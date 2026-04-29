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中风康复新突破！每日3次呼吸训练「坐住做」 防跌兼改善平衡

医生教室
更新时间：19:00 2026-04-29 HKT
发布时间：19:00 2026-04-29 HKT

随著医学研究不断深化，中风后的康复治疗已不再局限于传统的肢体肌力训练，呼吸功能与身体平衡之间的密切关联逐渐受到重视。笔者带领的研究团队最近于《Journal of Physiotherapy》发表研究，创新研发并验证一项具有高度临床应用价值的康复策略——以呼吸训练为主，配合轻度的平衡挑战，能显著改善中风患者的呼吸能力与平衡表现。

每日3次吸气肌训练 强化肺功能与平衡

研究显示，透过系统化的「吸气肌训练」（Inspiratory Muscle Training, IMT），不仅可提升患者的肺功能，也能改善平衡力。训练时，患者会使用一个可调节阻力的呼吸装置进行吸气练习，其原理类似于针对呼吸肌肉的抗阻力训练。团队发现，完成IMT的中风患者，其吸气肌力显著提升，呼吸变得更为有力且协调，其平衡测试的表现亦随之改善。值得注意的是，若能将这项呼吸练习在轻微不稳定的姿势下进行（例如坐在平衡坐垫或柔软垫面上），整体康复成效进一步提升 。

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在实务应用上，这项训练模式相对简便易行。吸气阻力装置价格亲民且操作容易，非常适合于诊所或家中进行。姿势挑战的难度亦可因应患者能力灵活调整：部分患者初期只需维持无靠背端坐即可；能力较佳者则可搭配平衡坐垫，提供轻度且安全的不稳定刺激 。

呼吸肌训练（IMT）动作及步骤

患者以最大吸气压的50%（由物理治疗师评估）作为训练强度，每日早、午、晚进行三次呼吸肌训练。每次训练包括五组，每组做10次呼吸，组与组之间休息1分钟；每节大约15分钟。患者先在动作1下训练一个星期。在随后的每个星期，都需要物理治疗师重新评估，确认是否具备足够的安全性以进阶至下一个动作。

  • 动作1：坐于平衡垫上，双脚放置于地面，配合使用吸气阻力装置。
  • 动作2：坐于平衡垫上，双脚分别放置于两个平衡垫上，配合使用吸气阻力装置。
  • 动作3：坐于平衡垫上，双脚分别放置于同一平衡垫上，配合使用吸气阻力装置。
  • 动作4：坐于平衡垫上，双脚离地（悬空），配合使用吸气阻力装置。

评估时，若患者能够维持并完成一组呼吸训练，则可顺利进级至下一阶段训练；否则，患者将停留于当前阶段。进阶应根据个人能力，在四周的训练期间逐步由动作1进展至动作4；整个训练计划每星期进行5日，持续4个星期。
 

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横膈膜的双重角色 稳定躯干防跌倒

此训练奏效的关键，在于横膈膜的「双重功能」。横膈膜不仅是人体主要的呼吸肌，同时亦负责维持躯干稳定 。当患者在非完全稳定的姿势下进行训练时，横膈膜必须同时兼顾呼吸与姿势控制，并与腹部及骨盆周围的深层肌肉协同运作，帮助身体维持平衡 。

适度的姿势挑战正好能促进此协同机制，使呼吸与稳定控制有效整合，康复效果比单纯的呼吸练习更佳。

针对中风后遗症 双管齐下迎向康复路

这项发现对中风后的康复尤具意义。中风后的神经控制受损，往往同时影响呼吸功能与平衡能力。吸气肌力不足导致患者容易疲劳、活动耐力下降；而平衡不稳则大幅增加跌倒风险 。研究证实，在不稳定平面上进行的呼吸训练，不仅能改善上述问题，更能进一步有效提升患者的运动耐力，从而改善患者的生活质素 。

对中风患者与照顾者而言，这项研究无疑带来了令人鼓舞的希望。呼吸训练结合平衡挑战并非旨在取代传统康复治疗，而是作为辅助性介入，提升整体康复成效 。随著康复进展，治疗师可逐步提高难度，让患者稳步重拾健康活力。

撰文：香港都会大学护理及健康学院名誉教授兼顾问曾伟男教授

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曾伟男教授香港都会大学护理及健康学院名誉教授兼顾问简介:

注册物理治疗师，专注于物理治疗及神经康复的临床教学与研究，致力研发如吸气肌训练（IMT）及平衡控制等创新康复介入方案，以改善中风患者的呼吸功能、运动耐力及生活质素。在物理治疗及康复科学领域具备深厚专业知识，积极将科研成果转化为贴近临床及社区需要的实用策略，致力推动活跃乐龄及社区健康发展。

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