马年2026｜从《西游记》「弼马温」看传统文化 为何古人相信猴子能防马瘟？｜根本月报

马年又来临，首先想到的祝福语，自然是「龙马精神」。谈起龙马，最为人熟知的，恐怕就是明代名著《西游记》中的白龙马。第15回说西海龙王玉龙三太子受贬而化为白马，背负唐僧前往西天取经。

在先秦时代，已常用龙来指称良马，如《周礼．夏官司马》有云：「马八尺以上为龙，七尺以上为騋，六尺以上为马。」宋代陆佃《埤雅．释马》解释说：「盖马八尺以上，则疑于龙矣，是故谓之龙也。」表明「龙马」一名是由骏马非比寻常的身高而来。可是在《西游记》里，与马有关的情节，引起较多兴趣和争议的，却是「弼马温」。

东汉「庄园生活」画像石（局部）

「御马监」及「避马瘟」

小说第4回讲孙悟空被玉帝封为弼马温，充当「御马监」的负责人，给天庭养马。有学者早发现这不是作者随意捏造，其实与明代马政大有关系。据《明太祖实录》，御马监属内廷官署，由太监主管，除了养马、驯马，后来更有一支由自己统领的禁兵。

御马监职务的设置，虽然大体以真实情况为原型，但「弼马温」一职并没有历史文献记载，在小说中更是个未入流的小官，才使孙悟空怒火中烧。

所以又有研究从民俗文化的角度，探讨弼马温的内涵。一个常见的吉祥象征是「猴骑马」的年画或摆设品，取其「马上封侯」之意，祝贺别人升官（职）。但这个理解，放在《西游记》的情景来看，多有不契合之处。

钱锺书《谈艺录》说：「盖《西游记》第四回美猴王『官封弼马温』，即本俗说猴能『辟马瘟』，生发出一段奇谈也。」民间传说，在马厩里养猴子，四处蹿跳弄得马儿有适量活动，不易生病，后来主要是可以防止马匹患瘟疫。四川成都市博物馆收藏了一件出土于东汉墓的「庄园生活」画像石，其中有一个画面是将猴子与马匹凑在一起。

北魏贾思勰《齐民要术》已讲马厩里养猴，能消百病；明代李时珍《本草纲目》也说这件事。传说是否稳妥尚无定论，不少人认定「弼马温」就是「避（辟）马瘟」的谐音。

另一方面，亦有学者质疑两者看似巧妙地运用谐音双关，但「温」的字面意义在汉语里始终无法得到确解。他们提出，在元代及明初，蒙古语译音充斥社会，而「温」作为蒙语词缀，有「……的人或官员」之意，如「也里可温」，有说是蒙古语「有福缘的人」。这样，弼马温便是辅助管理马匹的官员。可是，到了明代中后期，「温」的用法是否仍为人所理解，却是一个疑问。

20世纪初陕西凤翔年画——《疪马瘟》（《避马瘟》）

五行解说猴治马

弼马温蕴含用猴子去管理马匹之意，孙悟空的确有一套制约马匹的本事，如第56回：「你说马不怕八戒，只怕行者，何也？行者五百年前，曾受玉帝封在大罗天御马监养马，官名『弼马温』，故此传留至今，是马皆惧猴子。」若转换思路，可从传统五行思想看待问题。

马是地支「午」的属相，而午五行属火，因此马为「火畜」。这在民间祈雨习俗中多有反映，如河南豫北一带曾经有「擂马皮」，在仪式中敲打道具马皮，表示对火的抑制，希望迎来大雨。猴虽属申属金，但据《淮南子．天文训》，水气初兴于申，壮大于子，衰微于辰，申猴代表初生之水的强大生命力，便可以制约火马，进而猴可治马、能辟马瘟。

秦汉史专家邢义田的《立体的历史——从图像看古代中国与域外文化》，提及早期马与猴复合关系的习俗与文物，并非中国所独有，也是存在于周边的印度、中亚等文化圈内。如古代印度有部兽医经书《舍利护多罗》，记载可用猴子的油脂医疗马匹的烧伤。应该说，猴马关联的情节，在百回本《西游记》中分量甚少，却给读者留下深刻印象，原因何在？可能就是融合了几缕文化传统。

文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会司库 邝明威

本文标题原为〈马年说「弼马温」〉。

