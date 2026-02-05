百佳超市新春大减价！一日限定全单88折 全线百佳/FUSION/TASTE/网店适用

百佳88折｜百佳超级市场以琳瑯满目的货品及实惠价格，成为港人办年货首选。为迎接马年及回馈顾客，百佳宣布将于本周六（2月7日）惊喜加推仅此一天的新春大减价，易赏钱会员于门市及网店均能享受全单低至88折的劲减优惠，绝对是办妥年货的终极良机！

百佳超市一日限定大减价 全线百佳/FUSION/TASTE/网店88折

百佳门市网店同步劲减 全单88折优惠

本周六（2月7日），全线香港百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT门市将同步推出惊喜优惠。易赏钱会员只需在店内消费满$168，结账时即可自动享有88折，折扣金额无上限，而且优惠可无限次使用，无需任何优惠券，让办年货的过程更直接方便。

与此同时，PNS网购平台亦会推出线上独家折扣。顾客安坐家中，只需点击几下，消费满$800并输入优惠码「CNYBUY92」，即可享92折；若消费满$1,200，更可输入优惠码「CNYBUY88」，升级享受88折优惠。百佳更特意挑选多款贺年必备商品，例如送礼必备的「丹麦蓝罐牛油曲奇」及「Ferrero臻品朱古力礼盒」；团年饭常见的「美国尊逊牌香肠」；居家必囤的「金凤牌顶级香米」及「维达金装至尊卫生纸」等，均可享有优惠。

人气吉祥物「佳蛋仔」见面会

除了购物优惠，百佳当日更安排了两场粉丝福利活动，增添节日气氛。可爱的吉祥物「佳蛋仔」与「百便星」将于2月7日下午现身指定分店，与一众粉丝近距离见面互动。顾客只需即场赞好或追踪百佳的官方社交平台，即可免费获赠设计精美的开运御守贴纸一张。此外，屯门市广场的TASTE X FRESH分店更会于当天快闪发售「全天侯行佳佳蛋公仔」，定价$78，同样可享88折优惠，极具收藏价值，粉丝们绝对不容错过。

百佳新春88折优惠

优惠日期： 2026年2月7日（星期六）

门市优惠： 「易赏钱」会员于全线香港百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC 及 GREAT 消费满$168，即享全单88折优惠。

网店优惠： 于PNS网购消费满$800并输入优惠码「CNYBUY92」享92折；消费满$1,200并输入优惠码「CNYBUY88」享88折。

