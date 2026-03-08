陈卓禧 - 行动的人工智能｜卓言絮语

本届政府上周发表第4份《财政预算案》，除了带来喜讯，政府的综合帐目由预计赤字转为盈余外，还让人耳目一新：活力、前瞻、统筹。「北创科、南金融」，「创科驱动、金融赋能；多元发展、关爱惠民」，理念简洁清晰，相互关系明确。

政府对人工智能的重视，是这份《预算案》的重大亮点。「人工智能+」政策赋能产业，「AI产业化、产业AI化」，AI与产业深度融合，可说是抓准了创科驱动的着力点，而致力算力基建，打通数据运用，回答了AI+的抓手关键问题。AI「全民使用、全民善用」、「全民AI培训」，既是途径，也是目标，是关爱惠民在创科年代的具体体现。

港专这几年在应对AI走过的路，让我更明白《预算案》的意思。前年，面对AI浪潮，特别是公立大学人才及钱财雄厚，我们都有点茫然，四处听讲座，向同行取经，阅读相关文章如饥似渴；去年，港专引进AI工具给全体同事使用，举办培训，开设分享群组；今年，我们引进更多AI工具给全体同事使用，设定预期目标，并逐步试点给学生提供AI工具，以试验改变学与教的范式和生态。

我们已经抛弃了，或者已经跨越了纸上谈兵的阶段，以实际行动取代不断议论使用AI的利弊、如何防止学生使用AI作弊等问题。笔者在这里节录部分AI对《预算案》逻辑的分析：

《预算案》「展现出一套由基础研究到全民应用、由硬件配套到软件人才的完整逻辑链：1.融合逻辑：AI并非孤立产业，而是通过「AI+」赋能传统或新兴优势产业，借此实现产业升级与跨界融合；2.场景驱动的发展逻辑：通过政府内部的「数智化」应用场景作为示范，引导业界进行技术研发与转化，达成以应用带动产业化的目标；3.「算力+数据+人才」的要素逻辑：算力与数据是硬基础、人才是软支柱；4.对接国家的战略逻辑。」

AI解读文件如此到位，学生不是可以自主学习了吗？

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

