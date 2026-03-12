AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜学友智库

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：18:00 2026-03-12 HKT
发布时间：18:00 2026-03-12 HKT

 根据国家《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》，中国预期于2027年在人工智能（AI）的应用率为70%，到2030年为90%；相信全民在不久将来将会实现。港府最新一份《财政预算案》提出，拨款5000万元推行「全民AI培训」，支持公营机构、科技企业及大专院校举办不同形式的AI应用课程、讲座及比赛，并加强公务员的AI知识培训。这政策的目的不但是普及AI技能，更让社会整体提升竞争力，迎接AI时代。

 

在AI快速发展的今天，新闻不时在报道人工智能技术的突破，全民普及似乎只是时间的问题。或许，不少学生和即将踏入职场的青年会担心工作会逐渐被AI取代，但如果我们认清AI特性的话，就会理解AI并不会取代人类，取代的只是那些不懂得运用AI工作方式的人。

AI强大之处，在于它能以惊人的速度处理数据与演算，为

示意图
示意图

人类提供多个可行方案。然而，最终的决策者仍然是人类，只有人类能理解情感、伦理道德及社会责任等，能在「效率理性」与「情感伦理」之间作出平衡；就像医疗决策、教育改革或公共议题，AI可提出最理性的方案，但真正能感受公众需要、体贴人心的，始终是人，而这正是AI无法取代人类的价值。

当下，社会更需要培育具备3种核心能力的下一代：1.分析与判断能力：能善用AI提供的资讯，独立思考与明辨是非；2.责任承担精神：不依赖工具逃避决策，而是愿意为结果负责；3.社交与共情能力：在数码互动主导的时代，仍然能与人真诚连结，理解他人的处境与情感。这3种能力正是未来青年培育工作可继续加强的着力重点。

笔者衷心期望于2026年，中学生或大专生都能把握不同参与机会，主动走出课室，参与更多社区及与人互动的青年发展活动。不论是服务学习、义工项目等，共同对AI有基本技能提升，共同推动「全民AI培训」。

电邮：[email protected]

文：方富正

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为学友社全人发展部主管，专注于全人发展及领袖培训。

