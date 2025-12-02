港人大埔搭的士遇司机义载 无㩒表+坚拒收钱直言「对的士佬改观」网民感动：请继续将善意传开去
港人又一暖心事迹！近日，有港男在社交平台发文，指昨日（1日）在大埔搭的士时遇司机义载，对方不但没有启动计程表，更3度拒绝收钱，让事主感动直言「对的士佬改观！」帖文引起网民热议，不少网民知道的士司机的义举后，都大赞：「好人一世平安」、「香港人其实好暖！」、「请继续将善意传开去。」即看下文了解详情。
港人大埔搭的士遇司机义载 无㩒表+坚拒收钱直言「对的士佬改观」
近日，有网民在Threads上发文，直言「对的士佬改观」。事主表示，昨日他在大埔大元邨搭的士，上车后发现司机没有启动计程表，正打算反映时，司机就主动表示自己是义载：「我义载㗎，你带一带路，我唔熟大埔。」事主随即拒绝，「唔好啦，你收我钱，留俾有需要嘅人。」但司机仍然坚持不收钱，「唔好呀，我今日够数呀，你比我做啲嘢，等我个心好过啲。」
事主遂打算到站后偷偷放下钱便跑，然而当的士抵达目的地后，司机再次坚决拒绝事主付钱，「点知落车想掉底之际，佢好大反应拒绝，叫我俾机会佢做啲嘢。」事主最终决定将该笔车资捐给有需要人士，并在社交媒体上分享这段经历，「香港人其实好有爱，每人都尽下自己能力，愿好人一生平安。」
网民感动：请继续将善意传开去
帖文引起网民热议，不少网民深受感动，大赞的士司机善心，「一个求对方收钱，一个求对方唔好俾钱，成件事劲cute，好人一世平安」、「香港虽然好细，但胜在仲有一班好有心同有素质的香港人，呢样嘢有啲地方学一世都未学到......」、「的士司机都有好多种嘅，我可以同你讲，呢啲善心人唔多，但系一定仲有」、「请继续将善意传开去」、「支持香港的士司机！」、「香港人其实好暖！」
图片及资料来源：Threads@dominicyauuu
文：Y
