长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
发布时间：11:52 2026-02-10 HKT
长者咭/乐悠咭分别｜申请教学｜要拎尽政府同社会上嘅长者福利，「乐悠咭」同「长者咭」缺一不可！「乐悠咭」及「长者咭」，是香港长者必备的福利及权利。很多人或会对这两张咭感到混淆，但若想全面享受社会上专为银发族而设的各项福利与优惠，这两张咭其实同样重要。下文将为各位老友记清晰讲解长者咭的三种申请途径，不论是透过邮寄、亲身递交表格，还是利用网上服务，都能让您轻松完成申请手续，尽享长者专属的福利！
长者咭/乐悠咭有甚么分别？ 用途大不同！
一张是身份证明，一张是交通优惠八达通，了解两者分别，尽享银发族专属福利。
1. 「长者咭」是什么？
「长者咭」是由社会福利署发出，专为香港长者而设的身份证明。持有这张咭，无论是在政府部门办理事务、乘搭公共交通，还是在各大商户消费，都可以证明您的长者身份，从而方便地享受到为银发族提供的各种折扣、优惠价和优先服务。
2. 「乐悠咭」是什么？
「乐悠咭」是一张专为60岁或以上的香港居民而设计的个人八达通。您可以将它理解为一张印有您相片及姓名的专属八达通卡，只限本人使用。拥有这张咭的最大好处，就是可以享用政府推出的「二元优惠计划」。当您使用「乐悠咭」乘搭巴士、地铁、渡轮及其他指定的公共交通工具时，不论车程多远，每程都只需支付港币2元的优惠票价，能大大减轻日常外出的交通开支。
3. 「长者咭」与「乐悠咭」的主要功能分别
虽然「长者咭」和「乐悠咭」都是为长者服务，但它们的功能和用途有很大差异，长者们要清楚分辨：
-
长者咭： 主要功能是作为一张长者身份证明。它让您在日常生活中，能够享用不同商户及机构提供的长者优惠，例如在餐厅、商店消费时获得折扣。
-
乐悠咭： 本质上是一张附有相片的个人八达通，主要用来享受政府推行的「$2公共交通票价优惠计划」。
总括而言，两张咭的申请资格和涵盖的优惠范围各有不同。因此，即使您已经持有作交通用途的「乐悠咭」，也建议您同时申请一张「长者咭」，这样才能确保不会错过任何一项社会为长者提供的专属福利。
实例解说：为何有了「乐悠咭」仍要申请「长者咭」？
让我们想像一下王太的日常一天。王太今年68岁，她已经成功申请并每天使用「乐悠咭」乘搭巴士和地铁，享受$2的乘车优惠，觉得非常方便。她心想：「既然已经有乐悠咭证明我是长者，应该就不需要再申请那张小小的长者咭了吧？」
有一天，她和几位老朋友相约去酒楼「饮茶」。
-
在酒楼结账时：
酒楼的餐牌上写著「星期一至五，长者凭咭可享88折优惠」。结账时，王太高兴地从钱包里拿出她的「乐悠咭」给收银员。
收银员看后，有礼貌地对她说：「王太，不好意思，我们公司规定，要享有长者折扣，需要出示由社会福利署发出的『长者咭』作身份证明。」
结果，因为没有「长者咭」，王太和朋友们的这一餐无法享用88折优惠，白白错过了悭钱的机会。
-
下午去连锁店购物：
饮茶后，王太到附近一间大型连锁个人护理店购买保健品。店内刚好是「长者日」，凭「长者咭」购物满指定金额可享有9折。王太这次学乖了，直接问店员：「请问用乐悠咭可以有折扣吗？」
店员同样解释：「我们的优惠是需要登记『长者咭』的，因为那才是全港通用的长者身份证明。」
实例总结：
从王太的经历中，我们可以清楚看到两张咭的分别：
|咭片种类
|主要功用
|好比是...
|乐悠咭
|支付交通费，享受$2乘车优惠
|一张交通优惠八达通
|长者咭
|在各类商户（食肆、零售店、诊所、戏院等）证明您的长者身份，以获取折扣和优先服务
|一张打开各种生活优惠之门的「身份证」
「乐悠咭」解决了您「行」的优惠，而「长者咭」则照顾了您「衣、食、住、娱」等生活的方方面面。两者功能互补，缺一不可。因此，就算您已经每天用乐悠咭搭车，也强烈建议您抽空免费申请一张长者咭，这样才能确保您不会像王太一样，错过生活中各种专为长者而设的著数和福利。
长者咭申请全攻略：3种方法轻松办理！
年满65岁即可免费申请，即睇网上、邮寄、亲身申请教学，准备好文件，轻松领取长者咭。
1. 谁有资格申请「长者咭」？
只要您是香港居民，并年满65岁，便符合申请「长者咭」的资格。社会福利署非常贴心，您可以最早在65岁生日前的60天内，提前递交申请表格，确保生日当天起就能尽享长者福利。
2. 申请「长者咭」需要付费吗？
-
首次申请：费用全免。
-
补领费用：若不慎遗失或损坏需要补领，则需支付港币$25的行政费用。
3. 申请「长者咭」前要准备哪些文件？
申请「长者咭」的手续简单，只需预备好以下三样文件：
-
彩色近照：一张六个月内拍摄的证件相片（背景需为净色）。
-
身份证明：香港智能身份证的副本（请注意，不接受旧式的纸本身份证或其他旅游证件）。
-
申请表格：
-
您可以按此连结在网上下载申请表。
-
表格亦可在多个地点免费索取，例如：各区的长者咭办事处、社会福利办事处、民政事务处、公共屋邨办事处，以及各长者地区中心或邻舍中心。部分地点更提供已预印地址的信封，方便您邮寄。
-
4. 「长者咭」三种申请途径教学
您可以根据自己的习惯，选择最方便的一种方式提交申请：
方法一：网上申请
如果您熟悉使用电脑或智能手机，这是最快捷的方法。
-
只需点击此连结进入网上申请平台，直接在网上填写资料，并按指示上传所需文件即可。
方法二：邮寄申请
如果您希望以邮寄方式办理，步骤如下：
-
将填妥的申请表格，连同您的彩色近照和香港智能身份证副本，一同放入信封。
-
邮寄至：「香港湾仔轩尼诗道130号修顿中心22楼2204室 长者咭办事处」。
方法三：亲身办理
您也可以亲身前往办事处递交申请。
-
请在办公时间内，带齐所需文件，前往长者咭办事处办理。
-
此方法亦方便让家人或朋友代为办理，只需请他们带齐您的文件前往即可。
申请后，长者咭会如何送到您手上？
无需亲身领取，长者咭将直接邮寄到府上，请留意家中信箱。
不论您是透过网上、邮寄还是亲身递交表格，成功办理申请后，您都无需再次出门前往领取。长者咭办事处会将制作好的长者咭，以邮寄方式直接送到您在申请表上填写的住址，非常方便。
至于何时会收到，则视乎您的申请时间：
-
情况一：如果您在年满65岁后才申请
在成功递交所有文件后，您大约会在 7个工作天内，经由邮差收到您的长者咭。
-
情况二：如果您在65岁生日前60天内提早申请
为了让您一踏入65岁便能立即享用各项优惠，办事处会贴心地在您生日前的两个工作天左右，将长者咭寄到您府上。
因此，在递交申请后，请您多加留意家中的信箱，准备迎接您的长者咭。
长者咭都有电子版！手机在手 优惠随时用
为了让各位老友记享用优惠时更方便，社会福利署在2025年推出了全新的电子长者咭，而且费用全免！
您可以直接透过手机上的「智方便」(iAM Smart) 应用程式，将您的长者咭加到手机里。无论您是刚刚申请长者咭的新用户，还是已经持有实体咭多年的老友记，都可以使用这个新功能。
电子长者咭的四大好处：
-
一机在手，畅通无阻：
以后出门，只需带备智能手机，在需要出示长者咭时，打开「智方便」App展示您的电子长者咭即可。
-
功能与实体咭完全一样：
电子长者咭所享有的优惠和功能，与您手上那张实体咭完全没有分别，同样是您享有长者福利的身份证明。
-
毋须额外申请或付费：
只要您有「智方便」户口，即可免费加入及使用电子长者咭功能。
-
实体咭仍然有效：
请放心，即使您使用了电子版，您原有的实体长者咭（胶咭）并不会失效，仍然可以继续使用。电子版只是一个更方便您的额外选择。
申请电子长者咭 详情教学 >> 按此
2026长者咭优惠总览：食买玩行，一咭通行！
超过130项优惠等您拎！超市、食饭、睇医生、买衫、去公园，记得出示长者咭，悭得更多！
虽然「乐悠咭」方便搭车，但生活中的许多优惠，其实需要「长者咭」才能享用。记得随身携带长者咭，无论是日常购物、餐饮，还是享用政府服务，都能为您省下不少。以下为您精选35+各大商户及机构的优惠，让您一目了然！
餐饮美食篇
|商户
|优惠详情
|温馨提示
|麦当劳
|早上11时前：买满$13正价食品，送脆薯饼。或买任何奶茶，送脆薯饼。 早上11时后：买满$13正价食品，送细咖啡、奶茶、汽水或中薯条。
|只限星期一至五，公众假期除外。
|肯德基 (KFC)
|买满$10送热奶茶/咖啡；买满$20送马铃薯蓉。
|只限星期一至五，公众假期除外。
|大家乐
|优惠一：茶市时段消费满$40，即减$3。
优惠二：用已认证的长者会员卡，午市或晚市消费满$30，送油菜一客。
|优惠二需要先用长者咭认证成为长者会员。
|大快活
|申请「关爱咭」后，每次消费可减$3。
|需先到分店用长者咭办理「关爱咭」。
|一粥面
|早餐或茶市时段，惠顾任何主食，即送热饮一杯。
|记得在落单前出示长者咭。
|吉野家
|早餐或茶市时段，消费满$30，即减$3。
|谭仔云南米线
|惠顾米线（指定款式除外），可选 减$8 或 送饮品一杯。
|优惠二选一。
|谭仔三哥米线
|下午2时至6时，惠顾一餸或以上米线，送热饮一杯。
|必胜客 (Pizza Hut)
|堂食享用下午茶套餐，即减$5。
|薄饼博士 (PHD)
|下午茶时段，任何消费即减$2。
日常购物及超市篇
|商户
|优惠详情
|温馨提示
|百佳
|逢星期三，购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，享9折。
|惠康
|逢星期三，购买自家品牌产品，享9折。
|宝达食品超市
|逢星期三下午4时前，购买急冻货品，享88折。
|优品360°
|逢星期二，购买指定自家品牌产品，享95折。
|HKTVmall
|于门市登记成为长者会员，即享：迎新优惠、$2产品折扣、星期三网购95折、低门槛免运费等。
|需亲身到门市用长者咭办理登记。
饼店及烘焙篇
|商户
|优惠详情
|美心西饼
|购买任何面包，享95折。
|圣安娜饼屋
|购买面包西饼，享95折（不包括蛋糕及饮品等）。
|东海堂
|购买指定产品，享95折。
|荣华饼家
|购买标准价货品，享9折。
|恒香老饼家
|逢星期三，购买正价产品，享9折（公众假期除外）。
|奇华饼家
|购买正价产品满$30，享9折。
百货、健康及零售篇
|商户
|优惠详情
|永安百货
|逢星期一及二，于指定部门购买指定货品，享额外95折。
|裕华国货
|购买正价商品，享9折。
|鸡仔唛
|购买正价货品，享9折。
|楼上
|可享「金咭」会员的优惠。
|余仁生
|购买正价货品，享95折。
|鸿福堂
|购买自家汤、凉茶等指定产品，享8折。
|海天堂
|购买正价产品满$100，即享$25优惠。
|友和 YOHO
|于门市消费满$1000，即减$50。
|名视眼镜中心
|镜架及镜片，在原有折扣后再享额外9折。
|快图美
|冲晒及数码影像服务，享9折。
政府、公共及交通服务篇
|机构/服务
|优惠详情
|康文署
|免费参加康体活动、平日免费参观花卉展览、体育设施及泳池优惠、科学馆及太空馆门票半价等。
|海洋公园
|免费入场。
|香港湿地公园
|入场门票享优惠价。
|电车
|单程收费 $1.5。
|山顶缆车
|可享特惠票价。
|香港移动通讯 csl
|可申请「Smart爸妈月费计划」，每月$58享3GB数据。
提提您： 以上优惠由各商户提供，内容或会随时变更，使用前建议先向店员查询，并记得要主动出示您的长者咭啊！
长者咭办事处资料
- 地址：香港湾仔轩尼诗道130号修顿中心22楼2204室
- 电 话：3583 2959
- 传真号码：2573 0079
- 电邮：[email protected]
办公时间：
- 星期一至五 8:45am - 1pm，2- 6pm
- （星期六、日及公众假期休息）
