小学制作中医教材 教学生养生知识 传承文化 ｜教学有心人

在青松侯宝垣小学的校园里，一群小学生正低头辨识手中的枸杞、菊花与陈皮。这不是中药房的实习场景，而是该校别开生面的「小学中医药课程」日常课堂。校长陈绮华手持校本教材，娓娓道来将中医知识融入基础教育的初心。

「一切始于交流与观察。」陈校长回忆道，多年前得知内地部分学校将中医设为必修课程，深受启发。「中医养生智慧不仅关乎健康，更能影响孩子一生的价值观与生涯规划。」她认为，与其让健康教育流于零碎片段，不如系统性地让学童从小认识自己的身体，奠定自主健康管理的基础。

示意图 (新华社图片)

在道教「治未病」思想与食疗文化的启发下，校方于2000年开始筹划课程，并邀请香港中文大学专家协作，逐步编写成一套适合小学生的教材。课程设计寓教于乐，从认识五脏六腑开始，延伸到中药材辨识、节气养生等主题，更带学生走进中药舖，体验秤量药材、调配汤方的乐趣。「当孩子发现自己能完成一道简单的食疗方，那种成为『小医师』的成就感，正是学习的动力。」

陈校长强调，课程并非培养小华佗，而是着眼于植根文化与生活实践。「中医讲究天人相应，我们通过故事、节气活动，让孩子理解自然与身体的关联。」她举例，学生会学习辨别枇杷叶生熟时期的药性差异，也会亲手为家人调配四季养生茶。「健康知识不应等到中学，在小学阶段融入日常，才能内化为生活态度。」

这套教材已分享至全港多间小学，陈校长期望能抛砖引玉。「现代孩子可能说不出五脏六腑，却熟悉手机功能。我们希望平衡这种知识落差，让孩子从了解自己的身体开始，建立对生命的尊重与关怀。」她笑言，曾有学生受到课程启发，立志未来投身中西医结合领域，正是教育播种的意外收获。

除了中医课程外，青松侯宝垣小学亦致力营造多元教学环境。学校聘有非华语教师，通过双语教学打破文化隔阂，并积极推动创科教育，带领学生参与国际发明比赛，从设计简易滤水器到解决水资源问题，让孩子在实作中拓展视野。

「教育之本，在于以爱滋养成长。」陈校长总结，无论是中医课程或创科实践，最终都回归到启发学生的内在潜能。在小学阶段种下传统智慧的种子，或许不会立即开花结果，却能让文化脉络与生命教育，悄然扎根于新一代的心中。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈小学医道〉。

延伸阅读：

「爱比施」援助基层学童 创办人实践教育意义 不以钱为人生追求｜教学有心人

如何将家国情怀融入校园？中小学校长分享多元化活动心得｜教学有心人

中史科｜多角度分析 历史教育不在于灌输 在于启发思考｜教学有心人