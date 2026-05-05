3步自制WhatsApp Sticker！AI生成宠物/人物专属贴图 附Gemini指令
更新时间：18:27 2026-05-05 HKT
发布时间：18:27 2026-05-05 HKT
发布时间：18:27 2026-05-05 HKT
通讯软体内的贴图已成为日常沟通不可或缺的一环，许多人希望能将宠物或个人样貌制作成专属贴图，却常因后制技术而却步，但其实只要善用AI，就能一键轻松完成。《星岛头条》为大家整理了超详细的WhatsApp Sticker制作教学，并提供可直接复制使用的Gemini指令，只需准备好相应工具，跟著以下三个步骤，即可快速生成充满个人风格的WhatsApp贴图！
自制WhatsApp Sticker！AI指令3步生成宠物/人物专属贴图
第一步：准备自制WhatsApp Sticker的工具
在开始之前，请先准备好以下三款工具：
- AI 生成工具：开启支援图片生成功能的Google Gemini App或网页版。
- 去背神器：使用线上去背网站，例如remove.bg。
- 贴图打包工具：在App Store或Google Play下载WTSicK。
第二步：复制AI指令，生成贴图
这是最关键的一步！直接复制以下指令，贴到Gemini等AI工具中，并上传您想做成贴图的参考照片（宠物或人像），AI 就会为您生成设计图。
【宠物版 AI 指令】
核心任务
请扮演一位专业的贴图设计师。参考我上传的（宠物）照片，为牠设计一组共12张、风格统一的 WhatsApp贴图。
视觉风格与设计规范
- 真实感：绝对禁止卡通化或漫画风格。必须 100% 保留（宠物）的原始样貌、毛色、斑纹及所有独特特征，呈现真实感。
- 整体氛围：风格需生动活泼，色彩鲜明饱满，凸显（宠物）的可爱之处。
- 背景：极度重要！ 所有贴图的背景必须是纯白色，画面干净，以便我后续进行去背处理。
- 文字设计：
- 字体：请选用可爱、清晰的手写风格字体。
- 语言：必须使用繁体中文，并可搭配生动的广东话口语。
贴图主题与文字内容（共12款）
请为猫猫设计12个不重复的动作与表情，风格需风趣、幽默、搞笑或带点嘲讽。每一款贴图都需要搭配符合情境的文字。
最终成品要求
请将完成的12组「贴图 + 对应文字」完整设计，整齐地排列在「同一张」高解析度的图片中，确保细节清晰，适合数位应用。
【人像版 AI 指令】
核心任务
请参考我上传的人像照片，设计一组共12张风格高度一致的专属 WhatsApp 贴图。最重要的是，必须清晰保留人物的五官特征与辨识度。
贴图内容要求
每一张贴图都需要具备以下三点：
- 丰富表情：捕捉明确的情绪，例如开心、惊讶、无奈、生气、疑问等。
- 生动动作：设计与情绪搭配的自然动作或姿势。
- 情境文字：加入常用、口语化的繁体中文或广东话词句。
整体风格与设计规范
- 艺术风格：采用简洁、干净的线条，搭配柔和且具设计感的色彩。
- 人物比例：所有贴图中的人物身体比例必须保持一致。
- 字体：情境文字请使用可爱、易读的手写字体。
- 背景：一律使用纯白色背景，方便后续去背处理。
最终成品要求
请将完成的12张贴图，整齐地排列在「同一张」高解析度的图片中，确保图片细节清晰，适合在数位装置上浏览和应用。
第三步：去背与制作WhatsApp Sticker
- 储存与裁切：储存由AI生成的图片，并将12款贴图分别裁切成独立图档。
- 批量去背：打开去背网站，上传刚才裁切好的图片，网站会自动去除纯白背景，下载透明背景的图档。
- 汇入WhatsApp：打开WTSicK应用程式，建立新的贴图包，并将所有去背完成的图片汇入，即可一键新增至WhatsApp使用。
同场加映：WhatsApp翻译新功能！直接翻译转换零手动 支援英/日/韩/简体21种语言
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