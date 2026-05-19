30岁女子用瘦瘦针3年 减走近100磅 虚弱到「开罐头也吃力」研究揭或令肌肉流失 等同老10岁

瘦瘦针在全球掀起热潮，数以百万计人士成功摆脱肥胖困扰。然而，最新研究揭示，这类被俗称为「瘦瘦针」的药物，在快速减去脂肪的同时，亦可能导致肌肉大量流失，程度相当于自然老化10年以上，带来意想不到的健康风险。

瘦瘦针｜肌肉流失可达10% 等同老了10岁

据外媒报道，美国糖尿病协会最近公布的研究结果指出，GLP-1类肥胖治疗药物除了减少体脂肪外，亦会引发肌肉质量的下降，部分使用者经历了高达10%的肌肉流失。研究人员将这种程度的下降描述为「与通常老化10年以上所出现的肌肉流失」程度相当。

研究人员指出，短期内大量流失肌肉会引致虚弱、身体不稳、协调能力下降，同时减慢新陈代谢，增加日后体重反弹的风险。

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瘦瘦针｜真实个案：减走近百磅、开罐头也吃力

美国乔治亚州30岁女子Chanel Robinson，使用瘦瘦针Mounjaro近3年，成功减掉近100磅，胆固醇回归正常，多囊卵巢症候群亦受控。但她渐渐发现背后的健康代价：

每天肌肉疲劳

身体虚弱

经常感到寒冷

连开罐头也感吃力

来自美国丹佛的30岁Rayna Kingston注射瘦瘦针Zepbound后，翌日已极度疲劳、需由伴侣将饭菜送到床上，更无法运动，医生亦未有提供任何肌力训练或肌肉维持的指导，最终在2个月内停药。

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瘦瘦针｜女患者更易有副作用 用药必须配合运动

医学界担忧，快速减肥可能同时带来肌肉流失的问题。肌肉流失在一般减肥过程中亦可能发生，但若在短时间内急剧恶化，可引发基础代谢率下降、体重反弹。

参与该研究的Daniel Green指出：「在治疗肥胖的过程中，我们实际上正在增加身体的虚弱程度。」他表示，不少服用者起初感觉良好，但很快便感到虚弱和嗜睡。他强调，使用这类药物必须与肌力训练结合，减慢肌肉流失，建议药盒上应标明「必须配合阻力训练使用」。

去年意大利杜林一所大学医院的研究指出，使用GLP-1药物后肌肉流失的副作用，在女性患者中可能比男性患者更易产生不良反应。其他常见副作用包括恶心、腹泻、偏头痛，以及较罕见的胰脏炎。

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瘦瘦针｜50岁以上高危族群 肌肉流失加速老化

专家表示，肌肉快速流失对50岁以上、患有骨质疏松或行动不便的人士尤其危险，可增加受伤风险。犹他大学副教授Katsu Funai指出：「肌肉流失对行动和生活品质有害，而且不安全。」

资料来源：Seoul Economic Daily、WSJ

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