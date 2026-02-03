国民教育跳出课本 考察抗日遗址 访问退伍军人 感受历史厚重｜教学有心人

保良局朱敬文中学通过多元方式推动国民教育，结合课程与实地考察，深化学生对国家历史的认识。例如去年适逢抗战胜利80周年，学校特别设计连串活动，包括本地考察与内地研学，让学生通过体验活学历史。

该校中史科科主任郭昭铭老师提到，学校在课程内外均致力推动国情教育。课堂内，中三课程涵盖「九一八事变」等重要历史事件；课堂外，则组织学生考察沙头角、乌蛟腾等抗日遗址，亦前往山东潍坊参与「历史的回声．青春的力量」纪念活动，以及参观抗战集中营旧址。

沙头角抗战纪念馆（图片来源：中新社）

乌蛟腾抗日英烈纪念碑。（图片来源：新华社）

课本上的历史是遥远的，但亲耳听到经历者的叙述，才真正感受到战争的残酷与和平的可贵。中四学生柯缘熙分享山东之行的震撼：「在潍坊看到刻满牺牲者名字的纪念碑，才真正体会到和平的珍贵。」中三学生林子颖则从历史中领悟「团结」的重要性，表示当年中外人士在集中营内共同抗争的经历，彰显了跨越国界的人性光辉。

郭老师强调，学习历史不仅是认识过去，更要培养学生「知情意行」——在知识基础上建立同理心，进而感谢先辈的奉献，并转化为建设国家的行动。学生通过访问退伍军人林秉惠，了解到香港的华裔军人在抗战中的贡献，包括炮兵、医疗等技术兵种如何受训参战，深化对本地抗战史的理解。学校还组织学生访问香港义勇防卫军老兵，从真实故事中感受历史的厚重感。

保良局朱敬文中学的实践显示出国民教育需超越课本，并通过实地考察、亲身体验与跨代对话，让历史成为学生生命的一部分。正如郭老师所言：「我们不是要学生记住仇恨，而是学会感恩，并肩负起建设未来的责任。」

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈国教专题研习（1）〉

延伸阅读：

资深校长分享教育心法 破解学生3大困难 「番茄工作法 」提升学习效能｜教学有心人

认知国情｜教学有心人

多元共融｜教学有心人