东京涩谷街头口罩女肘击撞倒女童影片疯传！日本「撞人族」横行引爆公愤 专家解构成因+追究方法

在人来人往的公共场所，与陌生人偶有肢体碰撞在所难免，但若是有心之士的恶意行为，则另当别论。近日，一段影片在社交平台上广传，一名女子于东京涩谷街头，公然用手肘撞开多名路人，甚至导致一名正在摆甫士打卡的台湾女童倒地。事件不仅点燃了网民的怒火，也揭示了日本社会潜藏已久的「撞人族」问题。

日本街头「撞人族」横行！台女童打卡遭口罩女连环肘击撞飞

涩谷十字路口恶意撞人 口罩女肘击女童惹议

事缘，有台湾网民在社交平台Instagram分享影片，事发地点为东京著名景点——涩谷十字路口。当时摄影者正在为一名身穿牛仔外套、绑著双马尾的女童拍照，女童站在斑马线上，对著镜头露出灿烂笑容并举起「V」字手势，看起来非常开心。就在此时，一名身穿浅色长褛、戴著白色口罩的女子从女童后方快步走来。

从影片中清晰可见，该名女子在拥挤的人潮中并未试图绕行，反而面无表情地直线前进。当她走近正在拍照的女童时，她刻意将左手手肘抬起，用肩膀及手肘的力量，重重地朝著女童的背部撞去。本来站稳不动的女童，在毫无防备下被猛力一撞，整个人失去平衡，正面朝下重摔在地。而肇事女子却头也不回，仿佛没事发生一样，迳自继续前行，消失在人群中。

网民分享日本「撞人族」恐怖经历

这段充满恶意的画面，让本来欢乐的旅游记录瞬间变调，并在网络上引发轩然大波。不少网民对片中女子的行为表示愤慨，直言「好夸张喔，撞的很大力」。虽然有人质疑被撞的女童在马路上停下来照相的做法，但更多评论认为，无论如何「也不是她可以撞人的理由」、「撞人的确不对」。

此外，不少网民留言表示，这类撞人事件在日本屡见不鲜，并分享了个人经历。有网民分享朋友的惨痛经历，指其手打石膏跟脚骨折去日本旅游，在上楼梯时被故意撞，最终需报警处理，对方才赔钱道歉。亦有网民忆述，自己「左脚骨裂穿著护具走在地铁里」，竟也被「撞人族」锁定为目标，幸得同行亲友及时挡在身前，才免于受创。

专家拆解成因：压力转嫁与敌意归因

事实上，「撞人族」的行为在日本已成为一个不容忽视的社会问题。根据日本媒体的调查，有14%的受访者表示曾有被故意冲撞的经历。这些事件频繁发生在车站、楼梯及人多拥挤的场所。

犯罪心理学教授原田孝之曾在日媒撰文分析指出，这种行为可能源于「置き换え型攻撃（替代性攻击）」，即将个人在职场或家庭中积压的压力，转嫁至无辜的弱者身上。此外，「敌意帰属バイアス（敌意归因偏误）」亦可能是成因之一，指部分人会将他人在拥挤环境中的无意接触，错误解读为挑衅行为，从而引发攻击。

在日本遇「撞人族」如何追究？

原田孝之亦指出，面对「撞人族」并非只能哑忍。首先，这类故意冲撞行为在日本法律上可构成刑法中的《暴行罪》或《伤害罪》。因此，受害者应鼓起勇气，立即报警处理，切勿忍气吞声。其次，为方便取证，应尽量利用环境设计，例如记下附近闭路电视的位置，或寻求路人作证，提高成功追究的机会。





资料来源：peipeilin527＠Instagram