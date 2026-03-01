Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艺术遇上特殊教育 提供情感表达机会 孩子重拾上学乐趣｜视艺师语

知识转移
更新时间：18:00 2026-03-01 HKT
发布时间：18:00 2026-03-01 HKT

在我新任特殊教育艺术老师的这3个月中，我深刻体会到艺术教育的力量。选择特殊教育这条路，缘于我自小体弱多病，明白生活的不容易，因此希望通过艺术来影响生命。我希望帮助那些有特殊学习需要的孩子，让他们能够找到自我。

特殊教育需要学生常常有独特的特征，例如感知能力的差异、社交障碍或情绪管理的挑战。许多学生在某些方面可能显得活泼，但在交流或与他人互动时，却可能显得格外害羞和内向。在任教的过程中，我遇到了许多可爱活泼的学生。

在刻板印象里，我以为他们很多时候都较喜欢沉浸在自己的世界，但我后来发现，原来自己的每一句话他们都会铭记在心。例如我告诉学生我的喜好后，学生会默默记得并积极与我分享他们的喜好。

网上图片
网上图片

记得我班上有一位经常缺课的学生，她充满艺术才华，喜欢自创角色。但因为缺乏自信心的缘故，她只与好友作画分享。为了帮助她，我尝试寻找方法让她重拾自信心，重拾上学的乐趣。通过我不断的鼓励和支持下，她开始参加各类绘画比赛，并在比赛过程中逐渐恢复自信，回校上课的频率也从每周4天缺课变成4天到校。这对我来说就是艺术教育的诠释。

艺术教育为特殊教育需要学生提供了一个表达内心情感的平台。许多学生可能因为语言或社交障碍难以表达自己的思想，而艺术则成为他们的声音。通过不同的艺术媒介，这些学生能够表达自我、探索和释放情感，这对于他们的心理健康尤为重要。我相信艺术不仅是创造的工具，更是改变生命的力量。

电邮：[email protected]

文：黄彩华

作者为香港美术教育协会会员、轻度智障儿童学校新任艺术科教师。

本文标题原为〈用艺术建立桥梁：特殊教育的启示〉

延伸阅读：

陶泥包容性强 特教生学陶艺 有3大益处｜视艺师语

视觉艺术｜何谓「生命美学」？对学生个人发展有甚么益处？｜视艺师语

朱启文、何建华 - 搓得圆，揿得扁｜视艺师语

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 以军首次对德黑兰中心地带轰炸︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
9小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
9小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
4小时前
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
01:26
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
5小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
8小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
7小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
7小时前