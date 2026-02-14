中国核电如何走上世界前列？幕后功臣为何有「黄金人」之称？｜卓言絮语

美国在人工智能发展有不少优势，不过，他们的专家发现电力不足和电费过高是致命伤，有机会因此而败给中国。而中国领导人高瞻远瞩，早就布局发展核电，以保障经济发展。

笔者最近参观了大亚湾核电基地，了解到「华龙一号」核电技术这个中国名片是怎样出来的。在改革开放初期，当时的领导人就认为，核电作为安全、清洁、可靠和经济的能源，是中国重要的能源选择和国家战略。1978年12月，邓小平一锤定音，宣布决定向法国购买两座核电站设备。

当时全国外汇储备只有1.67亿美元，但这两台法国机组投资要31.38亿美元。要发展但又没有钱，于是想出了「借贷建设、售电还贷、合资经营」的办法，邀得香港中电参与投资，并向国外借钱，这两台机投产后将发电量的7成卖给香港来还债。这中间还有一个「世纪之约」。1985年双方签订合营的同时，邓小平跟中电主席嘉道理勋爵约定：「再过7年，你93岁，我87岁，开一个庆祝会」。

为确保核电站长期安全运行，合营公司经国内预培训后筛选出110多人往欧洲学习，每人培训费用高达135万元人民币，而当时核电员工工资每月只有200元。由于代价不菲，而这批种子队也发挥了「黄金般的作用」，所以大家戏称这批人为「黄金人」。

1997年电站扩建，定立了「二核要比一核好」的目标，采取「翻版加改进」的技术路线，并以「外企分包，中企参与」的方式，实现核电部分设备中国制造。经历数十年坚持一路攻坚、一路探索，通过「引进—消化—吸收—再创新」的路径，实现我国核电强国梦。

图片来源：新华社

今日，中国核电技术已位于世界第一方队，「华龙一号」走出国外，而且装机量是国际第三代核电技术中最多的。由「黄金人」走到「华龙一号」的历程，不但令国人骄傲自豪，其智慧及策略，更是我们个人和机构奋发自强的宝贵参考。

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

本文标题原为〈从「黄金人」走来的中国路〉。

