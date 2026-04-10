看得见语言︰记号、符号与科技的交汇｜星岛教室

你有没有曾经试过，单单看到一个「👍」，就知道朋友在说「好」；看到「🚦」，就知道提醒你「小心过马路」？

我们身处一个被图像包围的世界，从课本里的插图、手机里的表情符号，到街道上的交通标志，这些其实都是一种「看得见的语言」。但在发明文字和手机之前，人类又是如何创造记号、运用符号来表达心里话的呢？

今天，我们就一起穿越时空，探索这段由远古记号到现代科技的精彩故事。

远古记号：画画是「写字」

在文字发明之前，图像就是人类最主要的沟通工具。大约在新石器时代，我们的祖先已懂得在陶器和岩壁上绘画。在中国西安发现的半坡类型陶器上，就有许多有趣的鱼纹、人面纹。

想像一下，先民在制作一个盛水的陶盆时，在盆里画了一尾鱼。当清水注入，鱼儿仿佛就在水中游弋起来！这个鱼形 「记号」，除了是装饰，更是表达对大自然观察和对丰收渴望的「视觉讯息」。除了美观，这些图案还带有「图腾」性质，是用来祝福族群繁衍兴旺的象征，这就是最早的「视觉语言」。

符号诞生：从图画到文字

珊瑚帖

你有没有发现，中国的方块字和图画很像？这是因为中国造字方法中，最基本的就是 「象形」。古人说「书画同源」，意思就是书法与绘画本是同根生。

看见「山川气也」的形状，就画成了回转的云纹，后来慢慢演变成「云」字；把雷电的力量感画出来，就成了「雷」纹。这些刻在青铜器或陶器上的纹饰，如常见的云雷纹（又称「回纹」），经历了几千年，今天依然被广泛应用在建筑、服装和产品设计上，成为代表中华文化的经典「符号」。

到了北宋，书法家米芾有一次在记帐时，一时兴起，直接把一支珊瑚笔架画在帐本上（《珊瑚帖》），旁边还配上诗句解说。这幅「涂鸦」完美展现了古人如何灵活地结合图画与文字，即兴地记录和传达自己的所见所想。

说道理与讲故事

五牛图

记号和符号不仅能记录事物，更能传达深刻的道理。东晋顾恺之曾提出「传神写照」，强调画画不止是画外形，更要画出精神。

唐代宰相韩滉的名作《五牛图》就是一个好例子。画中五头牛姿态各异，神态自若。虽然画家没有写下任何解说，但后世的观赏者，包括元代的大书法家赵孟𫖯和清代的乾隆皇帝，都从画中读出了一种讯息：图中五头牛，四头悠然自得，唯独有一头被系上了鼻栓，似乎暗示了在官场受到束缚、向往田园自由生活的心境。这就是「看得见的语言」的魅力，它能跨越时代，引起观者共鸣，传递复杂情感和思想。

「观物取象」现代版

来到今天，记号、符号与科技的交汇，已成为我们生活中不可或缺的一部分。在初中课程里，设计与科技科正是训练我们成为视觉沟通（Visual Communication）的起点。

还记得中一时，我们第一次拿起2H及HB铅笔，学习徒手画平面及立体图吗？那时候，我们尝试用简单的线条和记号，在平面的纸张上表达立体的图像或物件。原来，这就是最基本的「视觉语言」！高小同学透过Tinkercad这类简单的3D建模软件，把脑海中的立体想法，变成电脑屏幕上的虚拟模型，初步体验科技如何把记号可视化。

到了中二，更深入学习绘画正投影图和均角图，学会用不同符号来代表不同物料，例如木材、金属或塑胶；又开始使用CorelDRAW这类绘图软件，把设计图转化为机器能够读懂的语言，看着雷射切割机（Laser Cutter）按照我们画的线条，精准地把亚加力胶板切割成一个个零件时，那种满足感实在难以形容！这就是记号与科技交汇的神奇时刻。

升上中三，我们要学习更复杂的零件分散图，用不同的记号和符号，清楚标示出产品各个部件的组装方法和先后次序。这时候，我们会接触到Fusion这类专业的3D建模软件，学习如何建立精细的立体模型。然后操作立体打印机（3D printer），看着打印机喷嘴一层一层地把我们设计的记号和符号，堆叠成可以拿在手上、实际应用的实物——可能是一个独一无二的手机座，也可能是一个会动的机械玩具。

从中一的手绘透视图，到中三的3D打印实物，整个过程就是古人「观物取象」的现代版。我们透过不断进步的科技，将抽象的概念变成具体、可见、可用的记号和符号，最终与使用者沟通。这就是设计与科技科的迷人之处。

从原始陶盆上的鱼纹记号，到手机屏幕上的emoji符号，再到你手中由3D打印出来的模型，「看得见的语言」始终是人类最直接、最强大的沟通媒介。随着科技的进步，我们创造记号的工具从画笔变成了电脑软件，但传递讯息、感动人心的本质却千年未变。

下次当你在设计与科技课堂上绘画草图时，不妨想想，你正参与一场跨越几万年，由记号、符号与科技交汇而成的精彩对话呢！

小思考，大智慧

试在港铁站里，看看有多少个标志是「不用看文字都明白」的？它们是如何利用形状和颜色，成为一种 「看得见的语言」？

参考答案

港铁站内有大量「不用看文字都明白」的标志。颜色方面，红色圆框斜线代表禁止（如禁止吸烟），绿色代表安全或出口；形状方面，箭嘴指示方向，跑步人形代表出口，轮椅符号代表无障碍通道。

这些标志运用了简单的图形和统一色彩，打破语言界限，让本地市民、游客甚至不识字的小朋友都能够瞬间理解，正是「看得见的语言」的最佳示范。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：英华书院设计与科技科/STEAM教育统筹林锡忠

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