IKEA宜家家居进驻马鞍山广场！？ 卖小型家私/日用品/急冻食品 网民：最重要有冇美食站
更新时间：19:18 2026-03-25 HKT
发布时间：19:18 2026-03-25 HKT
发布时间：19:18 2026-03-25 HKT
近年，不少知名品牌以Pop-up或概念店形式进驻各区，为居民带来惊喜。近日，有网民在社交平台分享，于马鞍山广场内发现瑞典家具品牌宜家家居(IKEA)的踪影，引来区内居民热切关注。从上载的图片可见，店舖已正在进行装修工程，让不少网民对IKEA即将在马鞍山开业充满期待。
网民直击IKEA进驻马鞍山广场 售卖小型家私/日用品/急冻食品
该名网民在Facebook群组「沙田/马鞍山之友」发文，分享了数张在马鞍山广场中庭位置拍摄的照片，并兴奋直呼「终于有IKEA！」。从照片中可以看到，现场设有多个货架，摆放了小型家私及日用品，同时亦设有冻柜售卖IKEA的特色食品。虽然店舖尚未正式开放，但从装潢及商品陈设来看，舖位已初见雏形，相信将不久后便会投入服务。
《星岛头条》网记者已向IKEA查询马鞍山广场店的消息，惟截稿前仍未获得官方回复。
马鞍山居民：终于有IKEA！
此帖文一出，随即在群组内引发热烈讨论。不少马鞍山居民对IKEA的进驻表示欢迎，认为以后购物将更为方便。不过，也有细心的网民提出疑问「系唔系临时档？」，推测这可能只是一个临时的展销摊位。发文者对此回应指「似系，不过睇个setup我估会摆一段时间」，认为即使是临时性质，亦应该会营运一段时间。除了店舖的性质，更多网民将焦点放在IKEA最受欢迎的瑞典美食站，纷纷留言询问「最重要有冇美食站」。
资料来源：沙田/马鞍山之友
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