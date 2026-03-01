艺术遇上特殊教育 提供情感表达机会 孩子重拾上学乐趣｜视艺师语

在我新任特殊教育艺术老师的这3个月中，我深刻体会到艺术教育的力量。选择特殊教育这条路，缘于我自小体弱多病，明白生活的不容易，因此希望通过艺术来影响生命。我希望帮助那些有特殊学习需要的孩子，让他们能够找到自我。

特殊教育需要学生常常有独特的特征，例如感知能力的差异、社交障碍或情绪管理的挑战。许多学生在某些方面可能显得活泼，但在交流或与他人互动时，却可能显得格外害羞和内向。在任教的过程中，我遇到了许多可爱活泼的学生。

在刻板印象里，我以为他们很多时候都较喜欢沉浸在自己的世界，但我后来发现，原来自己的每一句话他们都会铭记在心。例如我告诉学生我的喜好后，学生会默默记得并积极与我分享他们的喜好。

记得我班上有一位经常缺课的学生，她充满艺术才华，喜欢自创角色。但因为缺乏自信心的缘故，她只与好友作画分享。为了帮助她，我尝试寻找方法让她重拾自信心，重拾上学的乐趣。通过我不断的鼓励和支持下，她开始参加各类绘画比赛，并在比赛过程中逐渐恢复自信，回校上课的频率也从每周4天缺课变成4天到校。这对我来说就是艺术教育的诠释。

艺术教育为特殊教育需要学生提供了一个表达内心情感的平台。许多学生可能因为语言或社交障碍难以表达自己的思想，而艺术则成为他们的声音。通过不同的艺术媒介，这些学生能够表达自我、探索和释放情感，这对于他们的心理健康尤为重要。我相信艺术不仅是创造的工具，更是改变生命的力量。

电邮：[email protected]

文：黄彩华

作者为香港美术教育协会会员、轻度智障儿童学校新任艺术科教师。

本文标题原为〈用艺术建立桥梁：特殊教育的启示〉

