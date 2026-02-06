学生互相取笑青春期特征 老师应该怎么办？｜护苗信箱

张教授：

我是一名中学英文老师，今年首度任教初中，在课堂中，我发现不少学生会因为其他同学青春期发育中的身体特征而经常互相取笑。在我的观察而言，他们甚或已牵涉言语性骚扰，我应该如何引导他们需要互相尊重，不应互相取笑？

张教授答：

随着中学生进入青春期，身体开始出现显著变化，如身高、声音、体形等，每个人的成长进程都不同。因此，青少年容易对他人的身体变化产生过度关注，进而互相取笑，甚至言语骚扰。作为教师，有责任引导学生尊重他人，培养健康的人际关系。

1.深入讨论尊重的意义：首先，你可以通过讨论，帮助学生理解尊重和彼此包容的重要性。青春期的生理变化是正常的成长过程，我们无法选择自己的变化步伐，让他们认识在青春期会经历不同的变化，只是表现形式不同，有助学生放下对他人外貌的评价，建立更深层次的理解与尊重。

2.制订班级规定：教师可以邀请学生共同参与讨论，明确表示哪些行为及言语会对他人造成伤害。例如禁止使用与外貌或身体特征有关的绰号，并鼓励学生在面对取笑时勇敢地说「不」。

3.建立沟通渠道：作为教师，需要保持开放的态度，建立良好的沟通渠道，让学生知道无论何时都可以向老师倾诉。如果学生遇到因取笑而感到困扰或心理压力，可以寻求协助，也能让教师及时处理潜在问题。

4.私下交流：若发现某些学生是主要的取笑者，可在课后与他们私下谈话，了解他们行为背后的原因，并提醒他们这些行为的影响，有助学生理解自己的不当行为。

总括而言，引导学生尊重他人，杜绝因青春期特征而互相取笑，过程是需要耐心和方法。通过以上方法，希望能帮助学生逐渐认识彼此差异的正常性，并在理解与尊重中建立健康的人际关系。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈学生以青春期特征互相取笑〉。

