桌游有神奇力量！促进亲子沟通 另有3大好处｜家长教室

在当今社会，几乎每人都拥有一部智能手机。无论是家长还是孩子，注意力都集中在手机上，令家庭成员之间的面对面沟通急剧减少，亲子关系变得日渐疏远。家庭的共聚时光被屏幕取代，不仅影响亲子之间的情感连结，也减少了彼此的理解与互动。家长可以如何改善这种情况？桌游或许是一个理想及有效的处理方案。

网上图片

桌游提供一个绝佳的共聚时刻，一家人坐在一起开展游戏，是促进亲子沟通的良好机会。这些游戏强调互动，鼓励家庭成员在轻松愉快的氛围中进行交流，分享彼此的想法与感受。有研究显示，参与桌游能显著提高家庭成员之间的情感联系及理解。游戏过程中，家长和孩子可以共同制订策略，面对挑战，令彼此的关系变得更加紧密。孩子和家长互相协作，对于培养团队精神和合作能力至关重要，不仅可以增进亲子之间的默契，还能教会孩子如何与他人沟通及协调，以及学习情绪管理。

桌游不仅有助于改善亲子关系，还能帮助孩子们学习及培养多种技巧及能力。在享受游戏的同时，孩子能学习规则、训练专注、提升记忆力。在制订游戏策略过程中，能有效锻炼逻辑思维、培养应变能力，提升解难能力和判断力。桌游也能提升孩子的社交技巧，学会如何与他人互动、表达情感、展现礼貌及适当地回应他人的需求。这些经验将有助于他们在学校及未来社会生活中的人际交往。

网上图片

在玩桌游的过程中，孩子们不再专注于手机或电脑屏幕，而是和家人一起享受面对面的互动。这不仅帮助保护他们的视力，也促进了家庭成员之间的紧密关系。面对科技日益发达及其对家庭沟通造成的挑战，桌游作为一种传统的娱乐方式，可以有效改善亲子关系，促进沟通。我们不仅能够分享欢乐和笑声，还能在游戏中培养孩子的各种能力。让我们把桌游引入家庭，重拾那份久违的亲子时光，共同构建更加和谐的家庭氛围。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：韩咏芝姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为韩咏芝姑娘。

本文标题原为〈桌游的神奇力量：重建亲子沟通的桥梁〉。

延伸阅读：

Laura姑娘 - 聆听谎言背后的心声｜家长教室

杨慧庄姑娘 - 我也想变成子女的手机｜家长教室

郑芷琪姑娘 - 「等一等」的艺术｜家长教室