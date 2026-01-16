Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨佩珊 - 输得起的人生才是真正的赢｜教评心思

知识转移
18:58 2026-01-16
在当今社会，「赢在起跑线」牢牢束缚着无数家庭。《逆转上半场》这部影片，映照出现今扭曲的亲子关系与教育众生相。

剧中，大聂生从前看到孩子在赛场失利，第一反应是羞耻与嫌弃。孩子成长了，他又告诫细聂生，莫让「穷孩子」的梦想击败自己的孙子。因着「赢」的想法，这两代父亲，最终竟不约而同地选择以金钱与权位利诱，逼使追求梦想的表姊与少年们退赛、打假球。

这般「不能输」的恐惧，根源何在？影片指出，父母往往是第一个「学不会面对失败」的人。社会的比较与焦虑，内化为他们对子女成绩单的苛求。他们误以为，堆砌更多的证书、赢得更多的奖杯，便是为孩子铺就了成功的坦途。然而，这实则是将孩子囚禁于「只能赢」的牢笼。细聂生的悲剧在于，父母向下一代传递的并非勇气与韧性，而是对失败的深深恐惧与不择手段的生存哲学。教育的第一步，由此沦陷。

当成人世界在「输赢」的迷思中泥足深陷时，表姊成为了关键的转机。她的一句座右铭：「一日唔认输，你一日都未输！」远超于球场的激励。它是一种人生态度的启蒙，真正的失败，并非落后于人，而是在心理上自我放弃。

影片每个角色，都在价值观的十字路口徘徊。它最终揭示了教育的重要目的，绝非仅仅培养一个「常胜将军」。人生赛场漫漫，输的时刻远比赢的多。适度的成功体验固然能建立自信，但如何面对挫折，如何在跌倒后审视不足、再度出发，这门「失败学」才是孩子最不可或缺的必修课。

而这堂课的讲台，首先设在父母的心中。若父母眼中只有终点线的锦标，而无视沿途的风景与跌倒的价值，便只会养育出下一个「细聂生」。真正的「逆转」，始于上半场，始于我们能否挣脱「起跑线」的迷思，将教育的镜头，从对「成功」的焦灼特写，拉回对完整「成长」的深远凝视。

唯有当父母学会为坚持鼓掌、为韧性喝彩时，孩子才能真正拥有不被一场胜负定义的辽阔人生。

文：杨佩珊

作者为仁济医院罗陈楚思中学校长、教育评议会执委。

