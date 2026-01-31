AI教育｜人工智能盛行世代 1能力成未来学习关键｜教评心思

近年生成式人工智能急速发展，就连业界专家也坦言「每天都在追」，版本推陈出新，更新频密到难以掌握。对学界而言，我们要有远见，若我们也追赶工具的新功能，是本末倒置的做法。现在的人工智能版本其实只有数月寿命，我们作为教育工作者，需要更宏观地考量人工智能在未来与人的关系，从而选择适合的教育策略装备学生的技能，而非单单的使用今天的软件能力，你同意吗？

教育局推出「『智』启学教」计划，在今天以优质（未来）教育为目标，以拨款和训练培育教师和学生提升AI素养，借此重塑学与教模式和善用AI的技能，政府期望学校在多个学科中推行AI辅助教学，培育未来人才，甚有先见之明。

从未来教育角度看，我们必须将焦点放在不会被版本淘汰的能力，以「Prompt Engineering」作例子，这是一门与AI以文字方法沟通的技能。今天的高手们，可能10年后也面临失业，因为AI未来将更有能力了解语言，甚至以语音、图像和面部表情对答和互动；再往后推，20年后可能已可借助脑电波或更新的人机沟通科技，以感测方式进行。今天学会的Prompt Engineering，届时将会被完全淘汰，就像今天你还在使用仓颉输入法吗？那么孩子呢？我们还需要强制他们学懂吗？

网上图片

为着孩子的未来，我们要谨记AI于今天只是一个未成熟的辅助工作而已，真正值得投放的教育是学生的思维、创造力、管理能力和决策力，这些都是未来他们与AI合作或指挥AI的重要元素。孩子们需要学习理解、分析更多的数据以解决问题和困难，判断何时和如何能合适使用AI，如何检验输出是否可靠、如何综合不同来源作出决策，以至在道德与责任层面上，清楚哪些事情应由人类亲自判断，而不应外判给演算法等。这些跨学科的技能和素养，是不会因应AI版本的更新改变，这才是我们今天需要因应科技发展而为学生作出的教育部署。你同意吗？

文：林志炜

作者为佛教叶纪南纪念中学校长、教育评议会资深会员。

本文标题原为〈人工智能教育的方向〉。

