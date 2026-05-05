寻找潜在AH溢价股看3条件 AI半导体板块秤先 专家看好一只半新股｜星市攻略

随着内地多间行业龙头巨企纷纷来港上市，AH股估值格局正在发生变化，加上A股正值五一假期休市，北水南下暂停，市场关注会否成为AH股差价收窄契机。综合坊间意见，AI相关及生物科技等新兴产业、具行业龙头地位，以及H股流通量远低于A股流通量的股份，将更容易出现AH折让收窄、甚至出现溢价。宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》访问时则表示，在缺乏北水下，市场情绪主导交易，优质「折让股」较易受青睐，首选近期受资金追捧的AI半导体板块，并看好胜宏科技（2476）具中长线持有价值。

目前仅7只H股较A股有溢价

根据统计，目前市场上绝大部份AH股的H股均较A股存在折让，仅有7只H股录得溢价，当中不乏半导体、生物科技及新能源等新兴产业，且具备行业龙头地位，包括存储股澜起科技（6809）及兆易创新（3986）分别录约36%及34%溢价；锂电池龙头宁德时代（3750）有26%溢价；重卡及氢能概念股潍柴动力（2338）有21%溢价；药业龙头药明康德（2359）及恒瑞医药（1276）亦有约9%溢价，而招商银行（3968）则有7%溢价。

值得留意的是，上述7只股份的H股流通股，均远少于A股流通股，其中以澜起科技为例，H股流通股仅7,577万，但A股流通股则多达11.46亿。在股份流通股较少下，意味较少资金已可推高价格，形成流动性溢价。

AI相关半导体股更易获追捧

被问到以上述3大条件筛选有望收窄差价的AH股是否可行时，梁杰文表示，AI相关半导体股份近期不断有资金流入，市场热度不减，相较于其他AH折让股，更易被资金追捧，属于短线炒作的首选板块。他又提到，外围股市若能维持造好，投资者可能倾向调高对内地经济复苏的预期，若情绪乐观，将更容易带动相关股份炒上。

综观近期多只半新股上市，亦有5只为AH上市股份，分别为专注研发肿瘤及年龄相关疾病药物的迈威科技（2493）、智能产品平台型公司华勤技术（3296）、人工智能及高性能计算PCB产品供应商胜宏科技、算力服务器印制电路板（PCB）制造商广合科技（1989），以及平台型集成电路（IC）设计公司国民技术（2701），目前折让幅度介乎约3%至54%不等；同时，以上股份的H股流通股，亦较A股流通股为少。

胜宏基本面吸引 具中长线价值

在这些半新股中，梁杰文倾向首选胜宏科技。他指出，胜宏科技作为人工智能及高性能计算印刷电路板（PCB）产品供应商，虽然折让幅度相对较小，但基本面相当吸引，除了短线博反弹外，亦适合中长线持有。

事实上，胜宏科技亦具有行业龙头地位。根据弗若斯特沙利文的资料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入规模计，集团以13.8%的市场份额位居全球第一；核心应用涵盖AI算力卡、服务器、AI服务器、数据中心交换机及通用基板等关键设备。该股周二收报320.6元，若以零折让为目标，意味潜在升幅逾17%。

H股较A股出现溢价股份 股份 行业 H股流通股 A股流通股 Ｈ股周二收市价 A股上周收市价 AH股价溢价 澜起科技（6809） 半导体 7577万 11.46亿 270.40 173.30 36.01% 兆易创新（3986） 半导体 3325万 6.68亿 482.80 312.99 34.46% 宁德时代（3750） 能源存储 2.18亿 42.57亿 631.50 436.00 26.25% 潍柴动力（2338） 商用汽车 19.43亿 50.03亿 43.32 31.20 21.03% 药明康德（2359） 生物科技 5.1亿 24.73亿 137.40 109.55 9.33% 恒瑞医药（1276） 药品 2.58亿 63.79亿 67.40 53.88 9.04% 招商银行（3968） 银行 45.91亿 206.29亿 47.08 38.27 7.24% 近期新上市H股股份 股份 行业 H股流通股 A股流通股 Ｈ股周二收市价 A股上周收市价 AH股价折让 国民技术（2701） 半导体 9500万 5.66亿 12.27 23.05 -53.60% 迈威科技（2493） 生物科技 4713万 2.04亿 27.84 35.73 -32.08% 华勤技术（3296） 电讯设备 5855万 5.7亿 91.50 103.61 -23.02% 胜宏科技（2476） 电子零件 1.1亿 8.65亿 320.60 328.49 -14.92% 广合科技（1989） 电子零件 4600万 1.52亿 182.40 163.25 -2.61%

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