百佳母亲节快闪优惠！门市/网店全场88折 金凤米/刀唛油/湾仔码头折上折低至$8.8

百佳超级市场一直以货品种类齐全、价格实惠而深受市民欢迎。为迎接即将到来的母亲节，百佳特别推出一日限定的快闪折扣，让您轻松为挚爱的妈妈准备惊喜，或为家居添置日常所需，以超值价格表达心意。当中精选了多款家居用品及新鲜食品，例如维达金装4层卫生纸，折后平均只需$21.15一条，绝对是囤货好时机。

百佳母亲节快闪优惠！门市/网店一日限定全场88折

百佳母亲节快闪优惠！门市/网店一日限定全场88折

金凤米/刀唛油/湾仔码头折上折低至$8.8

百佳「宠爱妈妈日」优惠只在5月9日一天限定，无论是亲临门市还是安坐家中网上购物，都能享受到难得的折扣。是次快闪优惠涵盖多款精选食材及粮油杂货，其中挪威急冻三文鱼扒，折后价$31.7；湾仔码头青菜猪肉小云吞，折后价$8.8；金凤牌纯正泰国顶级香米8公斤装，折后价$110；刀唛芥花籽油三支装也仅售$58.9，是准备母亲节大餐的优质之选。

除了美食，优惠同样覆盖多种生活必需品。维达金装系列4层卫生纸，纸质柔韧，优惠期间购买两条仅需$42.3。购买两条更可获赠维达Pro-X 3层特吸啜万用厨纸2卷装或4D立体压花初樱玫瑰袋装面纸3包装，性价比极高。另外，维他无糖茶饮系列、日清合味道大杯面等均有折扣，满足您家中零食柜和饮品储备的需求。

百佳母亲节88折优惠

优惠日期： 2026年5月9日（星期六）

门市优惠： 于香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL门市单次购物满$150，即享全单88折优惠。

PNS网购优惠： 购物满$800，输入优惠码「MGET8」，即享全单92折。 购物满$1,200，输入优惠码「MGET12」，即享全单88折。

条款及细则： 优惠不适用于百佳旗下的其他超市品牌及百佳快闪特卖场。 优惠不可与月月赏或其他优惠同时使用。 货品/赠品数量有限，售/送完即止。



资料来源：香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK