郑家宝 - 铭记历史．承传和平——让爱国种子在学子心中扎根｜教评心思

执笔之日是南京大屠杀88周年，笔者与本校师生及家长参加由教育局和国史教育中心（香港）主办的悼念仪式。

今年已是本校连续第四年组织师生及家长参与悼念活动，因笔者深信历史教育是培育学生国民身份认同、社会责任感与珍爱和平价值观的重要一课。

除了一如以往的献花悼念仪式外，今年更安排香港、澳门及广州的中学生诵读《和平宣言》及历史戏剧，让观众们穿越到抗战时的南京，让中小学生们反思历史，追求和平。

笔者学校的献花代表潘隽然同学在仪式后分享道，是次出席悼念活动令他感到十分震撼。如此具体地感受到30万中国同胞被屠杀，不仅是一个数字。所以稍后到南京交流，参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆时会分外用心。

这份触动，正是教育希望引发的深刻思考——今天看似寻常的和平生活，绝非理所当然，是先辈们用鲜血与牺牲换来的珍贵成果。

笔者认同何汉权校长在会上的分享，带领学生参与悼念，目的绝非灌输仇恨，而是为了让他们在缅怀中学会感恩，在沉思中吸取力量。让学生明白，他们在阳光下读书、与家人安享天伦的每一天，背后都有一段需要被铭记的艰辛历程。这种认知，能激发他们内在的责任感：珍惜当下，自强不息。

作为教育工作者，我们肩负着传承历史记忆、培养未来栋梁的使命。2025年《施政报告》把「心系家国」定为恒常活动，中华基督教会小学校长会更以「抗战胜利80周年」为题，编织教材；又举行网上问答比赛，让学生更有系统地学习相关知识。本校又会安排境外学习，安排学生到南京考察及访问，收取第一手资料。

教育工作者应继续引导学生认识中国近代历史，从中把对和平的珍爱、对国家的热爱，转化为努力学习、提升自我的实际行动，立志成为未来社会坚实的基石，共同守护来之不易的幸福，确保历史的悲剧永不重演。

文：郑家宝

作者为中华基督教会蒙黄花沃纪念小学校长、教育评议会副主席。

