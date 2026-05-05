3步自制WhatsApp Sticker！AI生成宠物/人物专属贴图 附Gemini指令

通讯软体内的贴图已成为日常沟通不可或缺的一环，许多人希望能将宠物或个人样貌制作成专属贴图，却常因后制技术而却步，但其实只要善用AI，就能一键轻松完成。《星岛头条》为大家整理了超详细的WhatsApp Sticker制作教学，并提供可直接复制使用的Gemini指令，只需准备好相应工具，跟著以下三个步骤，即可快速生成充满个人风格的WhatsApp贴图！

自制WhatsApp Sticker！AI指令3步生成宠物/人物专属贴图

第一步：准备自制WhatsApp Sticker的工具

在开始之前，请先准备好以下三款工具：

第二步：复制AI指令，生成贴图

这是最关键的一步！直接复制以下指令，贴到Gemini等AI工具中，并上传您想做成贴图的参考照片（宠物或人像），AI 就会为您生成设计图。

【宠物版 AI 指令】

核心任务

请扮演一位专业的贴图设计师。参考我上传的（宠物）照片，为牠设计一组共12张、风格统一的 WhatsApp贴图。

视觉风格与设计规范

真实感：绝对禁止卡通化或漫画风格。必须 100% 保留（宠物）的原始样貌、毛色、斑纹及所有独特特征，呈现真实感。

整体氛围：风格需生动活泼，色彩鲜明饱满，凸显（宠物）的可爱之处。

背景：极度重要！ 所有贴图的背景必须是纯白色，画面干净，以便我后续进行去背处理。

文字设计： 字体：请选用可爱、清晰的手写风格字体。 语言：必须使用繁体中文，并可搭配生动的广东话口语。



贴图主题与文字内容（共12款）

请为猫猫设计12个不重复的动作与表情，风格需风趣、幽默、搞笑或带点嘲讽。每一款贴图都需要搭配符合情境的文字。

最终成品要求

请将完成的12组「贴图 + 对应文字」完整设计，整齐地排列在「同一张」高解析度的图片中，确保细节清晰，适合数位应用。

【人像版 AI 指令】

核心任务

请参考我上传的人像照片，设计一组共12张风格高度一致的专属 WhatsApp 贴图。最重要的是，必须清晰保留人物的五官特征与辨识度。

贴图内容要求

每一张贴图都需要具备以下三点：

丰富表情：捕捉明确的情绪，例如开心、惊讶、无奈、生气、疑问等。 生动动作：设计与情绪搭配的自然动作或姿势。 情境文字：加入常用、口语化的繁体中文或广东话词句。

整体风格与设计规范

艺术风格：采用简洁、干净的线条，搭配柔和且具设计感的色彩。

人物比例：所有贴图中的人物身体比例必须保持一致。

字体：情境文字请使用可爱、易读的手写字体。

背景：一律使用纯白色背景，方便后续去背处理。

最终成品要求

请将完成的12张贴图，整齐地排列在「同一张」高解析度的图片中，确保图片细节清晰，适合在数位装置上浏览和应用。

第三步：去背与制作WhatsApp Sticker