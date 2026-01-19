陈得南 - 领路开蹊径 航梦筑学程｜津中乐道

第二期「香港领航教师及校长培训计划」集中培训部分已顺利完成，受益于内地教育专家及同侪的交流，加以教育局悉心安排的参访活动，感受殊深，甚有领会。

首先是校长需引领团队建立大局观的学校文化视野，要清楚国家教育发展蓝图及世界大势方向，从而掌握香港教育在这大局下的定位。学校除了要发挥自身特色，更要培养教师具备大格局的思维及「大我」胸怀，并要在教材及评核中引领学生认识国家及拓宽国际视野。

此外，人工智能及数字教育的到来，也提醒我们要不断调适课程，与时并进。从参访所见，内地有些学校不止在教学策略、硬件配套、学生校园生活，更在管理思维上，逐步蜕变为数字赋能的学习型群体。

香港有不同的办学团体，办学风格多元，绽放异彩，这是优势，然而在不断演变的社会环境、国际形势及科技跃进下，如何在今天社会的情境中持续丰富及更新办学理念，重塑教育及学习的意义以锚定稳健前行的方向，这正是我们共同的挑战。

另一深刻领会是规划与理论结合的重要。要将大局观的视野转化为「指导思想」，需要具体且有实践理论作支持的规划。规划需兼容学校历史积淀、办学使命、学校特色、课程设置、校园布局及校长文化领导力，在各个层面上贯彻始终，呈现出学校独有的文化，最终才有可能转化为推动学校前进的力量。

而在众多规划项目中，比较深刻的是内地学校建立专业教师团队的用心，尤其对于年轻老师的培养及指导，组织严谨，从划分教师成长阶段、订立核心素养，到奖励评价机制，均明确清晰，同时以人为本，安排细致，手把手引领教师掌握教学基本功及班级经营方法。

交流最宝贵的是思想碰撞及互相发明，如要落实还要配合香港校情，因时制宜，作合理调适，不过经历已足以启发我们如何领引前路，并找出扬帆彼岸的康庄航道。

文：陈得南

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为旅港开平商会中学校长及九龙城区中学校长会主席。

