长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮

生活百科
更新时间：10:00 2026-02-21 HKT
发布时间：10:00 2026-02-21 HKT

退休生活是人生的新篇章，标志著一个可以更自由地探索世界、享受生活的黄金时代。为了鼓励各位老友记保持活跃的身心，多与亲朋好友相聚，香港各大机构及景点，包括海洋公园、昂坪360缆车、中环摩天轮等，于2026年继续推出长者咭乐悠咭专属优惠。《星岛头条》为您一站式整理12个最新的玩乐、景点、娱乐著数，让您轻松计划行程，即睇下文了解详情。

2026最新12大长者玩乐、景点优惠！乐悠咭/长者咭都有份

香港各大机构及景点为长者提供多元化的玩乐优惠，乐悠咭或长者咭持有人均可享有$10乘坐中环摩天轮、$50搭乘昂坪360缆车、免费畅游海洋公园、MCL戏院特价看电影等。各位老友记不妨善用这些专属福利，约上三五知己，一起发掘香港更多好去处，享受丰盛而精彩的每一天！

1. 天星维港游 

长者玩乐优惠2026｜天星维港游 
长者玩乐优惠2026｜天星维港游 

天星维港游」特别为长者提供环游或海港游的优惠船票，让老友记以优惠价格畅游维多利亚港，欣赏香港两岸景观。

2. 昂坪360 

长者玩乐优惠2026｜昂坪360 
长者玩乐优惠2026｜昂坪360 

由2026年1月5日至6月30日期间，年满60岁的长者可以$50的优惠价，购买昂坪360来回标准车厢的缆车门票。此优惠只适用于平日，并须于乘车当日，只需出示有效的乐悠咭、香港身份证或长者咭正本。

3. 洲立影艺有限公司 MCL

长者玩乐优惠2026｜洲立影艺有限公司 MCL
长者玩乐优惠2026｜洲立影艺有限公司 MCL

MCL全线院线为长者提供优惠票价，无论是想欣赏最新的荷里活大片，还是温馨感人的本地制作，都可以用更实惠的价钱，享受大银幕带来的视听盛宴。

4. 香港杜莎夫人蜡像馆

长者玩乐优惠2026｜香港杜莎夫人蜡像馆
长者玩乐优惠2026｜香港杜莎夫人蜡像馆

即日起至2026年12月31日，65岁或以上的长者咭持有人可以$120的优惠价，选购最多两张杜莎夫人蜡像馆长者入场门票。入场时请记得出示有效身份证明文件及长者咭正本。

5. 香港海洋公园

长者玩乐优惠2026｜香港海洋公园
长者玩乐优惠2026｜香港海洋公园

海洋公园特别为长者提供贴心优惠，凡年满65岁或以上的香港居民，均可免费入场；而60至64岁的长者，亦可以$100的优惠价购买门票。无论是想探访可爱的动物，还是挑战刺激的机动游戏，都能尽兴而归。

6. 中环摩天轮

长者玩乐优惠2026｜中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜中环摩天轮

坐落于中环海滨的香港摩天轮，是欣赏维港景色的绝佳地点。长者只需$10，便可登上摩天轮，在舒适的车厢内，缓缓升空，将维港两岸的繁华景致尽收眼底，享受片刻的宁静与惬意。

7. Neway 

长者玩乐优惠2026｜Neway
长者玩乐优惠2026｜Neway

Neway为长者提供人头费9折的优惠。不妨约齐一班老友记，在K房里大展歌喉，重温一首首经典金曲，共度欢乐时光。

8. 香港明爱营地服务

长者玩乐优惠2026｜香港明爱营地服务
长者玩乐优惠2026｜香港明爱营地服务

香港明爱的「长洲明晖营」及「大埔小塘营」为长者提供宿费八折优惠（膳食费除外）。优惠只限于淡季时间（星期日下午至星期六早上），公众假期、七月及八月除外。

9. 山顶缆车

长者玩乐优惠2026｜山顶缆车
长者玩乐优惠2026｜山顶缆车

乘坐历史悠久的山顶缆车，是体验香港的经典活动。长者可以优惠价港币$75购买来回车票，或以港币$118选购来回车票连凌霄阁摩天台428入场套票，俯瞰迷人的香港景色。

10. 嘉道理农场

长者玩乐优惠2026｜嘉道理农场
长者玩乐优惠2026｜嘉道理农场

嘉道理农场为60岁或以上的长者提供$20的入场优惠，星期一至日及公众假期均适用。老友记可以在农场内漫步，欣赏园区内的梯田、森林和各种保育设施，享受一个健康的绿色假期。

11. 香港挪亚方舟

长者玩乐优惠2026｜香港挪亚方舟
长者玩乐优惠2026｜香港挪亚方舟

位于马湾的挪亚方舟，是一个结合玩乐与教育的主题公园。65岁或以上的长者可以$158的优惠价购买门票，凭票可游览方舟博览馆、梦想星球、方舟花园、珍爱地球馆及大自然公园。

12. M+ 博物馆

长者玩乐优惠2026｜ M+ 博物馆
长者玩乐优惠2026｜ M+ 博物馆

位于西九文化区的M+博物馆，为60岁或以上的长者提供$100的特惠票，让长者们欣赏来自世界各地的艺术品、设计、建筑及影像作品。

 

