翁港成 - 迷途贵在能知返 内地交流不怕难｜教评心思

近日有报道指，某中学3名学生在参与内地交流期间擅自离队、在外过夜，甚至饮酒，引起社会关注。然而，单是追问「谁错了」并不足以回应事件本质，更无助教育向前走。更关键的问题是：我们希望香港学生成为怎样的人？又希望学校如何教？本文尝试从体验学习价值、风险管理及师生责任三方面，说明内地交流团的意义从来不在「零风险」，而在可控制度与适切支援之下，让学生在真实情境中成长。

内地交流团从来不是普通旅行团，而是一种置身现场的公民与国情教育。学生走进创科基地、历史古迹，或与内地同侪对话时，课本上的抽象概念转化为具体经验，对国家发展和社会现实的理解也不再停留于二手资讯。多年来，教育局推动「情境学习」形式的交流，整体成效有目共睹，不应因个别事件便一笔抹煞。风险固然需要管理，但若因害怕风险并只求「零意外」，最终牺牲的是学生学习判断与承担的机会。

上海外滩（图片来源：新华社）

诚然，内地交流比一般校内活动复杂得多，需要更清晰的制度分工：学校建立机制，教师承担交流期间的监护责任，家长为子女预备证件与随身物品，学生则谨记自律与守规。只要教师获得足够事前培训，学校在出发前向学生清楚讲明行为守则与通讯安排，相关风险其实可以大幅降低。当突发情况出现时，若教师背后有明确指引和支援，便不致进退失据。

若事件中学生确有擅自离队或违规饮酒，学校当然需要启动训辅程序，让学生明白要为自己的行为负上后果。然而，处理不应止于问责，更要回到教育本质。青春期本就是探索的阶段；教育工作的重点不是彻底杜绝学生犯错，而是在错误发生后，如何引导学生面对后果、反省动机，理解自己的行为对同学、教师，以至整个团队的影响。教师角色不是完美的监管者，而是陪伴学生探索世界的引路人。

教育不但是知识传授，亦要培养下一代理解世界、回应时代的能力。内地交流团能扩阔学生视野，培养责任感与公共意识，也为教师专业发展提供宝贵契机。若社会因一两宗事故而将矛头完全指向学校与带队教师，甚至用放大镜检视每一个疏漏，只会进一步削弱学校筹办境外交流的意愿。

文：翁港成

作者为中华基督教会基道中学校长、教育评议会资深会员。

延伸阅读：

亲子育儿｜孩子听话=缺乏主见？校长：听话不只一种解读｜教评心思

AI教育｜人工智能盛行世代 1能力成未来学习关键 - 教评心思

学生获有心人赞助 到书局平买课外书 提升阅读风气｜教评心思

