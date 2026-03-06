AI教育｜与人工智能共存 未来学生需要甚么特质？｜学友智库

新一份《财政预算案》日前出炉，政府提出加快推动人工智能（AI）产业化，促进AI与各行各业的深度融合，鼓励AI的广泛应用，迈进全民使用和善用的目标。笔者对此表示欢迎与支持，期望当局能进一步加快步伐，尤其在教育下一代掌握人工智能方面，投入更大力度。

人工智能的发展速度已超越我们的想像。从昔日单一的大型模型，到近日兴起的「超级智能体」（Agent），AI已进化为能自主整合多个模型、实现自我生成与高速演化的工具。或许有一天，人工智能的定义将由「工具」改写为「物种」。AI的出现意味着地球除了人类这种高智慧生命体，还有另一种能与人类并肩的智慧存在。时至今日，AI在金融、医疗、科研、工程等领域已发挥重要作用，逐渐融入大众的日常生活。

早前在印度新德里举行的「人工智能影响力峰会」，汇聚了来自逾百国的代表与业界人士，提倡「塑造以人为本的AI未来」。要实现此愿景，教育将会是关键因素之一。我们需要建立系统化的学习课程，让不同年龄与背景的学生及市民掌握AI的基本原理，培养他们的批判性思维，能够分辨资讯真伪，建立正确的AI使用素养。

图片来源：路透社

被誉为「人工智能教父」、诺贝尔物理学奖得主辛顿（Geoffrey Hinton）曾多次警告，人工智能的发展若无适当护栏，终将超越人类智慧，甚至对人类生存构成威胁。他举例，恐怖分子或可利用AI犯罪、制作虚假影片干扰社会秩序，这些假设并非危言耸听，而是对当前法律框架与政策滞后的真实警示。

教育的深层意义，不在于教人如何使用工具，而在于启发人如何与智慧共存。要在未来启航，是看我们能否在科技洪流中，仍保有选择的智慧、反思的勇气，以及引领改变的决心。让教育点燃这种觉察，AI才能真正成为人类进步的同行者，而非主宰者。

电邮：[email protected]

文：梁国成

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为学友社执行总监及资深教育工作者。

本文标题原为〈如何教育下一代与AI共存？〉。

