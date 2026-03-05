Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「爱比施」援助基层学童 创办人实践教育意义 不以钱为人生追求｜教学有心人

知识转移
爱比施慈善教育基金创办人黄林趣玲，对教育、慈善与社会责任有深刻体悟与实践经验。她8年前创办幼稚园，同步成立「爱比施慈善教育基金」。基金名称源自她对「爱比施」的诠释，寓意以爱心培育下一代。基金主要提供免费学习支援予经济困难家庭，如父母患病、家庭突变等情况，确保学生不会因经济问题而辍学。她更推出「爱、共享」计划，将幼稚园下午班的闲置资源免费提供予深水埗区基层儿童，虽初期无人相信计划可行，但持续推行至今已协助30至40名学生，其中最早一批已升读小学五年级。

黄林趣玲强调教育不应只追求分数，更应重视品格与能力培养。她创办的学习中心采用「能力编班制」，根据学生实际水平教学，避免程度落差影响学习动机。她认为教育目标是培养「德才兼备」的人才，品德教育比学业成绩更为根本。因此，基金提供的助学金要求受助学生将来工作后逐步免利息清偿，旨在培养感恩与回馈的意识。

除基础教育支援外，黄林趣玲积极推动公民教育。她举办「全港学界公民教育专员选拔赛」，培训中小学生学习AI制作、新闻辨识、国安教育及禁毒知识等，培养他们成为传递正确资讯的KOL。她认为香港年轻一代缺乏社会责任感与正确价值观，源自家庭过度侧重金钱与成绩，因此希望通过教育活动，从家庭、学校到社会层面逐步推动改变。

黄林趣玲坦言办学过程充满挑战，幼稚园长期亏损，疫情期间更面临资金紧绌，甚至需借贷维持。她坚持「钱不是人生追求」的信念，认为只要做有意义的事，便不枉此生。她亦曾于疫情期间自设口罩厂，以成本价为教育界供应口罩，即使亏损仍履行承诺，体现其解决问题的行动力。

面对香港学校重英文轻中文的现象，她计划加强粤语教学（粤教中），强调母语学习对文化认同的重要性。她认为中文教育不仅关乎分数，更涉及文化传承与历史认知，应从小培养。

黄林趣玲深信教育能影响个人、家庭乃至几代人。她不以改变整个社会为目标，而是从一个个学生、一个个家庭做起，通过持续的关怀与实际支援，播下善与希望的种子。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈大爱比施〉。

