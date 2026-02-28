张锦芳教授 - 过早认识避孕方法 等于鼓励性行为？｜护苗信箱

张教授：

我的女儿今年16岁，她就读的中学近日安排了性教育课，老师在课堂上教导学生不同的 方法，更以阳具模型示范如何使用安全套，本人知道后感到不安，这类型的性教育课，岂不是鼓励学生发生性行为吗？

李太上

张教授答：

我理解你对女儿参加性教育课的担忧。性教育的目的是帮助青少年了解身体、情感和人际关系，并提供保护自己的知识。

虽然你可能认为这样的课程会鼓励性行为，但实际上，正确的性教育是为了预防不安全的性行为，并让孩子明白性行为的责任和后果。

在性教育课中，教授避孕方法和安全套的使用非常重要，因为这些知识能帮助学生保护自己免受意外怀孕和性传播感染的风险。

此外，课程还会强调尊重他人的界线，这对于建立健康的关系，至关重要。

研究显示，接受全面性教育的青少年对性行为的好奇心会降低，并更懂得如何安全地进行性行为。

性教育课还提供一个开放的环境，让学生可以提出问题和讨论疑虑，有助于消除对性话题的羞耻感。

作为家长，你可以与女儿进行开放的对话，了解她在课堂上学到的内容，并分享你的见解和价值观。

如果你仍感到不安，建议你与学校的老师或性教育专家交流，了解课程的具体内容和教学方法。这将有助于你更好地理解这类课程的意义，并在家中支持女儿的学习。

总而言之，性教育是一个重要的话题，正确的知识和开放的对话能帮助青少年做出明智的选择，并能促进与女儿之间的良好沟通。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

