寻找潜在AH溢价股看3条件 AI半导体板块秤先 专家看好一只半新股｜星市攻略
发布时间：06:00 2026-05-05 HKT
随着内地多间行业龙头巨企纷纷来港上市，AH股估值格局正在发生变化，加上A股正值五一假期休市，北水南下暂停，市场关注会否成为AH股差价收窄契机。综合坊间意见，AI相关及生物科技等新兴产业、具行业龙头地位，以及H股流通量远低于A股流通量的股份，将更容易出现AH折让收窄、甚至出现溢价。宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》访问时则表示，在缺乏北水下，市场情绪主导交易，优质「折让股」较易受青睐，首选近期受资金追捧的AI半导体板块，并看好胜宏科技（2476）具中长线持有价值。
目前仅7只H股较A股有溢价
根据统计，目前市场上绝大部份AH股的H股均较A股存在折让，仅有7只H股录得溢价，当中不乏半导体、生物科技及新能源等新兴产业，且具备行业龙头地位，包括存储股澜起科技（6809）及兆易创新（3986）分别录约36%及34%溢价；锂电池龙头宁德时代（3750）有26%溢价；重卡及氢能概念股潍柴动力（2338）有21%溢价；药业龙头药明康德（2359）及恒瑞医药（1276）亦有约9%溢价，而招商银行（3968）则有7%溢价。
值得留意的是，上述7只股份的H股流通股，均远少于A股流通股，其中以澜起科技为例，H股流通股仅7,577万，但A股流通股则多达11.46亿。在股份流通股较少下，意味较少资金已可推高价格，形成流动性溢价。
AI相关半导体股更易获追捧
被问到以上述3大条件筛选有望收窄差价的AH股是否可行时，梁杰文表示，AI相关半导体股份近期不断有资金流入，市场热度不减，相较于其他AH折让股，更易被资金追捧，属于短线炒作的首选板块。他又提到，外围股市若能维持造好，投资者可能倾向调高对内地经济复苏的预期，若情绪乐观，将更容易带动相关股份炒上。
综观近期多只半新股上市，亦有5只为AH上市股份，分别为专注研发肿瘤及年龄相关疾病药物的迈威科技（2493）、智能产品平台型公司华勤技术（3296）、人工智能及高性能计算PCB产品供应商胜宏科技、算力服务器印制电路板（PCB）制造商广合科技（1989），以及平台型集成电路（IC）设计公司国民技术（2701），目前折让幅度介乎约3%至54%不等；同时，以上股份的H股流通股，亦较A股流通股为少。
胜宏基本面吸引 具中长线价值
在这些半新股中，梁杰文倾向首选胜宏科技。他指出，胜宏科技作为人工智能及高性能计算印刷电路板（PCB）产品供应商，虽然折让幅度相对较小，但基本面相当吸引，除了短线博反弹外，亦适合中长线持有。
事实上，胜宏科技亦具有行业龙头地位。根据弗若斯特沙利文的资料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入规模计，集团以13.8%的市场份额位居全球第一；核心应用涵盖AI算力卡、服务器、AI服务器、数据中心交换机及通用基板等关键设备。该股周二收报320.6元，若以零折让为目标，意味潜在升幅逾17%。
|H股较A股出现溢价股份
|股份
|行业
|H股流通股
|A股流通股
|Ｈ股周二收市价
|A股上周收市价
|AH股价溢价
|澜起科技（6809）
|半导体
|7577万
|11.46亿
|270.40
|173.30
|36.01%
|兆易创新（3986）
|半导体
|3325万
|6.68亿
|482.80
|312.99
|34.46%
|宁德时代（3750）
|能源存储
|2.18亿
|42.57亿
|631.50
|436.00
|26.25%
|潍柴动力（2338）
|商用汽车
|19.43亿
|50.03亿
|43.32
|31.20
|21.03%
|药明康德（2359）
|生物科技
|5.1亿
|24.73亿
|137.40
|109.55
|9.33%
|恒瑞医药（1276）
|药品
|2.58亿
|63.79亿
|67.40
|53.88
|9.04%
|招商银行（3968）
|银行
|45.91亿
|206.29亿
|47.08
|38.27
|7.24%
|近期新上市H股股份
|股份
|行业
|H股流通股
|A股流通股
|Ｈ股周二收市价
|A股上周收市价
|AH股价折让
|国民技术（2701）
|半导体
|9500万
|5.66亿
|12.27
|23.05
|-53.60%
|迈威科技（2493）
|生物科技
|4713万
|2.04亿
|27.84
|35.73
|-32.08%
|华勤技术（3296）
|电讯设备
|5855万
|5.7亿
|91.50
|103.61
|-23.02%
|胜宏科技（2476）
|电子零件
|1.1亿
|8.65亿
|320.60
|328.49
|-14.92%
|广合科技（1989）
|电子零件
|4600万
|1.52亿
|182.40
|163.25
|-2.61%
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