家校合作｜如何建立良好教学环境？校长：家长与学校互信｜直资育材

每个人的心底里，都藏着对美好的向往，而为孩子寻觅一间理想且合适的学校，更是每位家长最深切的期盼。俗话说「一样米养百样人」，人性多元且充满变数，让人际间的交流伴随碰撞与磨合，各种问题的出现也便无可避免。

近年来，随着投诉文化的蔓延，许多出于善意的建议，在传递过程中逐渐变质，甚至无意中演变为对教师的指责与质疑。家长的焦虑与不安，渐渐转化为对教师专业性的不信任，这不仅使教室气氛紧张，也让教师的教育角色越发脆弱被动。

健康的教育环境应该建立在信任与合作之上，而非怀疑与对立。身为校长，我时常听到教师们的苦恼——因担心家长的反应，而在进行必要的指导时亦顾虑重重。曾经，班级的稳定依靠明确的规范和信任；如今，却常常取决于老师能否妥善地平衡各方期待，这无疑偏离教育的本质。

教育的基石在于「信任」二字。若信任缺失，教师与学生之间的关系便会出现裂痕，进而影响学生对老师的尊重。试想，当家长在孩子面前质疑老师时，孩子又怎能专心于课堂学习，怎能对老师的指导充满信心？这不仅影响了师生的良好互动，更会削弱学生的责任感。

网上图片

因此，建立家庭与学校之间的互信关系至关重要。真正关心孩子成长的方法，应是以支持的姿势与学校并肩，共同面对教育过程中的各种挑战。对于学生在学习及日常安排方面，我们鼓励家长与学校展开建设性的对话——多一分倾听、少一分指责；多一分理解、少一分偏执，才能实现彼此的有效沟通，促进彼此的理解与合作。

我们渴望的，是成熟理性的对话与协商，而非无止境的指责。唯有如此，教育才能回归应有的状态——一个能包容孩子成长、学习和犯错的环境。当教师不再需要为来自家长的投诉而焦虑时，他们将能更勇敢地关心学生，协助他们迎接挑战。

每当我走进课堂，看到学生在上课时互相学习、交流知识时，我都深深感受到信任的力量。这需要教师的努力，也需要家长的理解与支持。唯有如此，我们才能为孩子营造一个充满爱与信任的学习环境，让教育的本质得以实现。

文：李家鸣

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为基督教中国布道会圣道迦南书院校长。

本文标题原为〈当信任成为教育的基石〉。

