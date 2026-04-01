DSE历史科2026｜7大应试重点 认清题目关键字 精准分配答题时间

2026年中学文凭试（DSE）的历史科，将于4月25日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由中华基督教会铭基书院历史科科主任刘辉政，讲解历史科的温习技巧。

DSE历史科2026｜备战历史科7个重点

历史科设两份卷，卷一占总分六成，考试时间为2小时。该卷设历史资料题，所有题目均须作答，而试题内容是根据不同形式的历史资料，包括文献、统计数据、地图、漫画及照片；卷二占总分四成，考试时间为1小时30分钟，试卷设7题论述题，考生可选答任何2题。刘辉政撰文表示，备战历史科有7个重点，以下是他提供的温习心得。

紧扣课程指引，确立温习重心。 洞悉卷一题型变化，精准分配答题时间。 严守答题结构，区分「态度」与「看法」答题要求。 审辨提问用语，清晰标示「个人知识」作答部分。 辨识题目关键字，落实正反立论与前后对比要求。 谨慎选择卷二题目，精简运用史实避免流水帐。 圈画题目时间限定，精确划分历史时期作答。

DSE历史科2026｜紧扣课程指引，确立温习重心

历史科课程涵盖多元主题，若缺乏整体框架，温习易陷入盲点。学生常因难以判断考试重点导致效率低下，建议先参考《历史科课程及评估指引》，其中第二章明确的高中课程内容，是考评局的核心命题依据。学生可依此拟定温习方向，再结合历届试题巩固，自然事半功倍的效果。例如冷战课题，指引明确三大核心：冷战的成因、发展与特点，美苏关系的缓和，以及苏联与华沙公约组织的瓦解，学生需围绕这三方面积累相关史实与论据。

DSE历史科2026｜洞悉卷一题型变化，精准分配答题时间

中华基督教会铭基书院历史科科主任刘辉政 (图片由作者提供)

2018年起，历史科卷一一直采用4道资料题、每题15分（3+4+8）的结构，而2025年题型出现调整，其中一题改为（1+3+3+8）的分值分布，学生审题与作答时需格外谨慎。要留意资料题的短答部分（a、b题）始终遵循「一分一个给分点」原则，无论结构如何变化，a、b题合计共7个取分点。学生答题时需严格把控时间，避免在1分小题上过度耗费精力。

DSE历史科2026｜严守答题结构，区分「态度」与「看法」答题要求

历史科答题对逻辑结构有明确要求，学生需严格遵循「主题句＋引用资料/史实＋解释扣题」的标准结构，且主题句必须紧扣题目问法，切勿混淆不同提问的作答要求。例如，题目询问「态度」时，答案偏主观表述，需使用具感情色彩的形容词；询问「看法」时，答案则需保持客观，完整陈述对应的具体意见。引用资料时，建议完整摘录原文，留待解释部分再进行归纳分析，让评卷员清晰识别答题的逻辑与框架。

DSE历史科2026｜审辨提问用语，清晰标示「个人知识」作答部分

答题时需仔细审视题目的提问用语，注重个人知识的运用要求。以往卷一仅c题要求结合个人知识作答，而2025年试卷中，有两道题的a、b题均明确要求运用个人知识，若学生忽视此要求，仅依赖资料作答，将直接丢分。若题目要求同时结合资料与个人知识，作答时需将两部分清晰区分，分别以「根据资料……」、「就我所知……」开头，明确提示评卷员，避免得分点被忽视。

DSE历史科2026｜辨识题目关键字，落实正反立论与前后对比要求

答题前需准确辨识题目中的关键字，判断是否需要进行正反立论或前后对比。要求正反立论的常见提问用语包括：「何等程度」、「评估成效」、「评估相对重要性」、「现代化」、「根本上」、「主导」等；要求前后对比的关键字则有：「变化」、「蜕变」、「进步」、「改善」、「转捩点」等。若作答时未按此要求展开论点，答案得分将被限制在固定区间，难以拿到高分。

DSE历史科2026｜谨慎选择卷二题目，精简运用史实避免流水帐

作答卷二时，题目选择需极为谨慎，学生需确保自身答案有充足的史实支撑论据，若仅有论点而无史实佐证，答题表现将大幅受影响。引用史实时，需清晰标明时间、地点、人物及核心内容，但切忌以流水帐的方式罗列事件始末。例如，以「古巴导弹危机」说明冷战走向缓和的原因，无需详述危机爆发的背景，仅需精准指出，该危机让美苏双方意识到核战的威胁，并对「相互保证毁灭」理论产生深切担忧即可。

DSE历史科2026｜圈画题目时间限定，精确划分历史时期作答

答题时需密切关注题目设定的时间限定，近年卷二题目的时间跨度变化较大，如2024年考题要求比较日本在「二十世纪首三十年」与「最后三十年」的发展状况，亦有试题要求解释冷战在「1962至1985年」间的发展历程。因此，审题时需先圈画出题目规范的时间段，并据此判断是否需要按时序分期作答，避免因脱离时间范围引用史实，导致答案离题失分。

中华基督教会铭基书院 (图片由作者提供)

DSE历史科2026｜历史科评核模式

卷别 内容形式及每题分数 成绩比重 考试时间 卷一

设历史资料题。所有题目均须作答。试题内容根据不同形式之历史资料，包括文献、统计数据、地图、漫画及照片。 60% 2小时 卷二 设7题论述题，考生可选答任何2题。 40% 1小时30分钟

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