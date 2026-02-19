中学插班26/27｜全港41间英中插班申请资讯 招生日期/入学考试/面试安排一览

中学插班26/27｜25学年已过了一半，有家长或因不同原因，例如搬屋、子女适应问题、中一派位未能入读心仪中学，希望中二再申请等因素，计划为子女在下学年转校。以中学来说，因为中四已开始中学文凭试课程，以应付中六的公开试，所以大部份招收插班生的年级，主要为中二至中四，希望同学及早适应文凭试课程；然而，有学校也会接受中五的插班生申请，视乎学校及申请人情况而定。《星岛教育》综合全港英中招收插班生资讯，发现最少有41所英中招收插班生，家长可留意当中是否有心仪中学，以便及早为子女申请。

中学插班26/27｜中西区英中插班资讯

圣嘉勒女书院（女校）

申请日期： 中二至中四插班即日起接受申请，名额有限，视乎空缺名额而定。

中二至中四插班即日起接受申请，名额有限，视乎空缺名额而定。 申请方法： 将所有申请相关文件邮寄至学校，详见学校网页

将所有申请相关文件邮寄至学校，详见学校网页 入学考试/面试安排： 只有入选的申请人才会收到入学考试和/或面试通知。未收到通知的申请人可视为申请失败。

只有入选的申请人才会收到入学考试和/或面试通知。未收到通知的申请人可视为申请失败。 地址： 香港摩星岭道50号

香港摩星岭道50号 详情：>>按此<<

圣类斯中学（男校）

申请日期： 中二及中三插班，由即日起2026年6月30日接受申请。

中二及中三插班，由即日起2026年6月30日接受申请。 入学考试/面试安排： 申请人或需要参加入学考试及/或面试。

申请人或需要参加入学考试及/或面试。 地址： 香港西营盘第三街179号

香港西营盘第三街179号 详情：>>按此<<

圣士提反女子中学（女校）

申请日期： 中二至中四插班的申请日期为2026年3月30日至4月30日，4月30日下午4时截止。

中二至中四插班的申请日期为2026年3月30日至4月30日，4月30日下午4时截止。 申请方法： 申请人须亲身递交申请表及相关文件。

申请人须亲身递交申请表及相关文件。 入学考试/面试安排： 获选的申请人将会在一周前收到电邮通知，获邀参加定于2026年5月16日（星期六）举行的入学笔试（包括英文、中文及数学）。入围的申请人将被邀请参加英语及粤语面试。

获选的申请人将会在一周前收到电邮通知，获邀参加定于2026年5月16日（星期六）举行的入学笔试（包括英文、中文及数学）。入围的申请人将被邀请参加英语及粤语面试。 地址： 香港列堤顿道2号

香港列堤顿道2号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜湾仔区英中插班资讯

玛利曼中学（女校）

申请日期： 中二至中四插班由即日起至2026年5月29日接受申请。

中二至中四插班由即日起至2026年5月29日接受申请。 申请方法： 申请人须提交指定申请文件。

申请人须提交指定申请文件。 入学考试/面试安排： 入围的申请人须参加英语、中文及数学笔试，并于2026年7月面试；如申请插班中四，则须额外接受选修科笔试。收生准则包括学业成绩、品行、课外活动及社区服务成就、奖项及面试表现。

入围的申请人须参加英语、中文及数学笔试，并于2026年7月面试；如申请插班中四，则须额外接受选修科笔试。收生准则包括学业成绩、品行、课外活动及社区服务成就、奖项及面试表现。 地址： 香港跑马地蓝塘道123号

香港跑马地蓝塘道123号 详情：>>按此<<

圣公会邓肇坚中学（男女校）

申请日期： 由即日起接受中二至中四插班申请。

由即日起接受中二至中四插班申请。 申请方法： 将指定文件亲身或邮寄送到学校。

将指定文件亲身或邮寄送到学校。 入学考试/面试安排： 入围的申请人将被邀请参加面试。

入围的申请人将被邀请参加面试。 地址： 香港湾仔爱群道9号

香港湾仔爱群道9号 详情：>>按此<<

嘉诺撤圣方济各书院（女校）

圣保禄中学（女校）

申请日期： 将于2026年5月公布中二至中五插班的申请日期。

将于2026年5月公布中二至中五插班的申请日期。 地址： 香港跑马地云地利道18号A

香港跑马地云地利道18号A 详情：>>按此<<

香港真光中学（女校）

申请日期： 学年末可能会有少量中二至中四学额空缺。申请人可于2026年4月提交中二至中四的插班申请。

学年末可能会有少量中二至中四学额空缺。申请人可于2026年4月提交中二至中四的插班申请。 申请方法： 详情将于4月在学校网站公布。

详情将于4月在学校网站公布。 入学考试/面试安排： 5月下旬进行入学考试和面试。

5月下旬进行入学考试和面试。 地址： 香港大坑道50号

香港大坑道50号 详情：>>按此<<

香港华仁书院（男校）

申请日期： 每个学期末都可能有少量学额空缺。在1月、5月至6月期间，都可以申请插班。

每个学期末都可能有少量学额空缺。在1月、5月至6月期间，都可以申请插班。 申请方法： 详情请留意学校网站。

详情请留意学校网站。 入学考试/面试安排： 请留意学校网站。

请留意学校网站。 地址： 香港皇后大道东281号

香港皇后大道东281号 详情：>>按此<<

中学插班2026｜东区英中插班资讯

嘉诺撒书院（女校）

申请日期： 全年接受中二至中四的插班申请。

全年接受中二至中四的插班申请。 申请方法：将 填妥的入学申请表及相关文件以电邮、邮寄或亲身交到学校。

填妥的入学申请表及相关文件以电邮、邮寄或亲身交到学校。 申请要求： 申请人的操行在最近两学年俱为乙+或以上。

申请人的操行在最近两学年俱为乙+或以上。 入学考试/面试安排： 申请人将获邀出席广东话及英语面试，面试日期将以电邮形式通知。

申请人将获邀出席广东话及英语面试，面试日期将以电邮形式通知。 地址： 香港鲗鱼涌海泽街10号

香港鲗鱼涌海泽街10号 详情：>>按此<<

张祝珊英文中学（男女校）

申请日期： 2026年6月1日至12日接受中二至中四的插班申请。学额取决于空缺学位的数目及学校政策。

2026年6月1日至12日接受中二至中四的插班申请。学额取决于空缺学位的数目及学校政策。 申请方法： 将填妥的入学申请表及及相关文件亲身递交或邮寄至学校。

将填妥的入学申请表及及相关文件亲身递交或邮寄至学校。 入学考试/面试安排： 核心科目入学考试于2026年6月20日（星期六）早上举行；面试在2026年7月3日（星期五）或以前，以广东话及英语进行。学校将致电知会有关申请人入学考试及面试的安排。

核心科目入学考试于2026年6月20日（星期六）早上举行；面试在2026年7月3日（星期五）或以前，以广东话及英语进行。学校将致电知会有关申请人入学考试及面试的安排。 地址： 香港北角云景道11号

香港北角云景道11号 详情：>>按此<<

筲箕湾官立中学（男女校）

申请日期： 无指定报名日期。

无指定报名日期。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交、电邮或邮寄至学校

将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交、电邮或邮寄至学校 入学考试/面试安排： 学校将以电话个别通知获选参加笔试（英文及数学）及面试（英语和粤语进行）的同学。

学校将以电话个别通知获选参加笔试（英文及数学）及面试（英语和粤语进行）的同学。 地址： 香港筲箕湾柴湾道42号

香港筲箕湾柴湾道42号 详情：>>按此<<

圣马可中学（男女校）

申请日期： 2026年4月下旬至5月初接受中二至中四插班申请。

2026年4月下旬至5月初接受中二至中四插班申请。 申请方法： 详情将于4月初公布。

详情将于4月初公布。 入学考试/面试安排： 详情将于4月初公布。

详情将于4月初公布。 地址： 香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号

香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜南区英中插班资讯

南区英中插班资讯｜嘉诺撒圣心书院申请日期

南区英中插班资讯｜嘉诺撒圣心书院入学考试/面试安排

南区英中插班资讯｜嘉诺撒圣心书院地址

嘉诺撒圣心书院（女校）

申请日期： 即日起至2026年4月30日，接受中二至中四插班申请。

即日起至2026年4月30日，接受中二至中四插班申请。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交或邮寄至学校。

将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交或邮寄至学校。 入学考试/面试安排： 申请人将被邀请参加暂定于 2026年5月9日（星期六）举行的英语、中文和数学笔试。入围的申请人将被邀请于2026年6月中旬参加面试，以英语和粤语进行。

申请人将被邀请参加暂定于 2026年5月9日（星期六）举行的英语、中文和数学笔试。入围的申请人将被邀请于2026年6月中旬参加面试，以英语和粤语进行。 地址： 香港薄扶林置富花园置富径2号

香港薄扶林置富花园置富径2号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜九龙城区英中插班资讯

迦密中学（男女校）

申请日期： 2026年5月1日至7月2日

2026年5月1日至7月2日 申请方法： 将申请信及相关文件亲身递交或邮寄至学校。

将申请信及相关文件亲身递交或邮寄至学校。 入学考试/面试安排： 被选中的申请人将收到通知，参加7月的中文、英文和数学笔试。通过笔试的入围者将被邀请参加面试。

被选中的申请人将收到通知，参加7月的中文、英文和数学笔试。通过笔试的入围者将被邀请参加面试。 地址： 九龙何文田忠孝街55号

九龙何文田忠孝街55号 详情：>>按此<<

陈瑞祺（喇沙）书院（男校）

申请日期： 即日起至2026年6月10日（星期三）接受中二至中五插班申请。

即日起至2026年6月10日（星期三）接受中二至中五插班申请。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交或邮寄至学校。

将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交或邮寄至学校。 入学考试/面试安排： 入选候选人将获电话邀请参加于 2026年6月20日（星期六）早上举行的笔试（中文、英文及数学）。笔试成绩优异的候选人将于 2026 年7月3日（星期五）或之前获邀参加面试。

入选候选人将获电话邀请参加于 2026年6月20日（星期六）早上举行的笔试（中文、英文及数学）。笔试成绩优异的候选人将于 2026 年7月3日（星期五）或之前获邀参加面试。 地址： 九龙何文田常和街4号

九龙何文田常和街4号 详情：>>按此<<

九龙真光中学（女校）

申请日期： 即日起至2026年6月30日接受中二至中四插班申请。

即日起至2026年6月30日接受中二至中四插班申请。 申请方法： 只接受网上申请。

只接受网上申请。 入学考试安排： 只有获甄选的学生会被邀请出席其中一场（2026年3月21日、4月30日或7月7日）笔试（中文、英文及数学）。甄选会按申请次序进行（即使学生未获邀出席第一场笔试，其申请仍然有效，仍有机会获邀出席其他场次之笔试）。

只有获甄选的学生会被邀请出席其中一场（2026年3月21日、4月30日或7月7日）笔试（中文、英文及数学）。甄选会按申请次序进行（即使学生未获邀出席第一场笔试，其申请仍然有效，仍有机会获邀出席其他场次之笔试）。 入学面试安排： 面试于2026年3至7月（日期待定）举行，只有在笔试获得优异成绩的学生会被邀请出席；面试的邀请电邮会在面试日最少一星期前发出。校方欢迎申请人的家长一同出席面试。

面试于2026年3至7月（日期待定）举行，只有在笔试获得优异成绩的学生会被邀请出席；面试的邀请电邮会在面试日最少一星期前发出。校方欢迎申请人的家长一同出席面试。 地址： 九龙九龙塘沙福道真光里1号

九龙九龙塘沙福道真光里1号 详情：>>按此<<

喇沙书院（男校）

申请日期： 接受中二至中五插班申请，无指定申请日期。

接受中二至中五插班申请，无指定申请日期。 申请方法： 将申请信连同相关文件、联络资讯邮寄给校长。

将申请信连同相关文件、联络资讯邮寄给校长。 入学考试/面试安排： 如有空缺，将邀请合适的候选人参加英语、中文和数学的笔试，并安排校长面试。

如有空缺，将邀请合适的候选人参加英语、中文和数学的笔试，并安排校长面试。 地址： 九龙喇沙利道18号

九龙喇沙利道18号 详情：>>按此<<

玛利诺修院学校（中学部）（女校）

中学插班26/27｜观塘区英中插班资讯

观塘玛利诺书院（男校）

申请日期： 2026年3月至6月2日接受中二至中四插班申请。

2026年3月至6月2日接受中二至中四插班申请。 申请方法： 将相关文件邮寄或亲身递交至学校

将相关文件邮寄或亲身递交至学校 入学考试/面试安排： 入围的申请人最迟于6月底获邀参加笔试及面试。

入围的申请人最迟于6月底获邀参加笔试及面试。 地址： 九龙观塘翠屏道100号

九龙观塘翠屏道100号 详情：>>按此<<

圣言中学（男校）

申请日期： 2026年5月18日至5月29日接受中二至中五插班申请。

2026年5月18日至5月29日接受中二至中五插班申请。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或亲身递交给学校。

将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或亲身递交给学校。 入学考试/面试安排： 如有空缺，将邀请合适的申请人于2026年7月参加英文、中文和数学的笔试。通过笔试的申请人将获邀参与面试。

如有空缺，将邀请合适的申请人于2026年7月参加英文、中文和数学的笔试。通过笔试的申请人将获邀参与面试。 地址： 九龙新清水湾道38号

九龙新清水湾道38号 详情：>>按此<<

圣杰灵女子中学（女校）

申请日期：即日起至2026年7月8日接受中一至中五插班申请。

申请方法：将填妥的入学申请表及相关文件，电邮给学校。校方会按入学申请的递交次序处理，鼓励尽早提交申请。

入学考试/面试安排：入围的学生，将不迟于 2026 年 7 月中旬，获邀参加面试及笔试。

地址：九龙观塘康利道26号

详情：>>按此<<

中学插班26/27｜黄大仙区英中插班资讯

保良局第一张永庆中学（男女校）

申请日期： 2026年3月14日至4月4日接受中二至中四插班申请。

2026年3月14日至4月4日接受中二至中四插班申请。 申请方法： 请向学校查询

请向学校查询 入学考试安排： 获邀的学生于2026年5月9日（星期六）上午（暂定）参加笔试。

获邀的学生于2026年5月9日（星期六）上午（暂定）参加笔试。 入学面试安排： 获邀的学生将于2026年5月下旬参加首轮面试。另有第二轮面试，只适用于获邀请的学生，面试形式是实体或网上，日期待定。

获邀的学生将于2026年5月下旬参加首轮面试。另有第二轮面试，只适用于获邀请的学生，面试形式是实体或网上，日期待定。 地址： 九龙慈云山蒲岗村道173号

九龙慈云山蒲岗村道173号 详情：>>按此<<

中学插班2026｜西贡区英中插班资讯

迦密主恩中学（男女校）

申请日期： 若中二至中四级尚有余额，可申请入读。

若中二至中四级尚有余额，可申请入读。 申请方法： 将申请信及相关文件邮寄或亲身递交至学校。

将申请信及相关文件邮寄或亲身递交至学校。 入学考试/面试安排： 合适的申请人将获安排进行入学考试及个别面谈。

合适的申请人将获安排进行入学考试及个别面谈。 地址： 新界将军澳宝林邨

新界将军澳宝林邨 详情：>>按此<<

基督教宣道会宣基中学（男女校）

申请日期： 全年接受中一至中四级入学申请，取决于空缺学位的数目及学校政策。

全年接受中一至中四级入学申请，取决于空缺学位的数目及学校政策。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件邮寄、电邮或亲身递交给学校。

将填妥的入学申请表及相关文件邮寄、电邮或亲身递交给学校。 申请资格： 学科成绩优良，具备良好的英语能力，能在英语授课的环境下学习；操行达B级或以上

学科成绩优良，具备良好的英语能力，能在英语授课的环境下学习；操行达B级或以上 入学考试/面试安排： 初步入选者将于两星期内获电话通知参加中、英、数三科笔试。笔试成绩优异者，将于两星期内获邀出席面试。

初步入选者将于两星期内获电话通知参加中、英、数三科笔试。笔试成绩优异者，将于两星期内获邀出席面试。 地址： 新界将军澳唐俊街6号

新界将军澳唐俊街6号 详情：>>按此<<

将军澳官立中学（男女校）

申请日期： 2026年7月2日派发中二至中四插班申请表，截止申请日期为7月15日。

2026年7月2日派发中二至中四插班申请表，截止申请日期为7月15日。 入学考试/面试安排： 学校将以电话个别通知获选参加笔试及面试的申请人。

学校将以电话个别通知获选参加笔试及面试的申请人。 地址： 新界将军澳敬贤里二号

新界将军澳敬贤里二号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜深水埗区英中插班资讯

长沙湾天主教英文中学（男校）

申请日期： 无指定申请日期

无指定申请日期 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件提交给学校

将填妥的入学申请表及相关文件提交给学校 申请要求：品行良好、学业成绩及课外活动表现优异。

入学考试/面试安排： 入围的申请者将获邀参加面试及笔试。

入围的申请者将获邀参加面试及笔试。 地址： 九龙长沙湾福荣街533号

九龙长沙湾福荣街533号 详情：>>按此<<

香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学（男女校）

申请日期： 即日至2026年4月30日接受中二至中五插班申请。

即日至2026年4月30日接受中二至中五插班申请。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件，亲身或透过邮寄、网上形式递交给学校。

将填妥的入学申请表及相关文件，亲身或透过邮寄、网上形式递交给学校。 入学考试/面试安排： 获甄选的申请者将获邀参加于 2026年6月6日（星期六）下午举行的入学考试。2026年6月12日（星期五）以电话/电邮通知入学考试表现优异者，参加6月20日（星期六）举行的面试。

获甄选的申请者将获邀参加于 2026年6月6日（星期六）下午举行的入学考试。2026年6月12日（星期五）以电话/电邮通知入学考试表现优异者，参加6月20日（星期六）举行的面试。 地址： 九龙深水埗南昌街250号

九龙深水埗南昌街250号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜油尖旺区英中插班资讯

油尖旺区英中插班资讯｜九龙华仁书院申请日期

油尖旺区英中插班资讯｜九龙华仁书院入学考试安排

九龙华仁书院（男校）

申请日期： 全年接受中二至中五插班申请。

全年接受中二至中五插班申请。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交给学校，学校会按序审核申请。

将填妥的入学申请表及相关文件亲身递交给学校，学校会按序审核申请。 入学考试/面试安排： 入围候选人将被邀请参加12月或6月的笔试和/或面试。

入围候选人将被邀请参加12月或6月的笔试和/或面试。 地址： 九龙窝打老道56号

九龙窝打老道56号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜北区英中插班资讯

香港道教联合会邓显纪念中学（男女校）

申请日期： 中二及中三的插班生申请详情，将于2026年6月公布。

中二及中三的插班生申请详情，将于2026年6月公布。 入学考试/面试安排： 请留意学校公布。

请留意学校公布。 地址： 新界上水彩园邨

新界上水彩园邨 详情：>>按此<<

圣公会陈融中学（男女校）

申请日期： 无指定申请日期

无指定申请日期 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或电邮给学校。

将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或电邮给学校。 入学考试/面试安排： 请向学校查询。

请向学校查询。 地址： 新界上水智昌路六号

新界上水智昌路六号 详情：>>按此<<

东华三院李嘉诚中学（男女校）

申请日期： 即日起至2026年8月31日接受中二至中五插班申请。

即日起至2026年8月31日接受中二至中五插班申请。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件，亲身到学校递交。

将填妥的入学申请表及相关文件，亲身到学校递交。 入学考试/面试安排： 符合申请资格的学生，将获安排参加笔试（英语、中文和数学）及面试（学生以英语及粤语进行；家长以粤语进行）。

符合申请资格的学生，将获安排参加笔试（英语、中文和数学）及面试（学生以英语及粤语进行；家长以粤语进行）。 地址： 新界粉岭祥华邨

新界粉岭祥华邨 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜沙田区英中插班资讯

赛马会体艺中学（男女校）

沙田培英中学（男女校）

申请日期： 中二至中四插班生申请办法及详情将于2026年5月公布。

中二至中四插班生申请办法及详情将于2026年5月公布。 入学考试/面试安排： 请留意学校公布

请留意学校公布 地址： 新界沙田禾𪨶邨丰顺街9号

新界沙田禾𪨶邨丰顺街9号 详情：>>按此<<

沙田崇真中学（男女校）

申请日期： 中二至中四插班生申请办法及详情于每年4月公布。

中二至中四插班生申请办法及详情于每年4月公布。 入学考试/面试安排： 请留意学校公布

请留意学校公布 地址： 新界沙田大围美田路一号

新界沙田大围美田路一号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜大埔区英中插班资讯

迦密柏雨中学（男女校）

申请日期： 中二及中三插班申请详情将于2026年4月公布。

中二及中三插班申请详情将于2026年4月公布。 入学考试/面试安排： 请留意学校公布

请留意学校公布 地址： 新界大埔大元邨

新界大埔大元邨 详情：>>按此<<

圣公会莫寿增会督中学（男女校）

申请日期： 申请于学年开始时（9月）入学的中二至中四插班申请人，截止日期为6⽉30⽇。申请于下学期初（1月）入学的中一至中三插班申请人，截止日期为11⽉30⽇。

申请于学年开始时（9月）入学的中二至中四插班申请人，截止日期为6⽉30⽇。申请于下学期初（1月）入学的中一至中三插班申请人，截止日期为11⽉30⽇。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或亲身递交给学校。

将填妥的入学申请表及相关文件邮寄或亲身递交给学校。 入学考试/面试安排： 学校会甄选部分申请人参加入学笔试（英文、中文和数学）。通过笔试的申请人会被邀请参加面试，由校长或副校长主持，以英语及广东话进行。若申请9月入学，合适的申请人会于7月接受入学笔试及面试。若申请1月入学，合适的申请人则于12月接受入学笔试及面试。笔试及面试时间将以电话通知个别申请人。

学校会甄选部分申请人参加入学笔试（英文、中文和数学）。通过笔试的申请人会被邀请参加面试，由校长或副校长主持，以英语及广东话进行。若申请9月入学，合适的申请人会于7月接受入学笔试及面试。若申请1月入学，合适的申请人则于12月接受入学笔试及面试。笔试及面试时间将以电话通知个别申请人。 地址： 新界大埔运头角里26号

新界大埔运头角里26号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜葵青区英中插班资讯

葵青区英中插班资讯｜顺德联谊总会李兆基中学申请日期

葵青区英中插班资讯｜顺德联谊总会李兆基中学入学考试安排

顺德联谊总会李兆基中学（男女校）

申请日期： 全年接受申请。

全年接受申请。 申请方法： 填妥入学申请电子表格，及将相关文件上传给学校。

填妥入学申请电子表格，及将相关文件上传给学校。 入学考试/面试安排： 获选的申请人将获邀参加笔试及面试。若于2026年5月30日或之前提交电子申请表，学校将联络合适的申请者以安排笔试，笔试日期为2026年6月13日上午。

获选的申请人将获邀参加笔试及面试。若于2026年5月30日或之前提交电子申请表，学校将联络合适的申请者以安排笔试，笔试日期为2026年6月13日上午。 地址： 新界葵涌葵盛围303号

新界葵涌葵盛围303号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜荃湾区英中插班资讯

荃湾区英中插班资讯｜荃湾公立何传耀纪念中学申请日期

荃湾区英中插班资讯｜荃湾公立何传耀纪念中学入学考试安排

荃湾公立何传耀纪念中学（男女校）

申请日期： 基本上全年接受中二至中四插班申请。如果是学期末的申请，申请日期则为2026年5月2日至5月31日。

基本上全年接受中二至中四插班申请。如果是学期末的申请，申请日期则为2026年5月2日至5月31日。 申请方法： 将填妥的入学申请表及相关文件亲身或邮寄递交给学校。

将填妥的入学申请表及相关文件亲身或邮寄递交给学校。 入学考试/面试安排： 合适的申请人将会接受中文、英文及数学科笔试。通过笔试的申请人，将获邀与家长/监护人一同参加英语及粤语面试。

合适的申请人将会接受中文、英文及数学科笔试。通过笔试的申请人，将获邀与家长/监护人一同参加英语及粤语面试。 地址： 新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号

新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜屯门区英中插班资讯

屯门区英中插班资讯｜香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学申请日期

香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学（男女校）

申请日期： 预计于2026年5月公布中二至中四插班的申请资讯。

预计于2026年5月公布中二至中四插班的申请资讯。 入学考试/面试安排： 请留意学校公布。

请留意学校公布。 地址： 屯门友爱邨友爱路7号

屯门友爱邨友爱路7号 详情：>>按此<<

中学插班26/27｜元朗区英中插班资讯

元朗区英中插班资讯｜天主教崇德英文书院申请日期

天主教崇德英文书院（男女校）

注：以学校最后公布为准

资料来源：学校网页

延伸阅读：

升中面试2026｜全港英中面试资讯合集 日期/安排/考核内容一文看清！

英中名单2026｜全港115间英文中学一览 中一自行分配学位攻略

英中名单2026｜港岛区英文中学资讯 自行分配学额/收生准则/面试安排一览

英中名单2026｜九龙区英文中学资讯 即睇自行分配学额/面试日期/收生准则

英中名单2026｜新界区英文中学资讯 自行分配学额/面试日期/收生准则一文看清 申请屯门「状元摇篮」甚么情况可获加分？

