巴士长车短搭有优惠！？城巴车站首试行「分段收费回赠机」 1招即退车费差额
更新时间：18:28 2026-03-11 HKT
城巴为提升路线效益及吸引短途乘客，于2024年起推出分段收费计划。为进一步优化服务，近日城巴再度更新安排，于港岛南区三个巴士站增设「分段收费回赠机」，让乘客除了在车上拍卡外，也可在下车后于巴士站领取车费回赠，提供双轨并行的弹性选择。
城巴3.15起首试行「分段收费回赠机」 乘客领回赠添弹性
城巴今日（11日）公布扩展「上落拍卡、优惠即达」短途分段收费计划，旨在让长途巴士路线能更灵活地服务短途乘客。在以往的做法中，乘客上车时先支付全程车费，下车时在同一部读卡器上再次拍卡或扫描电子支付工具，系统便会自动退回多付的车资差额。
港岛南区3站率先试行新增回赠机
根据城巴的最新安排，由3月15日（星期日）起，将率先于港岛南区73号线往赤柱方向，位于「华富(北)」、「华富邨华生楼」及「华富邨华泰楼」的三个指定巴士站，启用全新的「分段收费回赠机」。
乘客在这些车站下车后，只需使用上车时的同一个支付工具，如八达通或电子支付，在回赠机上「拍卡」或「扫码」，即可领取对应的车费差额。以从数码港道沿线登上73号线、并于上述华富邨车站下车的成人乘客为例，可即时领取$2.5元回赠。
