校长也要与时并进 贴地领导学校「知己知彼」成进步关键｜津中乐道

教育不应遵循校长的个人品味，盲目因循过往经验，而该「不时不食」，顺应时代、社会、学生变化改变，以学生好处为重。忌离地：远离社会，无法切合社会发展趋势；远离学生，无法贴近学生成长所需。

作为校长，除了胸襟，亦需好奇心、求知欲，才能带领学校保持「贴地」，往前迈进。「知己知彼，百战百胜」，校长首先该了解的，是自己的学校，否则谈何领导？

每间学校由不同地区、优势、短处、特质、发展历程、学生、家长与教师组成，有独特校情、需要。忽视校情，硬套所谓「成功模式」，最终可能动摇学校根基，所以「知己」后，须与老师团队群策群力，方能拟定适切方案，让学校走得更远。

「知己」亦应见于日常：从学生身上，学待人处事的纯真；从老师身上，学不熟悉的领域；从其他校长身上，学经验。

近日聆听不同学校校长分享，他们皆按照学校需要发展，一是强化学校强项，如体育表现突出，便持续投放资源，支持发展；二是检视学校不足，与同事共议新措施，如将课外活动纳入常规时间表，让学生有「活动空间」。

要带领学校，「知彼」同样重要，校长无法对外面世界不管不顾，仅凭美好想像带领，不然离地，亦背离教育。教育政策、发展推陈出新，校长得主动了解，措施才能与时俱进。

近年，人工智能（AI）大行其道，世界各地学校包括内地已广泛应用AI，学与教方法持续「更新」，颠覆教育生态：老师用AI设计不同阶段学材，让学生探索、学习；学生运用AI辅助个人化学习，培养自主性、促进反思与激发创造力。学校老师自然该增值，利用AI帮学生学得更好，但校长更该身先士卒，带头学习，激励大家拓阔视野，克服对科技的恐惧，参与教育转型，保持学校竞争力。

校长唯有「知己知彼」，才能贴地带领贴地的学校更进一步。

文：陈美仪

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为中华基督教会铭贤书院校长。

本文标题原为〈贴地领导〉。

