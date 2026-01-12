乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折

乐悠咭优惠2026｜长者优惠｜随著乐悠咭的普及，全港各大商户纷纷响应，为一众银发族提供精彩的专属优惠，从日常的餐饮美食、超市购物，到家居电器，优惠可谓应有尽有。《星岛头条》就为各位老友记整合2026年最新的15个精选优惠，让大家轻松一览，尽享长者福利！

长者乐悠咭优惠2026！15大餐饮、超市、购物折扣一文睇清

踏入新一年，多间餐厅、超市及零售店继续为60岁或以上长者提供专享优惠，全面照顾老友记的生活所需！餐饮方面，可享KFC消费满额赠饮品或小食、星巴克$5折扣等。生活购物著数更多，包括APITA及UNY星期一95折、惠康星期三指定货品优惠。绑定易赏钱后，在百佳、屈臣氏及丰泽消费满额即减。

15大长者优惠凭乐悠咭即享！百佳/KFC/惠康/OK便利店

1. KFC 肯德基 乐悠咭享免费奶茶/咖啡

即日起至4月15日，凭乐悠咭于KFC门市惠顾满$10，可获免费香滑奶茶或即磨咖啡一杯（星期六、日及公众假期除外）。

2. KFC 肯德基 长者优惠 免费薯蓉

早上11时后（星期六、日及公众假期除外），乐悠咭持有人于KFC惠顾任何食品满$20或以上，即获马铃薯蓉（普通）一客。

3. Starbucks 星巴克 手调饮品减$5

即日起至8月27日，每日早上11时前，购买中杯或以上手调饮品享$5折扣。

4. 鸿福堂 指定产品8折

长者凭乐悠咭于鸿福堂购买自家汤、凉茶、豆浆及滋润甘露、龟苓膏等指定产品享8折。

5. A-1 Bakery 长者买面包95折

每月28日，长者凭有效之乐悠咭消费可自动享额外95折。

6. Tonkichi とん吉 乐悠咭全单85折

三人同行（其中一位持乐悠咭），堂食全单85折，外卖亦享同等折扣。

7. Pick Coffee 乐悠咭三人同行额外折扣

凡三人同行当中一位持乐悠咭于Pick Coffee消费，可享堂食或外卖全85折优惠。

8. OK便利店 奶类饮品减$2

即日起至6月30日，于OK便利店购买鲜奶、高钙、朱古力牛奶饮品946毫升可享$2折扣优惠。

9. OK便利店 圣安娜/Circle K面包额外折扣

长者于OK便利店购买圣安娜家庭装面包/Circle K吐司/方包享$1折扣。

10. OK便利店 蛋白饮品减$3

乐悠咭持有人于OK便利店购买南阳高蛋白饮品350毫升，可享额外$3折扣。

11. APITA & UNY 逢周一95折

长者由即日起至4月13日，逢星期一于APITA、UNY乐富、元朗及将军澳店购物满$100并以乐悠付款，即可获95折（上限$15折扣）。

12. 惠康/ Market Place / 3hreesixty 星期三95折

凭乐悠咭于星期三购买精选成人奶粉及成人纸尿片可享95折优惠。

13. 屈臣氏 Watsons 乐悠咭x易赏钱会员减$5

已完成易赏钱会员登记的长者会员，即日起至1月13日（1月7日除外），购买屈臣氏自家品牌健康产品满$50减$5；1月15日起至1月27日（1月21日除外）购买屈臣氏自家品牌个人护理产品满$50减$5。

14. 百佳超市 长者会员减$5

即日起至1月13日（1月7日除外），已完成易赏钱会员登记的长者会员买面类满$50减$5；1月15日起至1月27日（1月21日除外）买罐头食品满$50减$5。

15. 丰泽 Fortress 全线厨房电器减$100

凡未曾成为易赏钱会员或未有易赏钱app的长者会员，只需带同乐悠咭到全线丰泽门市即场完成绑定，可于即日起至1月13日及1月15日至1月27日，购买丰泽牌产品及厨房电器满$1500减$100。

资料来源：八达通 Octopus