长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   

长者咭/乐悠咭分别｜申请教学｜要拎尽政府同社会上嘅长者福利，「乐悠咭」同「长者咭」缺一不可！「乐悠咭」及「长者咭」，是香港长者必备的福利及权利。很多人或会对这两张咭感到混淆，但若想全面享受社会上专为银发族而设的各项福利与优惠，这两张咭其实同样重要。下文将为各位老友记清晰讲解长者咭的三种申请途径，不论是透过邮寄、亲身递交表格，还是利用网上服务，都能让您轻松完成申请手续，尽享长者专属的福利！

长者咭/乐悠咭有甚么分别？ 用途大不同！

一张是身份证明，一张是交通优惠八达通，了解两者分别，尽享银发族专属福利。

1. 「长者咭」是什么？

「长者咭」是由社会福利署发出，专为香港长者而设的身份证明。持有这张咭，无论是在政府部门办理事务、乘搭公共交通，还是在各大商户消费，都可以证明您的长者身份，从而方便地享受到为银发族提供的各种折扣、优惠价和优先服务。

2. 「乐悠咭」是什么？

「乐悠咭」是一张专为60岁或以上的香港居民而设计的个人八达通。您可以将它理解为一张印有您相片及姓名的专属八达通卡，只限本人使用。拥有这张咭的最大好处，就是可以享用政府推出的「二元优惠计划」。当您使用「乐悠咭」乘搭巴士、地铁、渡轮及其他指定的公共交通工具时，不论车程多远，每程都只需支付港币2元的优惠票价，能大大减轻日常外出的交通开支。

3. 「长者咭」与「乐悠咭」的主要功能分别

虽然「长者咭」和「乐悠咭」都是为长者服务，但它们的功能和用途有很大差异，长者们要清楚分辨：

「长者咭」和「乐悠咭」都是为长者服务，同时申请就可享尽应有福利及优惠。

长者咭： 主要功能是作为一张 长者身份证明 。它让您在日常生活中，能够享用不同商户及机构提供的长者优惠，例如在餐厅、商店消费时获得折扣。

乐悠咭： 本质上是一张附有相片的个人八达通，主要用来享受政府推行的「$2公共交通票价优惠计划」。

总括而言，两张咭的申请资格和涵盖的优惠范围各有不同。因此，即使您已经持有作交通用途的「乐悠咭」，也建议您同时申请一张「长者咭」，这样才能确保不会错过任何一项社会为长者提供的专属福利。

实例解说：为何有了「乐悠咭」仍要申请「长者咭」？

让我们想像一下王太的日常一天。王太今年68岁，她已经成功申请并每天使用「乐悠咭」乘搭巴士和地铁，享受$2的乘车优惠，觉得非常方便。她心想：「既然已经有乐悠咭证明我是长者，应该就不需要再申请那张小小的长者咭了吧？」

有一天，她和几位老朋友相约去酒楼「饮茶」。

在酒楼结账时：

酒楼的餐牌上写著「星期一至五，长者凭咭可享88折优惠」。结账时，王太高兴地从钱包里拿出她的「乐悠咭」给收银员。 收银员看后，有礼貌地对她说：「王太，不好意思，我们公司规定，要享有长者折扣，需要出示由社会福利署发出的『长者咭』作身份证明。」 结果，因为没有「长者咭」，王太和朋友们的这一餐 无法享用88折优惠 ，白白错过了悭钱的机会。

下午去连锁店购物：

饮茶后，王太到附近一间大型连锁个人护理店购买保健品。店内刚好是「长者日」，凭「长者咭」购物满指定金额可享有9折。王太这次学乖了，直接问店员：「请问用乐悠咭可以有折扣吗？」 店员同样解释：「我们的优惠是需要登记『长者咭』的，因为那才是全港通用的长者身份证明。」

实例总结：

从王太的经历中，我们可以清楚看到两张咭的分别：

咭片种类 主要功用 好比是... 乐悠咭 支付交通费，享受$2乘车优惠 一张交通优惠八达通 长者咭 在各类商户（食肆、零售店、诊所、戏院等）证明您的长者身份，以获取折扣和优先服务 一张打开各种生活优惠之门的「身份证」

「乐悠咭」解决了您「行」的优惠，而「长者咭」则照顾了您「衣、食、住、娱」等生活的方方面面。两者功能互补，缺一不可。因此，就算您已经每天用乐悠咭搭车，也强烈建议您抽空免费申请一张长者咭，这样才能确保您不会像王太一样，错过生活中各种专为长者而设的著数和福利。

长者咭申请全攻略：3种方法轻松办理！

年满65岁即可免费申请，即睇网上、邮寄、亲身申请教学，准备好文件，轻松领取长者咭。

1. 谁有资格申请「长者咭」？

只要您是香港居民，并年满65岁，便符合申请「长者咭」的资格。社会福利署非常贴心，您可以最早在65岁生日前的60天内，提前递交申请表格，确保生日当天起就能尽享长者福利。

2. 申请「长者咭」需要付费吗？

首次申请 ：费用全免。

补领费用：若不慎遗失或损坏需要补领，则需支付港币$25的行政费用。

3. 申请「长者咭」前要准备哪些文件？

申请「长者咭」的手续简单，只需预备好以下三样文件：

彩色近照：一张六个月内拍摄的证件相片（背景需为净色）。 身份证明：香港智能身份证的副本（请注意，不接受旧式的纸本身份证或其他旅游证件）。 申请表格： 您可以按此连结在网上下载申请表。

表格亦可在多个地点免费索取，例如：各区的长者咭办事处、社会福利办事处、民政事务处、公共屋邨办事处，以及各长者地区中心或邻舍中心。部分地点更提供已预印地址的信封，方便您邮寄。

4. 「长者咭」三种申请途径教学

您可以根据自己的习惯，选择最方便的一种方式提交申请：

方法一：网上申请

如果您熟悉使用电脑或智能手机，这是最快捷的方法。

只需点击此连结进入网上申请平台，直接在网上填写资料，并按指示上传所需文件即可。

方法二：邮寄申请

如果您希望以邮寄方式办理，步骤如下：

将填妥的申请表格，连同您的彩色近照和香港智能身份证副本，一同放入信封。

邮寄至：「香港湾仔轩尼诗道130号修顿中心22楼2204室 长者咭办事处」。

方法三：亲身办理

您也可以亲身前往办事处递交申请。

请在办公时间内，带齐所需文件，前往长者咭办事处办理。

此方法亦方便让家人或朋友代为办理，只需请他们带齐您的文件前往即可。

申请后，长者咭会如何送到您手上？

无需亲身领取，长者咭将直接邮寄到府上，请留意家中信箱。

不论您是透过网上、邮寄还是亲身递交表格，成功办理申请后，您都无需再次出门前往领取。长者咭办事处会将制作好的长者咭，以邮寄方式直接送到您在申请表上填写的住址，非常方便。

至于何时会收到，则视乎您的申请时间：

情况一：如果您在年满65岁后才申请

在成功递交所有文件后，您大约会在 7个工作天内 ，经由邮差收到您的长者咭。

情况二：如果您在65岁生日前60天内提早申请

为了让您一踏入65岁便能立即享用各项优惠，办事处会贴心地在您生日前的两个工作天左右，将长者咭寄到您府上。

因此，在递交申请后，请您多加留意家中的信箱，准备迎接您的长者咭。

长者咭都有电子版！手机在手 优惠随时用

为了让各位老友记享用优惠时更方便，社会福利署在2025年推出了全新的电子长者咭，而且费用全免！

您可以直接透过手机上的「智方便」(iAM Smart) 应用程式，将您的长者咭加到手机里。无论您是刚刚申请长者咭的新用户，还是已经持有实体咭多年的老友记，都可以使用这个新功能。

全新电子版长者咭

电子长者咭的四大好处：

一机在手，畅通无阻：

以后出门，只需带备智能手机，在需要出示长者咭时，打开「智方便」App展示您的电子长者咭即可。 功能与实体咭完全一样：

电子长者咭所享有的优惠和功能，与您手上那张实体咭完全没有分别，同样是您享有长者福利的身份证明。 毋须额外申请或付费：

只要您有「智方便」户口，即可免费加入及使用电子长者咭功能。 实体咭仍然有效：

请放心，即使您使用了电子版，您原有的实体长者咭（胶咭）并不会失效，仍然可以继续使用。电子版只是一个更方便您的额外选择。

申请电子长者咭 详情教学 >> 按此

2026长者咭优惠总览：食买玩行，一咭通行！

超过130项优惠等您拎！超市、食饭、睇医生、买衫、去公园，记得出示长者咭，悭得更多！

虽然「乐悠咭」方便搭车，但生活中的许多优惠，其实需要「长者咭」才能享用。记得随身携带长者咭，无论是日常购物、餐饮，还是享用政府服务，都能为您省下不少。以下为您精选35+各大商户及机构的优惠，让您一目了然！

餐饮美食篇

商户 优惠详情 温馨提示 麦当劳 早上11时前：买满$13正价食品，送脆薯饼。或买任何奶茶，送脆薯饼。 早上11时后：买满$13正价食品，送细咖啡、奶茶、汽水或中薯条。 只限星期一至五，公众假期除外。 肯德基 (KFC) 买满$10送热奶茶/咖啡；买满$20送马铃薯蓉。 只限星期一至五，公众假期除外。 大家乐 优惠一：茶市时段消费满$40，即减$3。

优惠二：用已认证的长者会员卡，午市或晚市消费满$30，送油菜一客。 优惠二需要先用长者咭认证成为长者会员。 大快活 申请「关爱咭」后，每次消费可减$3。 需先到分店用长者咭办理「关爱咭」。 一粥面 早餐或茶市时段，惠顾任何主食，即送热饮一杯。 记得在落单前出示长者咭。 吉野家 早餐或茶市时段，消费满$30，即减$3。 谭仔云南米线 惠顾米线（指定款式除外），可选 减$8 或 送饮品一杯。 优惠二选一。 谭仔三哥米线 下午2时至6时，惠顾一餸或以上米线，送热饮一杯。 必胜客 (Pizza Hut) 堂食享用下午茶套餐，即减$5。 薄饼博士 (PHD) 下午茶时段，任何消费即减$2。

日常购物及超市篇

商户 优惠详情 温馨提示 百佳 逢星期三，购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，享9折。 惠康 逢星期三，购买自家品牌产品，享9折。 宝达食品超市 逢星期三下午4时前，购买急冻货品，享88折。 优品360° 逢星期二，购买指定自家品牌产品，享95折。 HKTVmall 于门市登记成为长者会员，即享：迎新优惠、$2产品折扣、星期三网购95折、低门槛免运费等。 需亲身到门市用长者咭办理登记。

饼店及烘焙篇

商户 优惠详情 美心西饼 购买任何面包，享95折。 圣安娜饼屋 购买面包西饼，享95折（不包括蛋糕及饮品等）。 东海堂 购买指定产品，享95折。 荣华饼家 购买标准价货品，享9折。 恒香老饼家 逢星期三，购买正价产品，享9折（公众假期除外）。 奇华饼家 购买正价产品满$30，享9折。

百货、健康及零售篇

商户 优惠详情 永安百货 逢星期一及二，于指定部门购买指定货品，享额外95折。 裕华国货 购买正价商品，享9折。 鸡仔唛 购买正价货品，享9折。 楼上 可享「金咭」会员的优惠。 余仁生 购买正价货品，享95折。 鸿福堂 购买自家汤、凉茶等指定产品，享8折。 海天堂 购买正价产品满$100，即享$25优惠。 友和 YOHO 于门市消费满$1000，即减$50。 名视眼镜中心 镜架及镜片，在原有折扣后再享额外9折。 快图美 冲晒及数码影像服务，享9折。

政府、公共及交通服务篇

机构/服务 优惠详情 康文署 免费参加康体活动、平日免费参观花卉展览、体育设施及泳池优惠、科学馆及太空馆门票半价等。 海洋公园 免费入场。 香港湿地公园 入场门票享优惠价。 电车 单程收费 $1.5。 山顶缆车 可享特惠票价。 香港移动通讯 csl 可申请「Smart爸妈月费计划」，每月$58享3GB数据。

提提您： 以上优惠由各商户提供，内容或会随时变更，使用前建议先向店员查询，并记得要主动出示您的长者咭啊！

长者咭办事处资料

地址：香港湾仔轩尼诗道130号修顿中心22楼2204室

电 话：3583 2959

传真号码：2573 0079

电邮：[email protected]

办公时间：