学（男女校）
- 申请日期：2026年5月1日至7月2日
- 申请方法：将申请信及相关文件亲身递交或邮寄至学校。
- 入学考试/面试安排：被选中的申请人将收到通知，参加7月的中文、英文和数学笔试。通过笔试的入围者将被邀请参加面试。
- 地址：九龙何文田忠孝街55号
- 详情：>>按此<<
陈瑞祺（喇沙）书院（男校）
- 申请日期：即日起至2026年6月10日（星期三）接受中二至中五插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交或邮寄至学校。
- 入学考试/面试安排：入选候选人将获电话邀请参加于 2026年6月20日（星期六）早上举行的笔试（中文、英文及数学）。笔试成绩优异的候选人将于 2026 年7月3日（星期五）或之前获邀参加面试。
- 地址：九龙何文田常和街4号
- 详情：>>按此<<
九龙真光中学（女校）
- 申请日期：即日起至2026年6月30日接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：只接受网上申请。
- 入学考试安排：只有获甄选的学生会被邀请出席其中一场（2026年3月21日、4月30日或7月7日）笔试（中文、英文及数学）。甄选会按申请次序进行（即使学生未获邀出席第一场笔试，其申请仍然有效，仍有机会获邀出席其他场次之笔试）。
- 入学面试安排：面试于2026年3至7月（日期待定）举行，只有在笔试获得优异成绩的学生会被邀请出席；面试的邀请电邮会在面试日最少一星期前发出。校方欢迎申请人的家长一同出席面试。
- 地址：九龙九龙塘沙福道真光里1号
- 详情：>>按此<<
喇沙书院（男校）
- 申请日期：接受中二至中五插班申请，无指定申请日期。
- 申请方法：将申请信连同相关文件、联络资讯邮寄给校长。
- 入学考试/面试安排：如有空缺，将邀请合适的候选人参加英语、中文和数学的笔试，并安排校长面试。
- 地址：九龙喇沙利道18号
- 详情：>>按此<<
玛利诺修院学校（中学部）（女校）
- 申请日期：即日起至2026年4月30日接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交至学校。
- 入学考试/面试安排：入学试为2026年5月16日（星期六）。获选的申请人将获邀参加面试：第一轮为5月28日或29日；第二轮为6月10、11或12日；第三轮为6月下旬。
- 地址：九龙九龙塘何东道5号。
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜观塘区英中插班资讯
观塘玛利诺书院（男校）
- 申请日期：2026年3月至6月2日接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：将相关文件邮寄或亲身递交至学校
- 入学考试/面试安排：入围的申请人最迟于6月底获邀参加笔试及面试。
- 地址：九龙观塘翠屏道100号
- 详情：>>按此<<
圣言中学（男校）
- 申请日期：2026年5月18日至5月29日接受中二至中五插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或亲身递交给学校。
- 入学考试/面试安排：如有空缺，将邀请合适的申请人于2026年7月参加英文、中文和数学的笔试。通过笔试的申请人将获邀参与面试。
- 地址：九龙新清水湾道38号
- 详情：>>按此<<
圣杰灵女子中学（女校）
- 申请日期：即日起至2026年7月8日接受中一至中五插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件，电邮给学校。校方会按入学申请的递交次序处理，鼓励尽早提交申请。
- 入学考试/面试安排：入围的学生，将不迟于 2026 年 7 月中旬，获邀参加面试及笔试。
- 地址：九龙观塘康利道26号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜黄大仙区英中插班资讯
保良局第一张永庆中学（男女校）
- 申请日期：2026年3月14日至4月4日接受中二至中四插班申请。
- 申请方法：请向学校查询
- 入学考试安排：获邀的学生于2026年5月9日（星期六）上午（暂定）参加笔试。
- 入学面试安排：获邀的学生将于2026年5月下旬参加首轮面试。另有第二轮面试，只适用于获邀请的学生，面试形式是实体或网上，日期待定。
- 地址：九龙慈云山蒲岗村道173号
- 详情：>>按此<<
中学插班2026｜西贡区英中插班资讯
迦密主恩中学（男女校）
- 申请日期：若中二至中四级尚有余额，可申请入读。
- 申请方法：将申请信及相关文件邮寄或亲身递交至学校。
- 入学考试/面试安排：合适的申请人将获安排进行入学考试及个别面谈。
- 地址：新界将军澳宝林邨
- 详情：>>按此<<
基督教宣道会宣基中学（男女校）
- 申请日期：全年接受中一至中四级入学申请，取决于空缺学位的数目及学校政策。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件邮寄、电邮或亲身递交给学校。
- 申请资格：学科成绩优良，具备良好的英语能力，能在英语授课的环境下学习；操行达B级或以上
- 入学考试/面试安排：初步入选者将于两星期内获电话通知参加中、英、数三科笔试。笔试成绩优异者，将于两星期内获邀出席面试。
- 地址：新界将军澳唐俊街6号
- 详情：>>按此<<
将军澳官立中学（男女校）
- 申请日期：2026年7月2日派发中二至中四插班申请表，截止申请日期为7月15日。
- 入学考试/面试安排：学校将以电话个别通知获选参加笔试及面试的申请人。
- 地址：新界将军澳敬贤里二号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜深水埗区英中插班资讯
长沙湾天主教英文中学（男校）
- 申请日期：无指定申请日期
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件提交给学校
- 申请要求：品行良好、学业成绩及课外活动表现优异。
- 入学考试/面试安排：入围的申请者将获邀参加面试及笔试。
- 地址：九龙长沙湾福荣街533号
- 详情：>>按此<<
香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学（男女校）
- 申请日期：即日至2026年4月30日接受中二至中五插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件，亲身或透过邮寄、网上形式递交给学校。
- 入学考试/面试安排：获甄选的申请者将获邀参加于 2026年6月6日（星期六）下午举行的入学考试。2026年6月12日（星期五）以电话/电邮通知入学考试表现优异者，参加6月20日（星期六）举行的面试。
- 地址：九龙深水埗南昌街250号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜油尖旺区英中插班资讯
九龙华仁书院（男校）
- 申请日期：全年接受中二至中五插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交给学校，学校会按序审核申请。
- 入学考试/面试安排：入围候选人将被邀请参加12月或6月的笔试和/或面试。
- 地址：九龙窝打老道56号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜北区英中插班资讯
香港道教联合会邓显纪念中学（男女校）
- 申请日期：中二及中三的插班生申请详情，将于2026年6月公布。
- 入学考试/面试安排：请留意学校公布。
- 地址：新界上水彩园邨
- 详情：>>按此<<
圣公会陈融中学（男女校）
- 申请日期：无指定申请日期
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或电邮给学校。
- 入学考试/面试安排：请向学校查询。
- 地址：新界上水智昌路六号
- 详情：>>按此<<
东华三院李嘉诚中学（男女校）
- 申请日期：即日起至2026年8月31日接受中二至中五插班申请。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件，亲身到学校递交。
- 入学考试/面试安排：符合申请资格的学生，将获安排参加笔试（英语、中文和数学）及面试（学生以英语及粤语进行；家长以粤语进行）。
- 地址：新界粉岭祥华邨
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜沙田区英中插班资讯
赛马会体艺中学（男女校）
- 申请日期：2026年3月2日至5月20日接受中二至中四插班。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身或邮寄递交给学校。此外，视艺科的申请人亦须在截止前上载视艺作品集给学校；体育科的申请人，则须上载一段体育技能影片。
- 入学考试/面试安排：入围的申请者可能会被邀请参加2026年6月举行的技能测试和面试。面试当日，家长将获邀陪同申请人出席，届时亦可能需要面谈。
- 地址：新界沙田火炭乐景街5-7号
- 详情：>>按此<<
沙田培英中学（男女校）
- 申请日期：中二至中四插班生申请办法及详情将于2026年5月公布。
- 入学考试/面试安排：请留意学校公布
- 地址：新界沙田禾𪨶邨丰顺街9号
- 详情：>>按此<<
沙田崇真中学（男女校）
- 申请日期：中二至中四插班生申请办法及详情于每年4月公布。
- 入学考试/面试安排：请留意学校公布
- 地址：新界沙田大围美田路一号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜大埔区英中插班资讯
迦密柏雨中学（男女校）
- 申请日期：中二及中三插班申请详情将于2026年4月公布。
- 入学考试/面试安排：请留意学校公布
- 地址：新界大埔大元邨
- 详情：>>按此<<
圣公会莫寿增会督中学（男女校）
- 申请日期：申请于学年开始时（9月）入学的中二至中四插班申请人，截止日期为6⽉30⽇。申请于下学期初（1月）入学的中一至中三插班申请人，截止日期为11⽉30⽇。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或亲身递交给学校。
- 入学考试/面试安排：学校会甄选部分申请人参加入学笔试（英文、中文和数学）。通过笔试的申请人会被邀请参加面试，由校长或副校长主持，以英语及广东话进行。若申请9月入学，合适的申请人会于7月接受入学笔试及面试。若申请1月入学，合适的申请人则于12月接受入学笔试及面试。笔试及面试时间将以电话通知个别申请人。
- 地址：新界大埔运头角里26号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜葵青区英中插班资讯
顺德联谊总会李兆基中学（男女校）
- 申请日期：全年接受申请。
- 申请方法：填妥入学申请电子表格，及将相关文件上传给学校。
- 入学考试/面试安排：获选的申请人将获邀参加笔试及面试。若于2026年5月30日或之前提交电子申请表，学校将联络合适的申请者以安排笔试，笔试日期为2026年6月13日上午。
- 地址：新界葵涌葵盛围303号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜荃湾区英中插班资讯
荃湾公立何传耀纪念中学（男女校）
- 申请日期：基本上全年接受中二至中四插班申请。如果是学期末的申请，申请日期则为2026年5月2日至5月31日。
- 申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件亲身或邮寄递交给学校。
- 入学考试/面试安排：合适的申请人将会接受中文、英文及数学科笔试。通过笔试的申请人，将获邀与家长/监护人一同参加英语及粤语面试。
- 地址：新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜屯门区英中插班资讯
香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学（男女校）
- 申请日期：预计于2026年5月公布中二至中四插班的申请资讯。
- 入学考试/面试安排：请留意学校公布。
- 地址：屯门友爱邨友爱路7号
- 详情：>>按此<<
中学插班26/27｜元朗区英中插班资讯
天主教崇德英文书院（男女校）
- 申请日期：每年4月中旬开放中二至中四插班申请。
- 入学考试/面试安排或内容：详情请向学校查询。
- 地址：新界元朗洪水桥洪德路一号
- 详情：>>按此<<
注：以学校最后公布为准
资料来源：学校网页
