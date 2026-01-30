Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

视觉艺术｜何谓「生命美学」？对学生个人发展有甚么益处？｜视艺师语

知识转移
更新时间：18:00 2026-01-30 HKT
发布时间：18:00 2026-01-30 HKT

从生命教育的角度，一般艺术老师可将艺术作为「预防性」的角色，就是趁着问题还未严重到需要接受专业人士跟进的阶段，借着创作过程作为转化心灵的机会。所以「跨领域美术教育方案」必然属于「普及性」及「预防性」。

丹麦哲学家齐克果认为致死的疾病，就是人失去了盼望；而生命本质的力量，则是提升学生创作生命的内涵：培养学生在理性思考及感性的体验之上，加上「生命美学的素质」或可称为「正向转化的意向」（Transformative Mindset），即正向的盼望及转化的力量。这有如现代社会所提倡的「Design Thinking」，一种在生活中讲求「解难的能力」；又或是不应只追求智商（IQ），也要追求情商（EQ）及逆商（AQ），在面对真实生活中必须应用的抗压能力。

当学生在探讨不同创作主题时，带着真诚投入地探索，甚至批判性地宣泄，但同时培养学生「生命美学」的素质。老师可借着教学或个人导修的历程，不断扩阔学生的视野及生命深度。在艺术领域中，作品的意念和定义会被人任意诠释和解读。在这种情况下，学生并不容易建构对世界的稳定价值观和信念。

网上图片
网上图片

生命美学的素质在创作思维的过程中担当重要的角色，学生在作品之中纵然可能带着个人对主题而产生的负面体会及忧虑，但生命本质的力量会呈现出更大拉力。生命美学的内涵有赖建构于正确的「灵育」之中，这样才能够产生正向的思维作用。

老师通常欠缺这方面的知识，学校需要引入更多资源，为老师提供一些艺术计划或相关资讯，以提升师生「教与学」的水平。

「生命美学」这个词在内地并不陌生，早在1991年，中国著名美学家潘知常教授就开始提倡生命美学，直至现在网上搜索的记录已有4490万条。潘教授提出生命美学的「实践的人道主义」、「爱者优生」、「审美活动是生命活动的必然与必须」等基本思路议题，都十分值得老师深入学习及探讨。

电邮：[email protected]

文：陈国栋

作者为香港美术教育协会前执行委员、明格视觉文化艺术教育统筹、香港教育大学客席讲师。

本文标题原为〈灵育、美育及艺术跨领域探索（6）〉。

延伸阅读：

朱启文、何建华 - 搓得圆，揿得扁｜视艺师语

潘恩耀 - 视觉艺术教师的持续进修｜视艺师语

黄振钦 - 香港视觉艺术教育节2025丨视艺师语

最Hit
01:34
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
3小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:58
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
4小时前
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
10小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
9小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
8小时前