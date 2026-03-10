游乐场危机四伏？家长忧心孩子受伤 合理定系过虑？｜父中作乐

近日亲子界一桩热话，某公园的一项新款游乐设施，被家长投诉危险，引发一连串激烈讨论。

我看投诉者发文的附图：一块直径一米多的紫色圆板，凌空搁在约一呎左右的水泥地上，一边高一边低。越看越眼熟，原来它就在我家附近海旁的新公园里。

儿时游乐场的玩意不外乎秋千、滑梯、氹氹转、摇摇板和攀架，大多由金属和木材制造，设计简朴。不过那时就算给我们一班野孩子一块空地，也可以玩上半天。

我带儿子到公园玩的日子，游乐设施还是这几种，但用料和安全度提高不少。以前的秋千是两条铁链串着一块木板，我儿子坐的是一个塑胶兜，双脚穿进去，荡时一定不会飞出来；以前的滑梯有一座差不多一层楼高的塔，梯身铝造滑得很，暑天时会「烫屁股」，现在则全是塑料一体成形，高不过一个成年人，滑下来真的没意思。

到今天的游乐设施更加千奇百怪。海旁新公园开幕时，我去逛过，秋千进化到像一个吊篮般，一人一座，不能有同伴在旁斗荡得高，另有一些弹得不高的弹床，唯有那条两层楼高的管状螺旋金属滑梯，颇有刺激感。最搞笑的是迷宫，由10多道穿洞的弧形水泥墙组成，外表美感满分，可是每个洞上都贴着一张临时白纸告示：「小心碰头」。

最有趣的就是这次风波中的圆碟，应该是氹氹转的进化版，让小朋友坐在上面旋转。这次被投诉的原因是「没有扶手，小朋友站在上面转会被筛出来，跌在水泥地上容易受伤，很危险」。说实话，现在的游乐设施非常安全，责任在父母，应该在玩之前看清指示，提醒孩子要小心，而不是投诉、投诉、投诉。

游乐场真正的危机是孩子没兴趣玩。想想周围贴满安全告示，处处设有护栏、扶手、减震器、防滑垫，旁边有管理员一直监视……完全感受不到感统官能刺激的游乐场，一点都不「乐」。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

本文标题原为〈游乐场危机〉。

