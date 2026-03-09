资优教育｜家校合作 3招发掘孩子资优潜能！｜教评心思

笔者为现任资优教育学苑校董、学校及学生服务委员会主席，过往多年曾任教育局课程发展议会资优教育组委员，深知资优教育在香港教育体系中的关键性。尽管资优教育学苑在资优教育中担当重要角色，为学生及家长提供专业支援，但并非唯一的途径。本文将探讨资优教育的定义、学生潜能的发掘、家校合作的重要性及资优教育学苑的角色，以澄清一些常见的迷思。

发掘学生的资优潜能需要家长与学校积极合作，以下是几个有效的方法：一、观察与交流：家长与老师应通过日常观察，留意孩子在学习或活动中的表现，例如在科学实验或艺术创作中的卓越表现；二、标准化测试与评估：利用教育局提供的「资优学生识别工具包」进行科学化评估，这些测试结果应结合学生日常表现进行分析，以避免仅依赖数据作判断；三、多元尝试与探索：家长应鼓励孩子参加多种活动，例如兴趣班及比赛，帮助孩子在不同的环境中发现自己的潜能。

家校合作是培育10岁以下资优潜能学生的关键，有效的家校合作可集中在以下几个方向：一、主动沟通：家长应主动与学校联系，多参加学校的活动，了解孩子的学习情况及潜能发展，同时尊重教师的专业意见；二、支持学校的资优教育计划：学校是资优教育的基石，负责在第一层（浮尖）和第二层（展才）中为学生提供支援，浮尖教育旨在通过课堂内的分层教学，满足资优学生的学习需求，例如教师会设计更具挑战性的课程内容，让资优学生在课堂上进一步探索知识；三、提供丰富的家庭学习环境：家长在日常生活中应营造支持性的环境，提供多元学习机会，例如参加兴趣班及参观博物馆，培养孩子的探索精神。

网上图片

许多家长仍有一个迷思，认为只有进入资优教育学苑的学生才算是「资优生」。事实上，香港的资优教育是分层次进行的，资优教育学苑主要针对10至18岁已被识别为资优的学生。对于10岁以下的孩子，父母与学校的合作才是关键因素。

资优教育的核心在于帮助学生在多方面发挥潜能，而非仅仅追求学术成绩。香港的资优教育体系强调学校、家长及资优教育学苑三者的合作，各自扮演着不可或缺的角色。多方面的配合，期望能为孩子们创造全面而灵活的成长空间，帮助他们在未来的道路上发光发热，真正实现资优教育的价值。

文：尹淑芬

作者为中华基督教会何福堂小学校长、教育评议会执委。

本文标题原为〈资优教育的迷思〉。

延伸阅读：

AI教育资助 校长示范如何灵活运用 开启人工智能时代｜教评心思

翁港成 - 迷途贵在能知返 内地交流不怕难｜教评心思

亲子育儿｜孩子听话=缺乏主见？校长：听话不只一种解读｜教评心思

