翻译系｜AI浪潮引发伦理挑战 翻译教育应如何应对？｜岭航未来

在人工智能（AI）技术日新月异的今天，从统计机器翻译到神经网络翻译，再到近期ChatGPT等生成式AI的横空出世，翻译技术每一次的突破都深刻影响着翻译教育的发展方向。然而，技术进步带来便利的同时，也引发一系列伦理挑战。岭南大学翻译系的笔者与研究团队近期发表研究，发现当前翻译教育在应对AI带来的伦理挑战方面存在明显不足，亟需建立与时俱进的教学框架和评估体系，至于如何在AI时代培养具备专业素养和伦理意识的翻译人才，也成为翻译教育界有待解决的重要课题。

数码鸿沟加剧教育不公

研究揭示，AI工具使用上的「数码鸿沟」正成为翻译教育公平性的一大隐忧。以ChatGPT为例，其付费版本在翻译质量上明显优于免费版本，但每月20美元的订阅费对部分学生是一笔不少的负担。这种经济门槛限制可能导致不同社会经济背景的学生在学习成效上出现差距。更为复杂的是地缘政治因素的影响。研究发现在某些地区，学生需要通过特殊途径才能使用谷歌（Google）翻译或ChatGPT等AI工具。这不仅涉及技术层面的障碍，还牵涉到风险承担能力的差异。调查显示，在内地某翻译学院，超过百分之九十的学生使用过ChatGPT辅助学习，但获取途径和使用程度存在明显差异。

AI技术的普及也对传统的翻译教学评估方式造成挑战，许多院校仍沿用以翻译成品为主的评分标准，较少关注翻译过程和AI工具的使用。这种评估方式可能无意中鼓励学生隐瞒AI使用情况，甚至将学习外判给AI工具。因此研究建议采用「证据为本」的评估设计，要求学生记录翻译过程，展示所使用的提示词（Prompts）、AI生成的结果，以及后期编辑的理据。这种方法不仅能提高评估的透明度，还能培养学生的慎思明辨思维和多元认知能力。

面对AI时代的挑战，翻译教育需要从根本上转变教学理念。研究强调培养学生「数码反思能力」的重要性，即不仅要教授如何使用AI工具，更要培养学生判断何时、为何使用这些工具的能力。例如，虽然ChatGPT在处理语境相关的翻译时表现出色，但在需要严格遵循原文的场合可能出现偏差。学生必须学会评估AI输出，识别可能的「幻觉」（Hallucinations）或不一致之处，理解机器学习和自然语言处理的运作机制。

研究还指出，翻译教育界需要加强与业界的合作，共同制订AI使用的伦理准则，包括涵盖工具使用的适当性、AI辅助翻译的透明度要求，以及在不同翻译情境下的伦理决策等议题。笔者与研究团队建议可通过邀请业界专家授课、建立实习计划、开展合作研究等方式，让学生接触真实的职业伦理挑战；同时成立导师制度，由经验丰富的专业译者指导学生如何在AI辅助翻译中做出负责任的选择。

「人机协作」寻最佳平衡

随着AI技术的持续演进，翻译教育必须保持前瞻性和适应性。研究提出几个未来发展方向。首先，需要开展纵向研究，评估AI整合课程对毕业生职业实践的长期影响；其次，开发和验证AI伦理评估工具，为课程设计提供依据；再者，进行跨文化比较研究，了解不同文化背景如何影响AI伦理的认知和实践。

对于有志投身翻译行业的年轻人，他们应及早培养AI素养，加强文化敏感度、创造性思维和伦理判断力，因为这些能力在AI时代并不会被取代。翻译教育的未来在于找到「人机协作」的最佳平衡点，通过建立完善的伦理框架、创新评估方式、加强产学合作，笔者期望能培养出能驾驭先进技术，而且具备专业操守的新一代译者，为香港乃至全球的跨文化交流做出贡献。

文：岭南大学翻译系副教授李波、格拉斯哥大学博士生刘予安

